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香港秋季旅遊博覽會「Trip.com會場限定優惠」：消費滿指定金額免費送行李箱／旅行團買一送一／郵輪低至半價
旅遊世界

香港秋季旅遊博覽會「Trip.com會場限定優惠」：消費滿指定金額免費送行李箱／旅行團買一送一／郵輪低至半價

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　「香港秋季旅遊博覽會2026」將於9月25日至27日一連三日於灣仔會議展覽中心舉行，Trip.com推出一系列會場限定優惠，涵蓋機票、酒店、機票加酒店套票、旅行團、郵輪、以及各地玩樂餐飲優惠。所有會場限定優惠只適用於現場領取和消費，參觀人士可於展覽期間獲取各項折上折優惠碼及其他限定禮遇。所有優惠名額有限，先到先得！

 

　　會場內的攤位特設現場小遊戲，保證人人有獎。另外，只要在現場消費滿指定金額，即可獲得參與遊戲機會贏取豐富獎品及額外禮遇：

 

●    現場消費滿HK$3,000：可獲一次機會
●    現場消費滿HK$6,000：可獲兩次機會
●    現場消費滿HK$10,000：可獲兩次機會，以及精美行李箱一個

 

香港秋季旅遊博覽會「Trip.com會場限定優惠」：消費滿指定金額即送免費行李箱／旅行團買一送一／郵輪低至半價

Trip.com精美行李箱

 

香港秋季旅遊博覽會「Trip.com會場限定優惠」：消費滿指定金額即送免費行李箱／旅行團買一送一／郵輪低至半價

Trip.com可摺疊旅行袋

 

機票優惠：現場優惠碼即減HK$100 

 

　　展會現場專屬優惠，預訂機票滿HK$1,000 ，即可使用現場專屬優惠碼減HK$100！透過Trip.com預訂機票亦享有「一飛雙享」雙重獎賞──每筆合資格訂單可同時賺取航空公司飛行里數及Trip Coins。預訂機票時選擇「安心退改飛」，更享有彈性退改無憂保障。

 

精選酒店優惠：指定酒店集團4折起

 

　　Trip.com在展覽期間精選台灣及中國內地頂級連鎖酒店集團震撼優惠。訪客可於現場領取優惠券，預訂滿 HK$1,000 即減 HK$100：

 

●    台灣

○    台灣凱撒集團 4折起
○    洛碁飯店集團 5折
○    雀客國際酒店 54折
○    雲朗觀光 5折起

 

●    中國內地

○    華住集團  提前30天預訂83折起
○    錦江國際集團  提前14天預訂78折起
○    如家酒店  提前7天預訂82折起
○    亞朵酒店  提前7天預訂85折起／提前14天預訂82折起
○    藝龍酒店 5折起

 

「機+酒」自由配套票：彈性預訂最高共減HK$1,150

 

　　Trip.com「機+酒」自由配套票讓旅客靈活配搭不同城市的機票及酒店，自由規劃多城市行程，累積折扣最高可減高達HK$1,150：

 

●    韓國專屬套票優惠：預訂韓國機票及酒店滿HK$5,000即減HK$600
●    全線機+酒套票優惠：預訂滿HK$5,000即減HK$250
●    恒生信用卡專屬優惠：預訂滿HK$5,000即減HK$300

 

郵輪優惠：精選航線低至7 折 會場限定優惠券低至半價

 

　　Trip.com提供多元郵輪航線選擇，旅客可一站式比較不同航線、價格及艙房，並提供互動式甲板圖與3D選艙功能，更直觀地挑選心儀艙房。展會期間更推出多項會場指定優惠：

 

●    精選郵輪航線優惠：麗星郵輪低至7折；挪威郵輪、愛達郵輪及世紀遊輪低至9折；迪士尼郵輪同步熱賣
●    會場限定優惠券：指定郵輪可享額外半價優惠，最多減HK$1,000
●    恒生信用卡專屬優惠碼：訂滿HK$5,000即減HK$300
●    機票加購優惠：凡加購並預訂機票滿HK$3,000即減HK$350

 

旅行團優惠：買一送一疊加優惠碼折上折 精選跟團遊、私家團及定制遊

 

　　Trip.com 提供全方位多元旅行團選擇，涵蓋經典全包式「跟團遊」、高私隱度及配備 VIP 專屬車輛導遊的「私家團」，以及提供一對一旅遊顧問與100%靈活行程的深度「定制遊」。展會期間提供多款精選旅行團買一送一及低至5折優惠，更可疊加優惠碼享受折上折優惠：

 

●    恒生信用卡專屬優惠碼：訂滿HK$5,000即減HK$300；訂滿HK$10,000即減HK$600
●    機票加購優惠：凡加購並預訂機票滿HK$3,000即減HK$350

 

玩樂門票、五星級酒店自助餐低至買一送一，超值交通餐飲券HK$9起

 

　　Trip.com 於會場推出大量精選餐飲、景點門票與跨境交通優惠，完美滿足旅客各種玩樂需求： 

 

熱門景點門票優惠：

●    前海冰雪世界體驗票88折
●    深圳國際美術館全展通票8折
●    江門赤坎·廣東華僑國際旅遊度假區雙人門票Trip.com獨家8折
●    廣州熱雪奇蹟高級不限時雙人滑雪單票8折
●    正佳極地海洋世界、正佳雨林生態植物園、正佳企鵝冰雪世界全天成人票6折
●    尼克Playtime門票特惠

 

星級酒店自助餐與名店美饌優惠：

●    香港海景嘉福洲際酒店週末早午餐買 一送一優惠
●    香港六國酒店晚餐自助餐半價優惠
●    香港萬怡酒店MoMo Café自助餐買一送一
●    香港黃金海岸酒店自助餐買一送一 / 買一送二優惠
●    帝苑酒店Le Soleil越南餐廳精選套餐買一送一
●    香港港麗酒店自助餐買一送一
●    香港萬麗海景酒店自助餐優惠（午餐65折、晚餐75折）
●    港島海逸君綽酒店自助餐第二位HK$9
●    香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一優惠／3人同行折扣優惠低至人均 HK$198
●    LUBUDS集團旗下高級餐廳半價優惠，包括「悅」雙人套餐優惠價HK$838、「Pano」及「Palco」雙人套餐優惠價HK$1,788、「The Queen 莊館」雙人套餐優惠價HK$1,188、「LUMA」雙人套餐優惠價HK$1,388、「鮨穴」及「ODDS」雙人套餐優惠價 HK$1,180

 

超值美食與交通優惠：

●    鴻福堂燒賣券HK$9
●    Häagen-Dazs芒果特飲買一送一
●    中國內地eSIM  1折優惠
●    跨境巴士（深圳灣／ 珠海／廣州／佛山）半價優惠（最高減HK$60）
●    機場快綫青衣站往機場車票HK$9 起

 

香港秋季旅遊博覽會「Trip.com會場限定優惠」：消費滿指定金額即送免費行李箱／旅行團買一送一／郵輪低至半價

Tags:#旅遊世界#香港秋季旅遊博覽會#著數優惠#旅遊優惠#Trip.com
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習特會料於華盛頓舉行
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