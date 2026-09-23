歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

《Sleep No More》團隊操刀！Upper Hous...
Art & Culture

《Sleep No More》團隊操刀！Upper Hous...
政經專訪

美債的警號（繁體字幕）#陶冬 #專訪
援交騙案|本地男子墮「免費約會券」騙局  警方主動聯絡才知受...
財富管理 騙局大拆解

援交騙案|本地男子墮「免費約會券」騙局  警方主動聯絡才知受...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
中秋節好去處2026︱維園國際中秋綵燈匯展期增至10月4日，9月24至27日延長開放至午夜
港漂生活情報
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

中秋節好去處2026︱最新安排！維園國際中秋綵燈匯展期增至10月4日，9月24至27日延長開放至午夜

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:HKTB

　　最新安排！旅發局首次舉行國際中秋綵燈匯勁受歡迎，連日吸引大量市民「打蛇餅」排隊入場！旅發局公佈將實施以下最新安排：國際中秋綵燈匯所有綵燈展出日期將延長至 10 月 4 日，9 月 24 日至 27 日一連四晚活動開放時間將延長至午夜 12 時。另外， 因應參觀人流眾多，考慮到公眾安全及秩序，現場會按需要實施人流管制，包括提早停止排隊進入展區。維多利亞公園丙午年中秋綵燈會亦會延長至10月4日。

 

Read More

中秋節好去處2026︱超靚！維園夢幻綵燈大街匯聚3000綵燈＋8米巨型榕樹綵燈＋雞蛋仔奶茶花燈打卡熱點＋中秋市集

 

　　國際中秋綵燈匯打卡熱點必定是「世界綵燈大街」！現場匯聚超過3,000盞來自20個國家及地區的特色綵燈，包括韓國晉州絲綢燈籠、巴西七彩拼布燈籠、波蘭剪紙工藝綵燈等，勁有氣氛！另外，8米高巨型榕樹綵燈、7米高的巨型圓月有睇頭，當然不少得超過1,000盞香港傳統手紮燈籠陣。

 

中秋節好去處2026︱維園國際中秋綵燈匯展期增至10月4日，9月24至27日延長開放至午夜

 

　　香港旅遊發展局非常感謝市民及旅客對「國際中秋綵燈匯」的踴躍支持。有見活動反應熱烈，旅發局將實施以下最新安排：

 

　　• 「國際中秋綵燈匯」所有綵燈展出日期將延長至 10 月 4 日；

　　• 9 月 24 日至 27 日一連四晚，活動開放時間將延長至午夜 12 時；

　　• 因應參觀人流眾多，考慮到公眾安全及秩序，現場會按需要實施人流管制，包括提早停止排隊進入展區。

 

　　旅發局呼籲市民及旅客參與活動時，遵從現場工作人員的指示。旅發局亦會因應現場實際情況，適時於網站公布最新安排，敬請密切留意。

 

中秋節好去處2026︱維園國際中秋綵燈匯展期增至10月4日，9月24至27日延長開放至午夜

中秋節好去處2026︱維園國際中秋綵燈匯展期增至10月4日，9月24至27日延長開放至午夜

中秋節好去處2026︱維園國際中秋綵燈匯展期增至10月4日，9月24至27日延長開放至午夜

 

國際中秋綵燈匯

日期： 9 月 17 日至 10 月 4 日

亮燈時間： 下午 6 時 30 分至晚上 11 時（9 月 24 至 27 日將開放至午夜 12 時）

地點： 銅鑼灣維多利亞公園

網站： https://www.discoverhongkong.com/tc/events/international-lantern-spectacular.html

 

Tags:#中秋節2026#維多利亞公園#銅鑼灣#中秋綵燈會#中秋節好去處2026#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#港漂生活情報#港漂樂活
Add a comment ...Add a comment ...
康文署三大球運動日︱9月至12月免費玩足球＋籃球＋排球＋專業示範表演＋體育館即場參與
更多玩樂假期文章
康文署三大球運動日︱9月至12月免費玩足球＋籃球＋排球＋專業示範表演＋體育館即場參與

投票區

習特會料於華盛頓舉行
66
|
0

你認為這次「習特會」將會就人工智能共同治理方面達成某些共識嗎？

21%
不會
79%
無意見
0%
投票期：2026-09-21 ~ 2026-10-21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處