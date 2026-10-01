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面相八字︱玄學上元神不足、磁場不穩易被惡犬咬？八字天尅地冲高危、避流年煞方指南
風水玄學

面相八字︱玄學上元神不足、磁場不穩易被惡犬咬？八字天尅地冲高危、避流年煞方指南

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　毛孩本來是人類最忠誠的朋友——不駁咀、不背叛，只想有餐安樂茶飯、和與你一同呼吸。狗咬死人的事件是極其罕有的，香港自有司法紀錄以來只有四宗，最近兩個月就發生了兩宗︰八月，寵物酒店女東主被狗咬死。九月，夜歸女子騎單車時被野犬追擊身亡，頓時引起社會高度關注，議論紛紛。  

 

　　有朋友問我，在玄學上，甚麼人容易被惡狗追呢？以下幾類人可能成為攻擊的目標：

 

A、磁場不穩定的人：

 

　　狗隻不只嗅覺靈敏，感應人類的情緒和運氣也很靈光。  

 

　　一、玄學中有一說認為氣場低迷、或正面臨運氣轉折點、即開始步入衰運的人容易被狂犬盯上。所謂「時運低」，可從幾方面察覺：  

 

  • a、面上氣色 「吉凶發乎氣色」，因此個人的運氣會在臉上反映出來。面上的氣色若發青、發灰、甚至印堂（兩眉之間）發黑，那就是災厄的先兆。 
  • b、眼神呆滯、渙散、渾濁、有紅絲，都表示元神不足、心神不寧。  

  

　　二、玄學上有「元神不足」之說，西方亦有相類論述。英國利物浦大學有研究發現，容易焦慮的人被狗噬的風險較高，在700參與者中，情緒不穩定的，遭狗咬傷的可能性比其他人高22%。情緒化包括焦慮、擔憂、害怕、憤怒、挫折、妒忌、罪惡感、抑鬱、孤獨感等。大學研究員推測可能這些情緒會散發特殊的 Pheromone，因而引起狗隻的注意。而英屬哥倫比亞大學心理學名譽教授 Stanley Coren 亦觀察到，人類的焦慮恐懼，會導致狗也跟著緊張起來，為了警告這類人遠離自己，有時會先下咀為強。這些神經質或焦慮情緒就是中國玄學所指的「元神不足，心神不寧」翻譯為現代語言。即精神散渙、帶負能量、焦躁、憂慮、恐懼等，這些人身上會散發一種令狗隻不安或受威脅的磁場，因而引起防衞或排斥的反應。

 

B、八字逢「沖太歲」，尤其是正走到自己忌神的大運和流年，或者出現「天尅地沖」(天干受尅，地支受沖)，這段時間磁場極其混亂。嚴重影響一個人的情緒和判斷。  

  

C、紫微斗數盤中，本身或大運流年命宮，或疾卮宮，有擎羊、火星等大煞，而無吉星化解，會有突而其來的災難痛症。

 

　　從玄學角度看，煞星入宮、流年逢沖、磁場不穩，都會增加你對狂犬的「吸引力」。要消災解難，個人可以做的，就是減少夜生活、避免深宵獨行。平時多注意安神定志、梳理情緒、補充能量、令自己元氣滿滿，至於流年不利的，出行宜避開流年煞方，例如今年最凶的正南五黃位、正北三煞兼歲破位、西北的二黑病符位，以遠離惡犬、惡事及惡疾！  

Tags:#風水玄學#面相
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