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最新香港澳門米芝蓮星鑰酒店名單：澳門摩珀斯升至最高三星鑰、香港置地文華東方新獲二星鑰
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最新香港澳門米芝蓮星鑰酒店名單：澳門摩珀斯升至最高三星鑰、香港置地文華東方新獲二星鑰

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　《米芝蓮指南》上星期公布了2026年米芝蓮星鑰酒店名單，今屆是香港及澳門酒店第二年登上這住宿評鑑殿堂，共有19間酒店獲獎，當中1間新獲二星鑰，2間酒店由一星鑰晉升至二星鑰，1間酒店由二星鑰晉升至三星鑰。

 

　　經過數月的匿名實地考察，《米芝蓮指南》評審員於79個目的地中甄選出超過470間新入選酒店。今屆評選將米芝蓮星鑰的版圖擴展至10個全新目的地，包括亞美尼亞、貝寧、博茨瓦納、哈薩克、列支敦士登、蒙古、緬甸、盧旺達、斯洛伐克及津巴布韋。名單共收錄2,832間米芝蓮星鑰酒店，包括155間三星鑰酒店、657間二星鑰酒店及2,020間一星鑰酒店。

 

　　香港及澳門共有19間酒店榮獲米芝蓮星鑰肯定，澳門更迎來首間三星鑰酒店，另外，香港及澳門共有3間新晉二星鑰酒店。

 

澳門新濠天地・摩珀斯

（由二星鑰晉升至三星鑰）

 

　　由已故建築師扎哈・哈蒂（Dame Zaha Hadid）操刀設計，採用自由形態鋼製網狀外骨骼結構的地標酒店，將尖端工程技術與世界級美饌及個人化服務完美融合。

 

最新香港澳門米芝蓮星鑰酒店名單：澳門摩珀斯升至最高三星鑰、香港置地文華東方新獲二星鑰

新濠天地・摩珀斯

 

澳門悅榕莊

（由一星鑰晉升至二星鑰）

 

　　晉升為二星鑰的澳門悅榕莊，以其標誌性的度假聖殿概念聞名，全套房式客房設有私人室內按摩浴池，坐落於澳門銀河綜合度假城內，提供亞洲式的款待體驗。

 

最新香港澳門米芝蓮星鑰酒店名單：澳門摩珀斯升至最高三星鑰、香港置地文華東方新獲二星鑰

澳門悅榕莊

 

香港四季酒店

（由一星鑰晉升至二星鑰）

 

　　晉升為二星鑰的香港四季酒店，坐落中環海濱地標位置，持續為香港的奢華住宿與匠心餐飲服務樹立標竿。酒店提供靜謐的無邊際泳池平台、世界級水療中心，以及無與倫比的維港景致，締造格外精緻的都會旅遊體驗。

 

最新香港澳門米芝蓮星鑰酒店名單：澳門摩珀斯升至最高三星鑰、香港置地文華東方新獲二星鑰

香港四季酒店

 

香港置地文華東方酒店

（新晉二星鑰）

 

　　作為二星鑰酒店的新成員，這品味十足的酒店與其所在的繁華鬧市相形成趣，展現當代設計的傑作風範。由Adam Tihany與Peter Remedios操刀的室內設計，緊貼現代奢華美學。

 

最新香港澳門米芝蓮星鑰酒店名單：澳門摩珀斯升至最高三星鑰、香港置地文華東方新獲二星鑰

香港置地文華東方酒店

 

　　米芝蓮星鑰根據5項通用標準進行嚴格評選，重視整體的旅宿體驗，而非單一設施或服務項目。星鑰評級共分為三個等級：

 

●    米芝蓮一星鑰：美好獨特的住宿體驗，不容錯過
●    米芝蓮二星鑰：驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往
●    米芝蓮三星鑰：畢生難忘的住宿體驗，值得專程前往

 

最新香港澳門米芝蓮星鑰酒店名單：澳門摩珀斯升至最高三星鑰、香港置地文華東方新獲二星鑰

 

香港及澳門米芝蓮三星鑰酒店

●    澳門新濠天地・摩珀斯
●    香港瑰麗酒店

 

香港及澳門米芝蓮二星鑰酒店

●    澳門悅榕莊
●    香港四季酒店
●    澳門上葡京
●    香港置地文華東方酒店
●    澳門范思哲酒店
●    卡爾拉格斐酒店
●    香港半島酒店
●    香港居舍酒店

 

香港及澳門米芝蓮一星鑰酒店

●    澳門四季酒店
●    唯港薈
●    澳門倫敦人
●    香港美利酒店
●    香港文華東方酒店
●    香港麗思卡爾頓酒店
●    澳門麗思卡爾頓酒店
●    香港瑞吉酒店
●    澳門瑞吉酒店

 

米芝蓮指南

網址：https://guide.michelin.com/hk/zh_HK

Tags:#旅遊世界#米芝蓮#米芝蓮星鑰酒店#香港酒店#澳門酒店#米芝蓮指南
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