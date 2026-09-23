中秋節好去處2026︱最新安排！維園國際中秋綵燈匯展期增至10月4日，9月24至27日延長開放至午夜

最新安排！旅發局首次舉行國際中秋綵燈匯勁受歡迎，連日吸引大量市民「打蛇餅」排隊入場！旅發局公佈將實施以下最新安排：國際中秋綵燈匯所有綵燈展出日期將延長至 10 月 4 日，9 月 24 日至 27 日一連四晚活動開放時間將延長至午夜 12 時。另外， 因應參觀人流眾多，考慮到公眾安全及秩序，現場會按需要實施人流管制，包括提早停止排隊進入展區。維多利亞公園丙午年中秋綵燈會亦會延長至10月4日。

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中秋節好去處2026︱超靚！維園夢幻綵燈大街匯聚3000綵燈＋8米巨型榕樹綵燈＋雞蛋仔奶茶花燈打卡熱點＋中秋市集

國際中秋綵燈匯打卡熱點必定是「世界綵燈大街」！現場匯聚超過3,000盞來自20個國家及地區的特色綵燈，包括韓國晉州絲綢燈籠、巴西七彩拼布燈籠、波蘭剪紙工藝綵燈等，勁有氣氛！另外，8米高巨型榕樹綵燈、7米高的巨型圓月有睇頭，當然不少得超過1,000盞香港傳統手紮燈籠陣。

香港旅遊發展局非常感謝市民及旅客對「國際中秋綵燈匯」的踴躍支持。有見活動反應熱烈，旅發局將實施以下最新安排：

• 「國際中秋綵燈匯」所有綵燈展出日期將延長至 10 月 4 日；

• 9 月 24 日至 27 日一連四晚，活動開放時間將延長至午夜 12 時；

• 因應參觀人流眾多，考慮到公眾安全及秩序，現場會按需要實施人流管制，包括提早停止排隊進入展區。

旅發局呼籲市民及旅客參與活動時，遵從現場工作人員的指示。旅發局亦會因應現場實際情況，適時於網站公布最新安排，敬請密切留意。

國際中秋綵燈匯

日期： 9 月 17 日至 10 月 4 日

亮燈時間： 下午 6 時 30 分至晚上 11 時（9 月 24 至 27 日將開放至午夜 12 時）

地點： 銅鑼灣維多利亞公園

網站： https://www.discoverhongkong.com/tc/events/international-lantern-spectacular.html