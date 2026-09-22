十一國慶優惠2026︱港鐵送7.7萬單程車程＋免費搭電車天星小輪＋戲票半價＋國慶賽馬日免費入場＋門票優惠

10月1日是中華人民共和國成立七十七周年的大日子，政府推出一系列優惠及舉辦慶祝活動，與市民一同慶祝。港鐵10月1日將以抽獎形式送出77 000份電子單程車程，市民亦可免費乘搭電車，以及天星小輪和富裕小輪部分渡輪航線。除此之外，全港商業戲院十月一日的戲票半價好吸引，沙田馬場舉行國慶賽馬日免費入場，昂坪360和香港海洋公園亦會推出門票折扣，即睇更多文化藝術及消閒十一國慶優惠！

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十一國慶好去處2026｜康文署游泳池、羽毛球場等免費使用＋博物館及太空館天象節目免費入場＋抽籤申請詳情



國慶煙花匯演2026︱10月1日維港綻放3.1萬枚煙花 ＋必睇360度旋轉金紅色光環＋紅心黃星圖案

10 月1日大家外出慶祝國慶玩樂，公共交通方面有多方面著數優惠。港鐵10月1日將以抽獎形式送出77 000份電子單程車程，分別適用於本地車程（高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）、羅湖或落馬洲站過境車程及機場快綫車程。當日市民亦可免費乘搭全線載客電車，以及天星小輪和富裕小輪部分渡輪航線；小童可以指定支付方式免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士大部分日間專營巴士路線。

另外， 9月30日至10月11日大灣區航空推出機票優惠，於推廣期內購買包機航線以外所有航線的機票可享77折， 目的地除包機航線外所有航線，旅行日期由2026年10月8日至2027年1月21日（以最新公布航班時刻表為準）。

10月1日交通優惠

• 免費乘搭全線載客電車。

• 經「MTR Mobile」應用程式抽獎送出77 000份電子單程車程

• 小童乘客使用八達通可免費乘搭嶼巴的日間專營巴士路線（1S、2S、11S、13S、21S及23S號線除外）。

• 小童乘客使用八達通可免費乘搭九巴及龍運巴士的日間專營巴士路線（K12、K14、K17及K18號線除外）。

• 免費乘搭天星小輪「中環-尖沙咀」航線。

• 小童乘客使用八達通或其他電子支付方式可免費乘搭城巴的日間專營巴士路線（A、B及H線除外）。

• 富裕小輪派發1 000張「中環-紅磡」航線乘船券及1 000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券於10月1日免費乘搭。

• 10月1日生日的乘客可免費乘搭富裕小輪「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。

• 9月30日至10月11日大灣區航空特選目的地機票（單程/往返）77折優惠

十月一日半價戲票9.28開賣

文化藝術及消閒方面，由香港戲院商會主辦，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助的「10.1 半價睇好戲」強勢回歸！香港戲院商會將再次於10月1日國慶假期，聯同全港52間戲院，為當日所有場次戲票提供半價優惠，不論放映格式或影院類型！

長者首場優惠、小童、學生、長者票價均再有半價優惠，即10月1日當日所有票種半價（包場及特備節目除外），而票價折實後如有小數點位（即毫子或仙位）一律進位至一元計算。所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。

9月28日（星期一）中午12時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。 （除寶石戲院將於2026年9月30日起預售外）

「10.1 半價睇好戲」適用於全港商業戲院 ︰星達院線│百老匯院線│CGV Cinema│華懋電影院│影藝戲院│Cinema City│英皇戲院│高先電影院│Lumen Cinema│寶石戲院│MCL院線│新寶院線│新光黃埔│

包括 4DX | CINITY LED | CGS Laser | CGS THX Ultimate | D-BOX | Dolby Atmos | House FX | lMAX | IMAX with Laser | LUXE | MX4D | Onyx Cinema LED | RealD CINEMA | ScreenX 格式 （視乎當日電影上映的格式）

濕地公園免費入場

同日，康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施和博物館展覽，以及漁農自然護理署轄下的香港濕地公園免費開放。古物古蹟辦事處、活化歷史建築伙伴計劃的14個項目、警隊博物館、大館及元創方也會推出不同優惠，包括加開免費導賞團。

10 月1日文化藝術及消閒優惠

• 9月中至10月底活化歷史建築伙伴計劃的14個項目提供不同優惠，包括加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等。

• 文物保育專員辦事處 / 活化歷史建築伙伴計劃項目的非牟利營運機構 按這裏查閱詳情。

• 香港濕地公園免費入場。

• 「漢唐盛世」展覽系列圖錄八折發售：(i) 《唐風萬里：多元交融開放的盛世》限售300冊、 《漢風泱泱：雄渾與交融的盛世》限售100冊

• 10月1日出生的人士到訪香港文物探知館，只要出示證明文件，即可領取保溫瓶一個，限量100個。

• 「10.1半價睇好戲2026」市民可在任何商業戲院以半價購買當天的電影戲票。

• 免費使用康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施

• 免費開放香港科學館和香港太空館的常設展覽（包括天象廳節目）。

昂坪360來回纜車門票半價

除了康樂設施和博物館展覽免費入場，香港濕地公園免費開放外，海洋公園、山頂纜車、昂坪360門票等都有優惠折扣。

• 10月1日山頂纜車中環總站的香港杜莎夫人蠟像館專櫃購買入場門票或套票的賓客可獲贈紀念品乙份。數量有限，送完即止。

• 昂坪360所有來回纜車門票半價優惠（適用於所有香港居民，包括成人、長者及小童）

• 當日凡於香港海洋公園禮品店購買熊貓產品單一消費淨價滿300元，可享八五折優惠。

• 當日凡於園內小食亭惠顧熊貓主題食品或飲品，可享八五折優惠。

• 當日持有山頂纜車門票的訪客，每人可在山頂纜車中環總站換領精美禮品一份，名額1 000個，先到先得。

• 凡於當日同時參觀「拍住上—光影裏並肩馳騁的我們」及「安妮・伊姆霍夫：天鵝社」展覽，出示入場門票即可免費獲贈大館「磚」屬鎖匙扣一個，數量有限，先到先得。

• 大館FAN尊享凡惠顧lulu BAOBAO及sensory ZERO，即可尊享餐飲九折優惠，以及指定商品專屬折扣。

• 沙田馬場舉行國慶賽馬日，市民除了可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席（另行收費場所除外），更可以優惠價享用指定餐飲食品及選購指定禮品。

• 10月1至7日 香港海洋公園標準入場門票八五折優惠。成人票價457元（原價：538元）、 小童票價：229元（原價：269元）

• 10月1至7日PMQ 免費公眾導賞團（須預先登記），地面服務中心免費換領PMQ行李牌，換完即止

• 10月3至5日 警隊博物館10月3及4日增設導賞服務（中午12時及下午3時，無須預約），並於10月5日額外開放。

專題網站

www.nationalday77.gov.hk