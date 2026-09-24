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當AI遇上癌細胞，突破癌細胞間的「秘密對話」
數碼創科

當AI遇上癌細胞，突破癌細胞間的「秘密對話」

科技思
楊文銳 Gary
科技思

　　長久以來，大眾乃至醫學界對癌症的理解，多半將癌細胞視為一群失控瘋狂增殖的「叛軍」。傳統的化學治療與放射治療，本質上就像是用重鎚揮向快速分裂的細胞，雖然能消滅大量癌細胞，卻往往伴隨劇烈的毒副作用，且癌細胞在經歷打擊後常會產生耐藥性並捲土重來。然而，學術界近年打破了這一傳統認知︰癌細胞絕非無組織的散兵游勇，它們竟然擁有極其複雜且嚴密的「社交網絡」。這些網絡透過微小的細胞通道與外顯體相互連結，共享營養物質、傳遞危險訊號，甚至在面對免疫系統或藥物攻擊時團結抗敵，共同建構起禦敵的暗網。

 

癌細胞的「通訊協定」

 

　　要解構這種動態且極其龐大的細胞通訊網絡，傳統的人工實驗與觀察無疑是海底撈針。這正是人工智慧（AI）展現強大破局能力的時刻。透過結合單細胞定序、高通量影像分析與多組學數據，現代AI大模型能夠在海量的生物資訊中，精準辨識出癌細胞之間傳遞訊號的「通訊協定」。AI不僅能捕捉到微弱的分子信號，更能在三維空間中還原細胞網絡的動態拓撲結構，將過去不可見的細胞交流圖譜化。這項突破將AI藥物研發從過去的「盲目篩選化合物」，推進到「精準定位網絡樞紐」的全新維度。

 

從暴力殺傷到切斷訊號

 

　　在AI破解癌細胞的通訊網絡後，抗癌戰略迎來了根本性的範式轉移——從單純的「暴力殺傷」轉向精準的「網絡癱瘓」。科學家開始研發針對特定通訊節點的「通道阻斷劑」，專門關閉癌細胞之間的連接通道或阻斷其訊息傳遞。癌細胞間的「通訊網絡」被成功切斷，原本團結抗藥的癌細胞集群便會被孤立為脆弱的個體，失去抵抗力與轉移能力，進而大幅提升免疫細胞或標靶藥物的清除效率。這種「斷其通訊」的策略，為克服癌症耐藥性開闢了全新路徑。

 

　　生態融合與城市醫療願景的跨越 AI與細胞生物學的深度融合，不僅是基礎科學的重大飛躍，更為全球生物科技發展帶來了前所未有的機遇。對於正積極打造國際醫療與創科樞紐的香港而言，這種「AI＋生命科學」的跨領域融合正是最具突破潛力的領域。結合本地豐富的臨床醫療資源與頂尖的AI算力研發，推動從細胞網絡解析到新型通道阻斷劑的研發鏈條，將能加速個性化精準醫療的落地，讓尖端科研轉化為造福病患的實際方案。

 

構細胞的暗網

 

　　癌細胞「社交網絡」的發現，展現了生命現象的複雜與奧妙，也見證了科技賦能醫療的無限可能。當我們不再只是用物理或化學力量硬碰硬，而是利用人工智慧去聽懂並切斷疾病的秘密對話時，人類在抗癌這場世紀之戰中便掌握了全新的戰術主動權。科技的進步，正帶領我們從盲目的摸索走向智慧的精準打擊，用人類的智慧解構細胞的暗網，為無數患者帶來曙光。

 

Tags:#AI#數碼創科#癌症#人工智慧
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