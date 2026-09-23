歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
高鐵8周年大抽獎獎品80萬份，即玩即抽贏$3,000高鐵旅遊禮券
Jetso
著數優惠

高鐵8周年大抽獎獎品80萬份，即玩即抽贏$3,000高鐵旅遊禮券

著數速遞
著數速遞
TEXT:Eunice Chow

　　高鐵8周年大抽獎開始啦！港鐵公司最新推出「高鐵 8 周年大抽獎」，為MTR Mobile登記會員準備超過80萬份豐富旅遊及購物獎品，9 月 23 日起一連三個星期三舉行。MTR Mobile登記會員只要進入活動專頁，回答有關高鐵的簡單問題，即可參加抽獎，獎品份量十足，包括價值港幣3,000元 或 港幣1000元的高鐵旅行團禮券！

 

　　高鐵現已直達113個站點，覆蓋多個內地熱門旅遊城市。無論你參加潮汕、韶關3天高鐵團來一趟秋季美食之旅，還是長沙、鳳凰古城4天團沉浸於古城風情，探索國家級秘景，禮券均可助你輕鬆實現旅行願望。除此以外，高鐵8周年大抽獎更有其他大量豐富獎品包括：昂坪360標準車廂雙人來回纜車車票、高鐵車費折扣、商場及車站現金券、以及高鐵限量精品。

 

高鐵8周年大抽獎獎品80萬份，即玩即抽贏$3,000高鐵旅遊禮券

高鐵8周年大抽獎獎品80萬份，即玩即抽贏$3,000高鐵旅遊禮券

 

　　MTR Mobile登記會員於3個指定日子及時間內（9 月23日、9月30日及10 月7日），經MTR Mobile進入活動專頁，回答有關高鐵的簡單問題，即可參加抽獎。記者實測就算答錯問題，尚有機會補答，答對問題後可獲抽獎機會，當時最後獲得88 MTR分！

 

高鐵8周年大抽獎獎品80萬份，即玩即抽贏$3,000高鐵旅遊禮券

高鐵8周年大抽獎獎品80萬份，即玩即抽贏$3,000高鐵旅遊禮券

 

高鐵8周年大抽獎

日期：2026年9月23日、9月30日及10月7日（連續3個星期三）

時間：上午9時至下午6時

參加資格：MTR Mobile會員

參加方法：透過MTR Mobile進入活動專頁

參加次數：每位會員於每個活動日可抽獎1次，三個活動日可獲最多3次抽獎機會

 

高鐵 8 周年大抽獎網頁

https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/HSR_8A.html

 

Tags:#著數優惠#Jetso#港鐵#高鐵
Add a comment ...Add a comment ...
著數優惠︱環島中港通新註冊會員免費送美食博覽入場券＋恆香老婆餅8折＋美心中菜85折＋免費意外保障
更多著數速遞文章
著數優惠︱環島中港通新註冊會員免費送美食博覽入場券＋恆香老婆餅8折＋美心中菜85折＋免費意外保障

投票區

習特會料於華盛頓舉行
58
|
0

你認為這次「習特會」將會就人工智能共同治理方面達成某些共識嗎？

17%
不會
83%
無意見
0%
投票期：2026-09-21 ~ 2026-10-21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處