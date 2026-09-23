高鐵8周年大抽獎獎品80萬份，即玩即抽贏$3,000高鐵旅遊禮券

高鐵8周年大抽獎開始啦！港鐵公司最新推出「高鐵 8 周年大抽獎」，為MTR Mobile登記會員準備超過80萬份豐富旅遊及購物獎品，9 月 23 日起一連三個星期三舉行。MTR Mobile登記會員只要進入活動專頁，回答有關高鐵的簡單問題，即可參加抽獎，獎品份量十足，包括價值港幣3,000元 或 港幣1000元的高鐵旅行團禮券！

高鐵現已直達113個站點，覆蓋多個內地熱門旅遊城市。無論你參加潮汕、韶關3天高鐵團來一趟秋季美食之旅，還是長沙、鳳凰古城4天團沉浸於古城風情，探索國家級秘景，禮券均可助你輕鬆實現旅行願望。除此以外，高鐵8周年大抽獎更有其他大量豐富獎品包括：昂坪360標準車廂雙人來回纜車車票、高鐵車費折扣、商場及車站現金券、以及高鐵限量精品。

MTR Mobile登記會員於3個指定日子及時間內（9 月23日、9月30日及10 月7日），經MTR Mobile進入活動專頁，回答有關高鐵的簡單問題，即可參加抽獎。記者實測就算答錯問題，尚有機會補答，答對問題後可獲抽獎機會，當時最後獲得88 MTR分！

高鐵8周年大抽獎

日期：2026年9月23日、9月30日及10月7日（連續3個星期三）

時間：上午9時至下午6時

參加資格：MTR Mobile會員

參加方法：透過MTR Mobile進入活動專頁

參加次數：每位會員於每個活動日可抽獎1次，三個活動日可獲最多3次抽獎機會

高鐵 8 周年大抽獎網頁

https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/HSR_8A.html