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太古坊新派中菜Amber菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋五星級酒店甜品＋午市套餐$268起＋免費泊車3小時
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太古坊新派中菜Amber菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋五星級酒店甜品＋午市套餐$268起＋免費泊車3小時

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Amber 菀

　　太古坊有新派中菜餐廳開幕！以粵菜概念作主打的Amber 莞於9月開業，座落於太古坊栢克大廈，是上班一族商務午餐之選，午市套餐$268起有交易。餐廳招牌菜首推北京片皮鴨、西班牙黑豚叉燒，巧手點心有爵士海皇灌湯餃、冬陰大湯包、鹹檸檬叉燒酥等，更特別設五星級酒店甜品角落，為用餐體驗畫上完美句號。現於餐廳以電子消費滿$200，即可享 3 小時免費泊車！

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

「AMBER 菀」名字蘊含著深刻的美學意義：「菀」寓意草木繁盛、生機盎然。

 

　　「Amber 莞」環境以時尚、優雅及舒適為設計主調，特設6間風格各具特色且配備靈活的尊尚獨立包廂，包括4間專為12至14位賓客而設的商務及小型聚會包廂，新張期間所有獨立包廂均不設最低消費。餐廳裝潢採用沉穩優雅的木質配色與琥珀暖色調，特別設有不同區域，包括時尚的開放式酒吧、包廂及甜品區。

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

 

　　廚師團隊嚴選時令頂級食材與上乘海鮮，巧妙融匯經典粵菜技藝與當代烹調手法，從精緻手工點心、匠心粵饌，以至由五星級酒店 pastry 團隊親自坐鎮的精緻甜品，提供全新粵味饗宴。主廚招牌菜首推「北京片皮鴨」，選以優質填鴨歷經風乾、急凍等繁複工序，塗上法國龍眼蜜烤製，皮脆肉嫩，配以秘製胡麻醬與靜岡蜜瓜絲，帶來豐富風味層次。

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

北京片皮鴨（$588/原隻）

 

　　另一道招牌主菜「“菀”西班牙黑豚叉燒」選用頂級黑毛豬脊肉，燒至外層燒至焦香蜜甘，肉質鬆軟肥美不膩﹐帶來出外酥內嫩的雙重口感。「文火醬燒牛肋肉」則以文火慢煮至軟腍入味，醬香濃厚。

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

“菀”西班牙黑豚叉燒（$338）

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

「桔柚黑鱈魚」外酥內嫩且酸甜開胃

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

「百香果金衣蝦球」爽彈鮮甜

 

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散發獨特木質咖啡焦香的「咖啡豆燻二十日初鴿」

 

巧手點心用料十足

 

　　喜歡歎一盅兩件心的朋友，Amber 莞的點心值得一試，特別推介「爵士海皇灌湯餃」，以蜜瓜海螺燉湯為湯底清甜醇厚、層次豐富，餡料更鮮甜。「冬陰大湯包」則巧妙結合泰式風味，咬開即滲出惹味酸辣湯汁，醒胃美味。「鹹檸檬叉燒酥」於鬆脆酥皮與蜜汁叉燒中加入懷舊鹹檸檬提味，巧妙化解膩感；「龍蝦汁鮮竹卷」外層酥脆，吸滿香濃龍蝦汁，鮮味濃郁細膩。

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

冬陰大湯包（$68/位）

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

爵士海皇灌湯餃（$118/位） 

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

鹹檸檬叉燒酥（$68）

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

龍蝦汁鮮竹卷（$68）

 

五星級酒店甜品角落

 

　　Amber 莞特別劃出專屬的「甜品角落」，為一眾愛甜品的朋友為饗宴劃上完美句號。餐廳邀請到曾任職五星級酒店的甜品大廚親自坐鎮，精心打造一系列極具儀式感的當代甜品，熱門推薦質感細滑柔嫩的「伯爵茶奶凍」，伴隨乾冰煙霧縈繞上桌，帶來夢幻的視覺與味覺享受。朱古力愛好者則不能錯過採用高純度黑朱古力打造的「特濃朱古力慕絲」，以及結合酸甜果香的「士多啤梨朱古力慕絲」，酸甜平衡、口感細嫩。

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

菀 甜品拼盤（$188）

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

士多啤梨朱古力慕絲（$78）

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

伯爵茶奶凍（$78）

 

午市套餐$268起

 

　　Amber 莞午市行政套餐（$368/每位，兩位起），菜單包括多款招牌手工點心與匠心熱炒，前菜及點心先以酸辣醒胃的「冬陰大湯包」、外酥內軟的「黑松露鹹水角」與惹味的「蔥香紅哲頭」揭開序幕；主菜方面更備有滋養身心的「松茸花膠燉貝履腰果湯」與鮮爽彈牙的「鮮麻山丸九層塔炒鮮會帶子」，搭配招牌「西班雪花黑豚叉燒」及最後奉上清爽養生的「葛仙米濃雞湯浸野菜苗」與鑊氣十足的「海苔鹹鴨蛋黃白炒飯」。除此之外，午市精選套餐（$268/每位，兩位起）菜式豐富，如果未滿足你胃口，可追加法蔥XO醬炒腸粉、楊枝甘露及桂花杞子配桃膠等。

 

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

太古坊新派中菜Amber 菀︱必試招牌片皮鴨＋西班牙黑豚叉燒＋甜品角落＋午市套餐$268起＋免費泊車3 小時

 

Amber 菀

地址：鰂魚涌華蘭路25號太古坊栢克大廈2樓

營業時間：星期一至五上午11:00至下午10:30星期六、日及公眾假期上午10:00至下午10:30 

泊車優惠：於餐廳以電子消費滿 HK$200（憑單一發票），即可享 3 小時免費泊車；於星期六、日及公眾假期電子消費滿 HK$300（憑最多 2 張發票），更可享高達 5 小時免費泊車。

電話：2332 6488

 

Tags:#Amber 菀#太古坊#美食優惠#美食情報#港漂生活情報#港漂樂活#點心#免費泊車
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