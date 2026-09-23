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著數優惠︱9月25日中秋節輕鐵免費乘車日，輕鐵轉乘優惠退回方法
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著數優惠︱9月25日中秋節輕鐵免費乘車日，輕鐵轉乘優惠退回方法

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:MTR fb

　　今個中秋節免費搭輕鐵！為支持北部都會區發展，華泰國際將於2026年9月25日舉辦輕鐵免費乘車日活動，當日大家可以免費搭輕鐵，約齊親朋戚友一齊走入「屯元天」遊車河賞月歡度中秋節！

 

　　今個中秋節免費搭輕鐵！為支持北部都會區發展，華泰國際將於2026年9月25日舉辦輕鐵免費乘車日活動，當日大家可以免費搭輕鐵，約齊親朋戚友一齊走入「屯元天」遊車河賞月歡度中秋節！

 

9月25日中秋節輕鐵免費乘車日，輕鐵轉乘優惠退回方法

 

沒有八達通卡乘客可以點做？

 

　　輕鐵免費乘車時段由2026年9月25日頭班車起生效至晚上23時59分止（以入站的顯示時間為準）。沒有八達通卡的乘客可無需購票直接乘搭輕鐵，使用八達通卡的乘客則應如常拍卡出入輕鐵站。

 

9月25日中秋節輕鐵免費乘車日，輕鐵轉乘優惠退回方法

 

轉乘優惠退回方法

 

　　留意，使用八達通的乘客於上述時段使用港鐵巴士接駁輕鐵再接駁港鐵巴士的轉乘服務，轉乘優惠未能自動套用，乘客請於2026年10月1日或之前到各輕鐵客務中心或於屯門、兆康、天水圍、朗屏及元朗站內的客務中心退回最後一程之巴士車費。其餘轉乘優惠維持不變。

詳情：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/lr-free-ride-day-2026.html

 

Tags:#輕鐵免費乘車日#港鐵#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#中秋節2026
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