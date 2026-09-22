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中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP值周末早午餐＋佐酒小吃$38起＋國慶煙花套餐$638四道菜
美食情報
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中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP值周末早午餐＋佐酒小吃$38起＋國慶煙花套餐$638四道菜

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:DEDICA

　　中環海景餐廳推介！隱藏ifc連卡佛秘點海景餐廳 DEDICA去過未？餐廳由城中意籍名廚 Gianni Caprioli創立，坐擁維港壯麗景致，全日供應多樣化歐陸菜式，價錢唔貴由百元起跳已經可以邊歎美食，邊欣賞維港海景，黃昏時光小吃僅 $38 起！十一國慶假期將至，餐廳特別推出限定煙花套餐每位$638歎四道菜，以美饌佳餚共度璀璨煙花夜。

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

 

　　扎根香港 20 多年的意籍名廚 Gianni Caprioli 繼創立 Giando Italian Restaurant & Bar、Giá Trattoria Italiana、意大利精品超市 Mercato Gourmet 等多個為本地饕客熟知的品牌後，再度帶來最新的餐廳品牌 DEDICA，於去年年中低調進駐中環心臟地段 ifc。

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

 

　　DEDICA 置身 ifc 商場連卡佛內，高樓底的玻璃牆身引入充沛自然光，延伸至偌大的庭園露台，維港景天際線全景一覽無遺！餐廳全日供應多樣化歐陸菜式，散點餐牌選擇由百元起；「黃昏時光」(Sunset Hour) 的小吃僅 $38 起價格親民。
假期瞓到自然醒，來到DEDICA歎一頓愜意的早午餐的話，推介「蟹肉芝士奄列」，餐廳選用意大利 Ferioli 農場的有機放養雞蛋，蛋香天然香郁，混合蟹肉與蟹膏，加入大量  Mozzarella 芝士，切開飽滿的奄列，啖啖軟糯芝士與蟹肉令人回味。或者，點選「全日早餐」滿足胃口，客人可選炒蛋、煎蛋、溫泉蛋等不同製作方法，配以意大利香腸、煙肉、炒蘑菇、意大利番茄等，享受優質食材。

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

蟹肉芝士奄列

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

全日早餐

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

DEDICA周末午市套餐

 

　　鍾情意式美食的你，必試手工全蛋意大利麵、羅馬式薄餅、意大利飯等美饌，另有海鮮周打湯、烤春雞、慢煮羊柳等歐陸風味。總廚 Gianni 貫徹他對食材一絲不苟的堅持，從世界各地搜羅優質意大利的時令蔬菜、番茄、意大利黑松露醬、100% 開心果醬、澳洲羊架及和牛、日本珍寶帶子等，將食物的原汁原味烹調。

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

手工全蛋意大利麵伴帶子

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

牛小排番紅花意大利飯

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

黑松露芝士薄餅

 

微燻黃昏時光小吃 $38 起

 

　　每天下午 5 時至 8 時是 DEDICA 的「黃昏時光」，你可以任選多款佐酒小食，包括「蟹肉迷你吐司」或甜點「開心果脆筒卷」等，只需 $88 已可以享用以 Prosecco 有汽酒調成的「Aperol Spritz」。晚餐主餐牌則提供歐陸菜式，由頭盤、沙律、意大利飯、手工意粉及主菜等一應俱全，推介「慢煮羊架」、「牛小排番紅花意大利飯」、「烤春雞」等，於維港璀璨夜景享受美食一大賞心樂事。

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

慢煮羊架

 

　　為慶祝 10 月 1 日國慶日，DEDICA 特別呈獻煙花餐牌，分別備有套餐及單點菜式。「煙花套餐」(每位 $638) 共設四道菜式，嚴選優質歐陸食材入饌：

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

 

　　•    前菜選一：可選清新開胃的「香煎吞拿魚伴生薑酸汁」或經典「巴馬火腿伴煙燻軟芝士」。 

　　•    湯品：暖心的「松露野菌湯」，以馥郁菇菌香氣喚醒味蕾。 

　　•    主菜選一：「比目魚及大蝦伴龍蝦汁」，每一口洋溢鮮甜海鮮滋味；「和牛西冷伴法國小圓薯」的牛肉油花分佈均勻，味道甘膄；「南瓜意大利雲吞伴哈羅米芝士」，當造南瓜香甜，而口感獨特又富鹹香的芝士更添風味。 

　　•    甜品選一：兩款均是意式經典，「提拉米蘇」堅持傳統不加酒的配方，口感軟滑香甜；「阿芙佳朵」將雪糕與咖啡的冷熱與甘甜完美融合，為是晚甜蜜作結。

 

中環ifc連卡佛秘點海景餐廳DEDICA，高CP 值周末早午餐＋佐酒小吃 $38 起＋國慶煙花套餐$638四道菜

 

　　套餐另有酒配對 (每位 $380)，由品酒師為四道菜配上葡萄酒，分別有法國香檳、以及來自紐西蘭及意大利特色酒莊的葡萄酒，為此煙花夜更添醉意。

 

　　不選套餐的客人亦可於當晚精選的單點餐牌揀選菜式，單點餐牌當晚設有最低消費，為每位$678。

 

DEDICA

地址：中環金融街 8 號國際金融中心商場 (ifc Mall) 3 樓連卡佛3025-3026 及 3031-3066 號 

營業時間：11:30am – 10:30pm 

查詢︰9239 8736 

網站：https://dedica.hk

 

Tags:#美食情報#美食優惠#港漂生活情報#港漂樂活#中環#IFC#連卡佛#海景餐廳DEDICA#十一國慶2026#國慶煙花套餐
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習特會料於華盛頓舉行
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