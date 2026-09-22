展望中美峰會：關稅休戰、管控AI與白宮停機坪

習近平主席本周將到美國進行國事訪問，這是對特朗普總統今年5月北京之行的回訪，特朗普將用超高規格的隆重儀式歡迎習近平。預料兩人的會晤有助於保持中美關係穩定，及更好管控彼此間的分歧。兩國主管經貿的高級官員近日在紐約舉行了經貿磋商，為峰會做具體準備。

對比近日華盛頓與北京的官方口徑，可以對中美峰會的成果有一個初步的判斷。面臨美國國會中期選舉，白宮希望美國選民能看到，作為談判高手，特朗普能與中國達成對美國有利的成果，例如中國購買美國農產品和波音飛機、中國繼續向美國及其盟國穩定出口稀土產品等等。美方官員還披露，在人工智能(AI)領域，雙方可能會建立某種對話機制。

中方的表態側重強調本次訪問的重要性，外交部發言人郭嘉昆在上周的記者會上表示，「元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中美兩國元首在半年內實現互訪，具有歷史性、里程碑意義」。他還提到，「中方願同美方一道，豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，加強對話合作，妥善管控分歧」。

習近平本周訪美，特朗普將用超高規格的隆重儀式歡迎。(AP)

中方著眼穩定，避免臨時生變

從兩國官方的表述來看，中方的著眼點是保持雙邊關係的長期穩定發展，反對美國肆意改變政策，對中國加徵新關稅。去年10月30日，兩國領導人在韓國釜山達成共識，將當時的關稅稅率凍結一年，中國恢復購買美國大豆等農產品。有美國官員對媒體披露，中方後來希望將這「關稅休戰」延長至特朗普的整個總統任期，即延長到2029年1月，而美方始終無答應，只同意半年續期一次，目的是方便美方審視協議的執行情況，在有需要時，利用「301條款」等美國國內法再度提高對某些中國產品的關稅，壓中國作出新的讓步。這說明美國的對華關稅仍是特朗普喜歡用的一張王牌，似乎每用一次，就可以讓特朗普「又贏一次」。

但實際上，美方新增的任何關稅或其他貿易限制措施，都會引來中方的反制，結果是對美國製造業和農業造成一定的損害，形成中美雙輸，而非美國獨贏。舉例來說，美方從政治需要出發，以所謂「禁止進口強迫勞動產品」為名，限制含有新疆棉花的中國紡織品銷往美國。美國進口商需要「自證清白」，提供進口產品的全產業鏈追溯報告，惟因產品的複雜性，這一點很難做到，導致美國很多企業難以開展正常貿易。美方還不斷把中國企業加入禁止交易的黑名單，招致中方推出相應的反制措施。這便是釜山峰會後兩國貿易的現狀，儘管雙方高層官員在今年5月特朗普訪華前和近日都舉行過貿易磋商，但摩擦和爭議並未得到根本性化解。《紐約時報》在報道中美經貿磋商時，形容雙方官員在談判桌下互相踢對方的小腿。從這一比喻所揭示的現實來判斷，本周的中美峰會雖然輿論氛圍很好，但背後的利益之爭仍會有激烈交鋒，要達成更進一步的共識十分不易。

中美在經貿的矛盾難消，元首會談不易達成共識。(Shutterstock)

AI影響人類，對話無礙競爭

就AI領域的議題建立雙邊對話機制，可能是本次峰會比較明顯的一項具體成果，但從特朗普本人對AI的態度來看，他不會允許中美兩國在AI領域平起平坐。他公開講過，AI決定未來，誰掌握AI主導權，誰就贏了。在他的認知裏，只有輸或贏，沒有第三種選擇。

最近，美國AI業界一些權威人士對AI迅速發展的前景感到擔憂，紛紛呼籲業界要盡快建立自我管控機制，防止具有自主學習能力，並能自主採取行動的AI智能體(AI Agent)做出傷害人類的行為。特朗普認為這類說法都是騙局，並表示會繼續推動美國的AI研發，支持建立大型數據中心，以保證美國始終在這一領域處於領先地位。因此，AI對話機制可以令中美之間有更多交流，遇到意外情況還可以及時相互通報，防止AI Agent造成破壞，但這不會改變中美之間的競爭。可以預期，特朗普領導的美國政府會繼續支持並參與美國AI基礎設施建設，而過去幾年為特朗普的競選活動和就職典禮提供了大量捐款的AI企業掌門人，也會繼續維持其大模型的收費運營方式，以收回投資並爭取獲得更大利潤。對中方提出的AI應保持開放普惠原則，他們肯定不會接受，未來的中美AI對話機制在這個關鍵點上恐怕會各執一詞，缺少共識。

AI發展是中美皆關心的議題，兩國都不想輸給對方。(Shutterstock)

期待讚美之聲，寄望直升機坪

儘管中美雙方可能達成的實質協議並不太多，但美方計劃中接待習近平的超高規格，卻是極為少見的。除了歡迎外國元首的白宮歡迎儀式、檢閱美軍儀仗隊、正式國宴之外，媒體引述美方官員上周在背景吹風時提供的消息稱，特朗普將親自前往位於馬里蘭州的安德魯斯聯合軍事基地迎接習近平。美國總統一般很少去機場迎接外國來賓，基本上都是在白宮門口等候。

按照美國總統出行的慣例，總統離開白宮搭飛機去外地時，會從白宮南草坪乘直升機（海軍陸戰隊一號）前往安德魯斯軍事基地，從那裏轉搭空軍一號專機到外地；從外地返回華盛頓時，空軍一號也會降落在安德魯斯機場，總統再轉搭直升機返回白宮。特朗普二次入主白宮後，開始在華盛頓大興土木，不僅要在華盛頓建一座凱旋門，還要在白宮東翼擴建一個可容納650人的新舞廳，用來舉辦國宴或其他活動，而且還下令在白宮南草坪建一個直升機停機坪，理由是直升機太重，會壓壞草坪。而建好這個30米直徑的圓形停機坪之後，那塊草坪已不存在，取而代之是黑白兩色、取自加州的花崗岩，每塊石板的厚度為10厘米。停機坪上刻的圖案是美國總統徽章，並有「美國總統徽章」這幾個英文字。前不久，特朗普在帶媒體記者去現場查看施工過程時曾說，這裏用的是最硬的石料，是大自然的產物，並說停機坪的壽命是100萬年。

特朗普為白宮新直升機停機坪剪綵 (AP)

白宮的直升機停機坪昨天（21日）正式啟用，特朗普參加了慶祝儀式，用一把金色大剪刀為停機坪剪綵。特朗普希望得到他人的讚賞，也喜歡誇讚美國比別國強。5月訪華之後，他對北京人民大會堂的氣勢印象深刻，尤其是舉辦國宴的大宴會廳。他希望在習近平訪美時，也能給對方留下深刻印象，鑑於新的白宮舞廳還沒建成，這個直升機停機坪可以用來壯聲勢。他在帶記者參觀時還提到，中國的習主席不久就要來訪，似乎無意中透露出他的心思。不知道屆時他是否會邀請習近平與他一起乘直升機，從安德魯斯基地前往白宮？如果是那樣，則會在美國接待外國貴賓的歷史上留下一個新紀錄。