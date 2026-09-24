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「2026古蹟周遊樂」：重點介紹「北都」12處法定古蹟及歷史建築，今年首度舉辦「開篷巴士古蹟遊」
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「2026古蹟周遊樂」：重點介紹「北都」12處法定古蹟及歷史建築，今年首度舉辦「開篷巴士古蹟遊」

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　由發展局文物保育專員辦事處舉辦的「古蹟周遊樂」，今年將於10至12月進行，主題為「穿越北都」題，精選12處位於北都的法定古蹟及已獲評級的歷史建築作焦點介紹，並以三大專題劃分：「宗族文化與新界傳統風貌」、「活化再利用歷史建築」，以及「百年樹人：辦學精神傳承」。除了免費導賞團、親子工作坊及公眾講座外，今年更會首度在指定周末舉辦開篷巴士古蹟遊。

 

　　北部都會區（北都）是香港未來發展的策略重點，同時蘊含豐富的自然風光以及人文歷史景觀，值得進一步發掘和了解。在發展北都的同時，政府會合理利用、活化和保護北都的人文及天然資源，營造北都「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的獨特都會景觀。活動涵蓋的12處法定古蹟及已獲評級的歷史建築如下：

 

專題1：「宗族文化與新界傳統風貌」

 

　　●    居石侯公祠（香港法定古蹟）

　　●    味峰侯公祠（香港法定古蹟）

　　●    廖萬石堂（香港法定古蹟）

　　●    應龍廖公家塾（一級歷史建築）

　　●    大夫第（香港法定古蹟）

　　●    厦村鄧氏宗祠、禮賓樓及友恭學校（香港法定古蹟）

　　●    龍躍頭文物徑

　　●    屏山文物徑

 

「2026古蹟周遊樂」：重點介紹「北都」12處法定古蹟及歷史建築，今年首度舉辦「開篷巴士古蹟遊」

居石侯公祠

 

「2026古蹟周遊樂」：重點介紹「北都」12處法定古蹟及歷史建築，今年首度舉辦「開篷巴士古蹟遊」

大夫第

 

專題2：「活化再利用歷史建築」

 

　　●    前流浮山警署（現為前流浮山警署──香港導盲犬學苑）

　　●    何東夫人醫局（現嗇色園何東夫人醫局・生態研習中心）

　　●    舊屏山警署（現為屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心）

 

「2026古蹟周遊樂」：重點介紹「北都」12處法定古蹟及歷史建築，今年首度舉辦「開篷巴士古蹟遊」

前流浮山警署──香港導盲犬學苑

 

「2026古蹟周遊樂」：重點介紹「北都」12處法定古蹟及歷史建築，今年首度舉辦「開篷巴士古蹟遊」

嗇色園何東夫人醫局・生態研習中心

 

專題3：「百年樹人：辦學精神傳承」

 

　　●    前元朗公立中學（現為東華三院馬振玉紀念中學（附設宿舍））

 

「2026古蹟周遊樂」：重點介紹「北都」12處法定古蹟及歷史建築，今年首度舉辦「開篷巴士古蹟遊」

東華三院馬振玉紀念中學（附設宿舍）

 

　　活動期間將推出一系列免費活動，包括︰

 

　　●    巡迴展覽：指定地點同場設有親子工作坊及蓋印收集活動；特設古物諮詢委員會成立50周年專題展板及誌慶印章

　　●    導賞團：12處參與歷史建築

　　●    專題公眾講座：香港文物探知館

　　●    開蓬巴士古蹟遊

 

2026古蹟周遊樂

網址：https://www.heritage.gov.hk/tc/about-us/events-and-promotions/heritage-fiesta-2026-themepage/

 

「2026古蹟周遊樂」：重點介紹「北都」12處法定古蹟及歷史建築，今年首度舉辦「開篷巴士古蹟遊」

 

Tags:#北部都會區#北都#法定古蹟#古蹟周遊樂#免費導賞團#文物保育專員辦事處#香港周圍遊#港漂生活情報#開篷巴士#免費活動
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