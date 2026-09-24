10.1半價睇好戲｜精選四套必睇！荷里活＋日本＋台灣猛片

「10.1半價睇好戲」今年踏入第四年，全港52間戲院，不論放映格式或影院類型，當日所有場次戲票一律半價。9月尾至10月頭上映多套值得搶半價戲票的電影：由畢彼特（Brad Pitt）主演的《狂野雄心》（Heart of the Beast），把場景搬到冰天雪地的阿拉斯加，上演一場人與狗的荒野求生記；安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演的心理驚悚電影《不存在的罪人》（Verity），將恐懼藏在豪宅與神秘手稿之中；日本電影《神奇秘密之旅》（Magical Secret Tour）看似是犯罪故事，實質是三個被生活逼到牆角的女人的釜底抽薪；至於台灣喜劇鬼片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》（Oh My Ghost！ Oh My God！）則有渡邊直美拍住劉以豪的尋根之旅。有笑、有淚、有驚悚，大家記得9月28日（星期一）搶半價戲票呀！

01｜《狂野雄心》一人一狗荒野求生

上映日期：9月24日

如果一部電影有95%的時間都由畢彼特和一隻狗撐起，首先要問的不是「好不好看」，而是——一人一狗，到底可以撐得起101分鐘的片長嗎？《戰逆豪情》（Fury）及《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）導演大衛艾耶（David Ayer）給出肯定的答案。

畢彼特飾演退役特種部隊軍人James。一場空難後，他與退役軍犬 Odin 被困在阿拉斯加荒野，只能靠有限物資、體力，以及彼此之間的默契尋找出路。故事沒有太多人物可以分散注意力，反而把鏡頭長時間留在人與狗身上。這個設定聽起來簡單，實際上相當考演員——因為狗不會照劇本演戲。今次飾演 Odin 是由多隻狗共同完成，而Uber 則是其中主要的狗演員。甚至有影評認為狗狗幾乎搶走了畢彼特的風頭。

《狂野雄心》劇照

過往擅長拍攝男性、戰爭、槍戰與動作片的大衛艾耶，今次突然轉型，把「求生」拍成兩個生命互相依靠的故事。人狗情外，電影亦貫徹了他一向以來的緊張刺激與驚悚冒險風格。拍攝取景於紐西蘭皇后鎮一帶模擬阿拉斯加荒野，拒絕過度依賴廠景綠幕。片中大部分時間，都只有畢彼特與狗演員 Uber。劇組找來曾參與搜救任務的 Uber 演出，希望透過真實的野外默契，為電影帶來極具觸感的真實氛圍。過程中少不了令人肉痛的急救與對抗自然場面，導演更以極簡手法描寫男主角與軍犬之間的生死相依，絕對是畢佬近年作品中少見的格局。

《狂野雄心》劇照

《狂野雄心》劇照

02｜《不存在的罪人》 黑化安妮夏菲維演驚悚題材

上映日期：10月1日

改編自Colleen Hoover同名暢銷小說，自開拍以來便話題不斷。電影由擅長拍浪漫喜劇與幽默諷刺類型，既是演員又是導演、編劇與製片人的Michael Showalter執導。故事講述事業與經濟陷入危機的作家 Lowen（狄高達莊遜 飾），意外接到一份難以拒絕的工作。暢銷作家Verity （安妮夏菲維 飾）因意外無法繼續創作，其丈夫Jeremy（佐斯夏利 飾）因此找上Lowen代筆。當她住踏入Verity家後，無意間翻出一份Verity從未公開的手稿，無意間翻出一份維莉蒂從未公開的手稿，裏面藏著令人毛骨悚然的家庭往事，令她漸漸分不清眼前所見的究竟是虛構創作，還是一個危險陷阱。故事一路在真相、操縱、吸引力和猜疑之間遊走。

