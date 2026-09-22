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西九文化區戲曲中心｜ 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇，AIA呈獻《內有惡戀》 西九文化區戲曲中心｜ 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇，AIA呈獻《內有惡戀》
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西九文化區戲曲中心｜ 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇，AIA呈獻《內有惡戀》
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04/12/2026 - 26/12/2026
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香港演藝學院｜舞台劇《寫不得你》 香港演藝學院｜舞台劇《寫不得你》
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著數優惠︱東薈城名店倉周年慶新會員$1,400迎新優惠＋換領$100商場電子現金券＋6張免費泊車攻略
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著數優惠︱東薈城名店倉周年慶新會員$1,400迎新優惠＋換領$100商場電子現金券＋6張免費泊車攻略

著數速遞
著數速遞

　　轉季想買新衫兼精明消費？東薈城名店倉 CLUB CG 六周年慶典「最緊要6ix玩」將於9月28日至10月25日舉行，新會員只需登記並完成首單滿$100消費，即可獲600積分及總值超過$1,400的商戶迎新優惠。車主首次啟用免觸式泊車，更可獲6張免費泊車券，購物更輕鬆。即日起至10月31日，憑指定交通銀行信用卡於商場指定商戶消費滿指定金額，可享5% 簽賬回贈。

 

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一、新會員迎新禮遇

 

　　東薈城名店倉 CLUB CG新會員最著數！只需成功加入CLUB CG大家庭，並登記首張HK$100或以上合資格電子收據，即可獲600積分，憑積分兌換成CG Dollar，更可於場內過百間商戶直接當現金使用。此外，周年慶期間成功登記會員，更可換領總值超過HK$1,400的商戶迎新優惠，商戶包括：cdf Beauty、Kate Spade及Marithé François Girbaud等！

 

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二、消費滿額送HK$100電子現金券

 

　　活動期間，會員憑最多三張即日收據消費滿HK$3,000，即可換領HK$100商場電子現金券，於場內過百間商戶通用。

 

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三、最高50,000積分攻略

 

　　只需於2026年10月1、3至4日、10至11日、17至19日，以及24至25日，於TAIKOO+ 流動應用程式及東薈城名店倉微信小程序成功登記HK$6,000 或以上之合資格單一電子消費收據，即可享6倍積分，活動期間最高狂賺額外50,000積分！與此同時，精明玩家更可把握同期的「6ix」換雙倍賞——於上述指定日子尊享「250積分 = 2 CG Dollars」的雙倍兌換率，限時10日將積分價值瞬間Double Up，消費時使用 CG Dollars，以超值價錢帶走心頭好。

 

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四、玩小遊戲贏600積分

 

　　會員亦可於TAIKOO+應用程式挑戰小遊戲，每日額外贏取最高600積分。

 

五、換6張免費泊車券

 

　　車主會員只要於活動期間，首次啟用免觸式泊車服務，即獲 6 張「1 小時免費泊車電子禮券」。

 

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六、交通銀行信用卡優惠

 

　　即日起至2026年10月31日，香港及內地持卡人憑指定交通銀行信用卡，於東薈城名店倉指定商戶門店消費滿指定金額，可享5% 簽賬回贈。

 

七、會員限定年度獎賞

 

　　成為CLUB CG會員的你，六周年慶典活動期間，日常消費更可「進階」轉化為豐厚獎賞。CLUB CG會員全年可於過百間指定品牌及餐廳享受專屬折扣及限定餐飲優惠，以回饋會員的支持！

 

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精選年度禮遇包括：

DIESEL購買三件或以上貨品額外享8折優惠；兩件貨品額外享9折優惠。Skechers Outlet正價鞋履產品可享85折優惠。FireBird惠顧堂食可以半價加購特製蒙布朗蛋糕一客，或於八月花星期一至五惠顧堂食，主餐牌可享88折優惠；星期六、日及公眾假期惠顧堂食主餐牌可享9折優惠 ，好鍋日子惠顧堂食任何火鍋組合，即享7折優惠加購海の逸品。

 

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習特會料於華盛頓舉行
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