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小事兩三樁
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小事兩三樁

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　9月23日下午，國家主席習近平乘專機離京訪美，有乜好談，會傾出乜，大家可估，並按之為投資作出調配。在這個家國大事未談攏前，有兩三樁小事，亦一樣會為未來投資取向作出啟示。

 

　　1. 全球車企巨頭紛紛布局固態電池，2027年有望迎來產業化元年，千億市場即將爆發。

 

　　第五屆中國國際固態電池科技大會暨2025先進電池材料與智能裝備技術展在合肥召開，多家頭部企業展示最新技術突破。寶馬集團率先在慕尼黑啟動全球首輛搭載全固態電池的BMW i7測試車型道路實測，標誌著固態電池技術進入實質性驗證階段。與此同時，國內車企巨頭上汽集團宣布將在2027年實現固態電池裝車，長安汽車也計劃在2026年完成固態電池裝車驗證。

 

固態電池產業鏈布局加速

 

　　國內固態電池產業鏈加速布局，今年1至4月擴產規劃規模已超50GWh，總投資額約150億元人民幣。多家龍頭企業捷報頻傳：贏合科技向頭部電池企業成功交付核心固態電池設備，國軒高科首條全固態中試線正式貫通並開啟裝車路測，清陶在成都基地15GWh固態電池項目獲環評批覆。信宇人成功中標寧德時代(03750)(深:300750)--長安時代基地項目，為固態電池設備驗證打開新通道。

 

產業鏈受益板塊分析：

 

　　電池設備製造：固態電池生產設備需求旺盛，包括塗布設備、輥壓設備、電解質轉印設備等核心設備廠商將顯著受益。

 

　　材料供應鏈：固態電池電解質、正極材料等關鍵材料供應商迎來發展機遇。

 

　　整車製造：布局固態電池技術的車企將在新一輪競爭中佔據先發優勢。

 

　　電池製造：具備固態電池研發和生產能力的電池企業將獲得更大市場空間。

 

相關重點公司梳理：

 

　　贏合科技(深:300457)：已成功交付固態電池核心設備，技術領先。

 

　　國軒高科(深:002074)：固態電池中試線貫通，具備裝車路測能力。

 

　　信宇人(滬:688573)：成功切入頭部企業供應鏈，技術儲備豐富。

 

　　科恒股份(深:300340)：在固態電池設備和材料雙線布局，進展顯著。

 

　　湘潭電化(深:002125)：固態電池材料研發實力強勁。

 

　　海科新源(深:301292)：固態電池技術研發持續突破。

 

　　諾德股份(滬:600110)：固態電池產業鏈布局完善。

 

　　寧德時代：行業龍頭，固態電池研發投入大。

 

　　寧德時代雖亦上榜，但已不再是一哥獨大，而是八王爭嫡之局。寧德近日股價大跌，莫非已是啟示先兆？

 

智能手機步入K形市場

 

　　2. 高盛下調智能手機出貨量預期，仍看好折疊屏。

 

　　高盛下調全球智能手機出貨量預測，目前預計2026年出貨量為11億部，2027年和2028年均為12億部。儘管出貨量走弱，但受價格上漲和高端機型推動，全球智能手機市場規模預計將在2026年達到6240億美元，並於2028年增至6740億美元。高盛仍看好折疊屏手機，預計到2028年出貨量將達到7700萬部。

 

　　智能手機如仍留在只Look look、聽聽，就似無乜新吸引力去促人換機。折疊屏使畫面大些，打機好些。估計智能手機也要走K形市場，高端的和低端的會大賣，中間的無特點的會滯銷了。

 

　　3. 特朗普柴油出口禁令可能適得其反。

 

　　美國總統特朗普周二（22日）表示，他支持禁止美國出口柴油，以幫助降低價格。他說，政府將「很快」作出決定，「無論採取哪種方式」。但分析人士稱，這一措施可能產生完全相反的效果。

 

　　華盛頓智庫預算與政策優先中心首席經濟學家Gbenga Ajilore表示：「出口禁令的問題在於，它不會增加國內供應，反而可能減少供應，從而導致價格進一步上漲。推動柴油價格走高的主要因素是伊朗戰爭。結束伊朗戰爭，重新開放霍爾木茲海峽，柴油價格就會下降。其他任何解決方案都將失敗。」

 

　　Bespoke投資集團也指出，禁令可能導致美國墨西哥灣沿岸煉廠因缺乏足夠儲存能力而關閉，換言之，出口禁令可能會減少全球柴油供應，從而損害煉油商利潤。

 

　　瑞士寶盛銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya表示，目前美國是全球最大的柴油出口國，如果美國限制出口，全球柴油價格可能會大幅上漲。而由於美國煉油商將失去部分出口市場，它們可能會減少產量，最終導致美國國內其他燃料供應收緊。

 

　　柴油，是運輸業的「血」，特朗普斷「血」，全球，包括美國的運輸成本會上升，全球通脹將高矣！

 

小事兩三樁

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小事兩三樁

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

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