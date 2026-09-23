避開中國內卷，中國零食出海，要闖過多少道「窄門」？

中國零食市場的激烈廝殺，再看出海浪潮，會生出一種很直觀的感受：海外不是躺贏的藍海，而是布滿門檻的新賽場。

當下中國零食行業的困境肉眼可見。零食量販渠道崛起，不斷壓低終端售價，不少企業被迫陷入價格泥潭。為爭奪市場份額，大家在包裝厚度、產品克重上壓縮成本，行業創新力被價格戰消磨。很多工廠老板把目光投向海外，希望靠出海逃離內卷。但現實是，把中國產品直接搬運到海外市場，大多只會困在華人超市的小圈子裏，很難真正走進主流消費者的貨架。

回看日韓零食的全球化路徑，或許可以給我們提供參考。日本零食走的是工藝升級路線，把食品禮品化，像Pocky打造社交食用場景，薯條三兄弟靠工藝打造高端伴手禮，不和國際巨頭打價格戰。韓國則依托韓流文化輸出，三養火雞面借海外網絡挑戰賽，把辣味變成全球年輕人追捧的潮流符號。

不難發現，零食出海，從來不是簡單把商品賣到國外，本質是口味、認知、消費習慣的跨文化適配。有業內觀察總結出中國零食出海的十二道窄門，把不同品類的現實困境清晰擺在枱面上。

辣味零食是我們最有優勢的賽道，卻也面臨不少認知鴻溝。拿大家熟知的辣條來說，中國消費者喜愛的筋道嚼勁，在歐美消費者看來更接近橡膠口感。想要破局，不能原樣輸出，需要改良口感，做的更蓬松酥脆，同時升級清潔標簽，替換合成色素，才有機會跳出亞超。而潛力十足的魔芋零食，最大障礙甚至不在產品本身，而是翻譯命名。直譯「素毛肚」會讓外國消費者產生內髒聯想，換做魔芋零食、純素辣條的定位，才能對接海外健身、輕食人群的需求。

滷味賽道的壁壘更多來自檢疫政策。鴨脖、鳳爪這類肉制品，歐美市場准入門檻極高。與其執著把本土滷味直接輸出，不如輸出「中國鮮香味」，把滷香風味嫁接到乾、麵筋、菌菇等產品上，用原料變通繞開貿易壁壘。

堅果果乾賽道，考驗的是讀懂當地消費習慣。帶殼瓜子在華人、中東市場有基礎，但歐美主流更偏愛去殼混合果仁。我們的機會不在於複刻國外成熟產品，而是發揮中式複合調味優勢，把藤椒、海苔、山核桃風味注入堅果，做出差異化。山楂、話梅這類傳統果幹，硬酸、帶核的形態並不適配海外，但是山楂消食的屬性，可以包裝成海外流行的腸道健康軟糖，找到新的產品敘事。

中式糕點、糖果巧克力，直面億滋、瑪氏等國際巨頭的競爭。蛋黃酥、桃酥受保質期、重油重糖限制，很難直接大規模出海，冷凍烘焙技術或許是解題方向。反觀軟糖賽道，恰恰是我們供應鏈的優勢所在。海外巨頭產線改動周期漫長，中國工廠可以快速迭代模具，剝皮軟糖、爆漿糖果這類「玩具感零食」，更容易抓住海外年輕群體。

膨化、海苔、速食同樣各有難點。打不過樂事薯片，就可以挖掘山藥、芋頭這類根莖食材，打造自帶健康概念的脆片。我國雖是紫菜原料大國，卻長期給海外品牌做原料代工，夾心海苔這類創新產品，正是建立自有品牌的突破口。而火爆中國的螺螄粉，「酸筍臭味」在歐美社區是巨大阻礙，要麼做成獵奇向社交產品，要麼改良配方弱化異味，才能突破華人圈層。

綜合這些品類的困境，能總結出幾個共性啟示。重口味本身具備全球化潛力，辣、鮮是人類共通的味覺追求，但口味輸出不等於直接照搬本土產品。當下海外市場「有品類、無中國強勢品牌」，這既是挑戰，也是機遇。中國經過內卷打磨出來的高效供應鏈，是我們的底牌，但供應鏈優勢不等於市場勝勢。

出海不是中國產能過剩的避難所，不是簡單把貨賣給海外華人。真正的出海，需要放下「我有甚麼就賣甚麼」的固有思維，去研究海外消費者的味蕾、法規、文化習俗，完成產品、命名、敘事的本地化改造。

機會確實擺在眼前，但紅利不屬於只想倒貨的貿易商，而屬於願意沉下心打磨產品、理解海外市場，敢於塑造本土品牌故事的企業。中國零食的第二次創業，才剛剛拉開序幕。