SoftBank To Sell $11 Billion In Junk Bonds At Soaring Yields To Fund OpenAI Investments。譯過來，是軟銀賣110億美元垃圾債。

軟銀債詳細的不說了，只看兩圖，息率逾8厘（圖一），而軟銀的5年期CDS（信用違約掉期）亦臻其歷史高位（圖二）。

前晚（21日）美股的傳奇對沖基金經理德魯肯米勒，有表示了。

傳奇對沖基金經理減持AI股

他早在日前這波AI股反彈前，就大幅削減了80%的AI倉位。9月10日紐約一場投資者活動中，他透露，自己已將AI倉位降至6個月前的20%。

他不是普通人，甚至不是一般的投資大佬，是美國財政部部長和美聯儲局主席的導師。

德魯肯米勒是金融史上最偉大的宏觀對沖基金經理之一，30多年年化回報約30%，最著名的標籤是「從未經歷過任何一個虧損年度」。

他曾在多個場合反覆強調投資最重要的原則就是：倉位管理。

1. 當你對一件事情真正有把握時，光看對方向是不夠的，最重要的是倉位要足夠大。

2. 把所有雞蛋放進一個籃子裏，然後仔細看好這個籃子。

倉位管理，致勝之道

但這個原則有個前提：倉位可以集中，思想絕不能固執。他說市場走勢與宏觀假設不符，或看不懂時，第一反應永遠是先減倉、離場觀望，而不是死扛或攤平。其十年前說過：

「我賣掉它們，不是因為價格跌到某個位置，而是因為當初讓我買入它們的理由已經不存在了。」

上半年，德魯肯米勒旗下的杜肯家族辦公室二季度美股持倉市值52.1億美元，比一季度增加54%。下半年，他卻把AI倉位砍掉八成。

9月10日，他在一場閉門會議說，AI建設周期帶來的高利潤可能難以長期維持，市場可能正處於「利潤泡沫」階段。這與「新債王」岡拉克提到的AI「艱難階段」不謀而合。

「我們很可能正處於一個盈利泡沫中，因為這種AI建設將在某個時刻結束，說實話，銀行也參與了AI交易……」

但他並非全然看空AI。砍掉80%敞口後，他把目光投向韓國，是繼淡馬錫之後，又一位高調赴韓的投資大佬。

據韓媒報道，德魯肯米勒前往韓國尋找新投資目標。隨著AI基礎設施投資不斷增加，韓國公司在內存、半導體材料、發電設備、電網等關鍵領域的重要性日益凸顯。

不同於淡馬錫直奔海力士、三星，他計劃9月22日與斗山集團和斗山能源高層會面，訪問期間還計劃參觀三星電子、SK海力士、Naver和Coupang。

斗山集團正計劃推出史詩級的AI擴產計劃。

9月18日消息，斗山集團計劃投資9700億韓圜，擴大AI半導體核心材料「覆銅板(CCL)」生產。其中，先在韓國投資4200億韓圜，擴建光模塊用CCL生產線；再投資5500億韓圜，在中國新建一座用於AI加速器和網絡交換機的CCL工廠。

亞洲尋找AI投資機遇

市場把德魯肯米勒的韓國之行解讀為：繞過美國本土高估值科技巨頭，直接在亞洲尋找AI供應鏈底層、估值更具性價比的隱形冠軍。

AI交易價值正在換桌：舞台中央還是模型、應用、CPU，但已經有資金開始從美國巨頭的高估值裏退半步，轉向亞洲供應鏈。

看完上文，你會怎安排你AI股的倉位。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）