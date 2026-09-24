小米中秋優惠開鑼：手環11與2K電競螢幕登場，$369起入場＋過百款產品折扣高達65折、優惠期至10月4日

一邊加推新產品、一邊搞大型減價。小米宣布「9月中秋購物優惠」即日至10月4日舉行，除咗過百款產品折扣，仲有Xiaomi手環11和Xiaomi 2K電競顯示器G27Qi 2026兩款新硬件同場登場，一個$369有交易，一個用$1,399買到2K加200Hz。即睇新產品有甚麼賣點、值唔值得入場，同埋今次優惠的著數優惠。

Xiaomi 手環 11：$369 起，主打「唔使成日叉電」

手環11屬於入門價位的年度更新：1.72吋全彩息屏顯示（AOD）螢幕、60Hz 刷新率、2000尼特峰值亮度；機身厚 9.99mm，較上代減薄9%，配20mm四邊等寬超窄邊框，環帶快拆位置下移1mm，戴住更貼手。

續航是最大賣點：4.53V體系石墨電池、233mAh 容量，最長 21 日續航，換句話說叉一次電用三個禮拜，免卻智能手錶日日叉電的麻煩。

健康追蹤方面：5ATM防水、150多種運動模式，心率、血氧、睡眠、壓力監測齊備，今代新增「睡眠洞察與指導」（分析影響睡眠質素的關鍵因素）同水下心率監測。系統首次支援 HyperOS 4.0 兼容 iOS，資料可以跨品牌手機流轉。

Xiaomi 手環 11 建議零售價HK$369（午夜黑、冰川銀、玫瑰粉）；珍珠白陶瓷版HK$499。現已全線開賣。

Xiaomi 2K 電競顯示器 G27Qi 2026：$1,399 更經濟實惠選擇

G27Qi 2026是「熱血玩家」的經濟之選：27吋2K（2560×1440）QHD螢幕、16:9 Fast IPS快速液晶、最高200Hz更新率、1ms GTG反應時間，配合AMD FreeSync 防撕裂技術，減少畫面撕裂同鬼影。色域覆蓋95% DCI-P3及100% sRGB，獲 VESA DisplayHDR™ 400認證；另有德國萊因TÜV認證低藍光模式。9月29日開賣。

同場加映：米家車用吸塵器 $439

9月29日發售，建議零售價 HK$439，車用吸塵器海綿（兩支裝）及濾芯（兩支裝）配件同步發售。車主可以留意。

中秋優惠攻略：即睇有甚麼著數！

1. mi.com 頁面領券：即日起至10月4日可於mi.com換領購物現金券。不過現時公佈的 $100 券只限 POCO M8s 5G適用，落單前記得看清楚條款。

2. 消費送禮：即日至10月4日，每日早上00:00於mi.com購買 POCO M8s 5G 或 POCO C85，即獲送$50超市禮券，每天限量15位，記得準時搶！

3. 特選產品優惠價（即日至 10 月 4 日，mi.com）：

品類 產品 原價（HK$） 優惠價（HK$） 備註 REDMI 手機 REDMI Note 17 Pro Max 5G（8+512GB／12+256GB／8+256GB） 3,799／3,599／3,299 ／ 送 Xiaomi 摺疊購物車（價值 $299，至 9 月 30 日 23:59） POCO 手機 POCO F9 Ultra（16+1TB／16+512GB／12+256GB） 7,999／6,299／5,799 ／ ／ POCO C85（8+256GB／6+128GB） 1,299／949 ／ ／ REDMI 平板 Redmi Pad 2（4+128GB／8+256GB） 1,399／1,799 1,199／1,599 送保護殼（價值 $199，至 9 月 30 日 23:59）

品類 產品 原價（HK$） 優惠價（HK$） 備註 平板 Redmi Pad 2 9.7（4+64GB／4+128GB） 1,199／1,299 1,099／1,199 送 9.7 保護殼（價值 $199，至 9 月 30 日 23:59） 電視 Xiaomi 電視 A Pro 55 2026 3,199 3,099 97 折 大家電 米家洗衣乾衣機 10.5kg 3,499 3,299 95 折 大家電 米家洗衣乾衣機 9kg 3,099 2,999 97 折 智能小家電 米家無線吸塵器 4 1,369 1,199 88 折 數碼出行 Xiaomi 智能攝影機 C701 Pro 619 539 87 折

項目 詳情 Xiaomi 手環 11 9 月 24 日發售；HK$369（午夜黑／冰川銀／玫瑰粉）、HK$499（珍珠白陶瓷版） Xiaomi 2K 電競顯示器 G27Qi 2026 9 月 29 日發售；HK$1,399 米家車用吸塵器 9 月 29 日發售；HK$439（另有多款配件） 優惠期 即日至 10 月 4 日 購買渠道 mi.com；小米之家直營店（旺角、銅鑼灣、元朗）；37 間小米之家授權店（觀塘、將軍澳、黃大仙、屯門、大埔、荃灣、葵芳、鑽石山、天水圍、上水、沙田、金鐘等）；香港各大運營商及零售商門市

Info

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官方網站：http://mi.com/hk/

資料來源：小米香港；價格、優惠及發售詳情以官方公佈為準