《不存在的罪人》劇照

作為2026年荷里活的多產女王，安妮夏菲維今次大膽挑戰黑化角色，將這位表面傳奇、實則瘋狂的神祕作家演繹得極致。在預告片中，多個畫面挑戰觀眾的不安神經，其中一幕狄高達莊遜與安妮的丈夫「舌劍唇槍」，鏡頭一轉卻驚覺眼前的男人瞬間變成了因車禍癱瘓的安妮，隨後更上演一場令人不寒而慄的「血染激吻」。而配樂更巧妙選用了Kylie Minogue的經典歌曲〈Can't Get You Out of My Head〉，輕快旋律配上蒼白空洞的眼神，營造出極致的窒息感。今次安妮夏菲維演的不再是大家熟悉的甜美、優雅或是傻大姐角色，不斷在戲路中尋求突破。雖然今年已有四套作品，但這套絕對會令大家眼前一亮。

《不存在的罪人》劇照

《不存在的罪人》劇照

03｜《神奇秘密之旅》 三個被生活逼上絕路的女人

上映日期：10月1日

電影靈感源自 2017 年日本中部國際機場轟動一時的主婦團體黃金走私真實事件。有村架純飾演兩孩之母的平凡師奶，因為丈夫挪用公款失業後，突然孭起巨債，為還債而遠赴新加坡，途中結識了靠追星逃避現實的博士生黑木華以及未婚懷孕的南沙良。三個原本沒有交集的女人，因為一個「錢」字，一齊踏上了走私黃金的不歸路。

《神奇秘密之旅》 劇照

電影特別花時間處理海關及走私細節，劇組曾就相關內容進行實地資料搜集，並到新加坡實景拍攝。因此，表面看似是一齣犯罪電影，實際上更像三個女人各自面臨的人生岔路。她們得到了金錢，也得到了短暫的自由；可是踏出的每一步，都意味著離原本安穩的生活愈來愈遠。《神奇秘密之旅》不只具備犯罪電影的緊湊感，更拍出一般人不得不向現實低頭、被逼鋌而走險的荒謬與哀愁。

《神奇秘密之旅》 劇照

《神奇秘密之旅》 劇照

04｜《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》渡邊直美尋根之旅

上映日期：10月1日

如果一班人走入深山，途中突然遇上濃霧、怪事和靈異事件，已經足夠拍一套鬼片。但首次執導兼自編自演的蘇達覺得，《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》還可以再加一點黑色幽默。渡邊直美飾演台日混血歌姬茱麗葉，為了追憶母親而回到台灣尋根，並在經紀人帶領下深入山林。原本只是一次尋找母親記憶的旅程，後來卻變成一趟笑着笑着就開始心慌慌的冒險之旅。

《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照

電影其中一個有趣設定，是把「鬼」的概念重新放進原住民的世界觀中。導演蘇達曾分享，電影裏的儀式及相關設定都有深入考究，並從原住民族的傳說及巫師文化中尋找故事素材。因此，電影真正想講的未必是「山上有沒有鬼」，而是角色各自藏在心底的秘密，才是故事一路追着他們不放的心結。渡邊直美近期宣傳時亦談到拍攝趣事，笑言劇組相處得像一家人；她與劉以豪的破格配搭亦成為電影一大賣點。

這套戲最妙的地方，是它明明披着鬼片的外殼，骨子裡卻在講一件很貼地的事——人最難擺脫的，往往不是山林裡的鬼，而是心裏那件一直不敢說出口的事。

《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照

《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照

【同場加映：半價睇好戲】

10月1日全港 52間商業戲院所有場次，不論放映格式或影院類型，戲票一律半價。大家可以趁機會欣賞多套最新上映的中外熱門猛片！戲票將於 9月28日（星期一）中午12時起，陸續於各大戲院票房、院線網站及手機應用程式公開發售（除寶石戲院將於 9 月 30 日起預售外）；戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票；網上購票數量則以各大院線購票限制為準。詳情請留意各大院線最新公佈。

查詢： 香港戲院商會