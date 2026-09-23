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美國聯儲局9月正式落實加息，並繼續放鷹，市場預期年內美國或繼續存在加息空間。而聯儲局的鷹派言論，其中一個關鍵重點是近期美國部分經濟數據表現強勁，以及油價大幅上升。相關觀點，在美國公布8月非農就業數據（Non-Farm Payrolls，簡稱NFP或「大非農」）後開始變得明顯。
理財智慧

「大非農」與「小非農」的同與不同

經濟不停學
伍禮賢
經濟不停學

　　美國聯儲局9月正式落實加息，並繼續放鷹，市場預期年內美國或繼續存在加息空間。而聯儲局的鷹派言論，其中一個關鍵重點是近期美國部分經濟數據表現強勁，以及油價大幅上升。相關觀點，在美國公布8月非農就業數據（Non-Farm Payrolls，簡稱NFP或「大非農」）後開始變得明顯。

 

　　如果細心的投資者可能會留意到，在「大非農」就業數據公布前兩日，美國率先公布了8月全國就業報告（National Employment Report，簡稱ADP或「小非農」）。對比8月「小非農」與「大非農」，兩者大相逕庭。首先，8月「小非農」私人企業職位增加3.8萬個，低於市場預期的4.7萬個。市場當時認為就業市場降溫，導致美國遠期債息回落以及美股反彈。但後來「大非農」卻反映就業人數增加16.2萬人，遠超市場預期，並對投資市場帶來衝擊。投資者可能會有疑問，「大非農」與「小非農」，哪個更可靠？

 

「大非農」與「小非農」的同與不同

「大非農」與「小非農」的數據採集方法不同，單月數字經常出現分歧。(AP)

 

「大非農」與「小非農」的差別

 

　　首先，「大非農」與「小非農」通常在每月上旬公布，「小非農」會較「大非農」早兩天發布，「大非農」則一般在每月第一個星期五公布。

 

　　「大非農」指的是由美國勞工部統計局(Bureau of Labor Statistics, BLS)官方發布的非農就業報告，「小非農」則是指由民間人力資源龍頭機構自動數據處理公司(ADP)發布的全國就業報告。儘管兩者都在追蹤美國非農業人口的就業變化，但在發布主體、統計口徑、樣本來源及市場定位上，有著本質上的顯著差別。核心在於兩者在數據聚焦的層面上，「大非農」主要涵蓋公私營機構的就業市況，具政策指標地位；「小非農」因為由民間機構根據實際薪酬數據編製，只單純反映民間的就業市況。兩者的數據採集方法不同，單月數字經常出現分歧，但長期趨勢大致相符。

 

兩者對市場的影響力

 

　　兩者在市場上均有一定的參考作用，但投資者關注點是兩者的數據修正。「大非農」初值公布後，往後兩個月通常會有修正，有時修正幅度甚大，可能改變市場原先對經濟強弱的判斷；「小非農」的修正相對較少，但同樣不是絕對準確。

 

　　而在政策層面上，聯儲局更重視「大非農」，因為官方數據直接影響利率決策、經濟預測及公眾對經濟的信心。市場交易員雖然密切關注「小非農」，但有機會真正引發市場大幅波動的，仍是「大非農」。

 

解讀注意事項

 

　　對投資者而言，最重要的不是單看哪一個數字「比較準」，而是理解它們各自的局限與互補性。「小非農」提供早期訊號，「大非農」提供官方定調，只有把兩者放在同一框架下解讀，並結合其他經濟數據，才能更冷靜、更全面地掌握美國就業市場的真實狀況，避免因短期波動而做出情緒化的投資決定。

Tags:#經濟不停學#大非農#小非農#非農就業數據#勞工部統計局#ADP全國就業報告#美國就業市場#聯儲局#利率決策#貨幣政策#經濟數據#就業統計#經濟指標#金融市場#美國經濟
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