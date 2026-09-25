A股昨天（24日）之所以低迷，只因為有2個半壞消息。

其一，美國採購經理人指數(PMI)超預期推升加息預期，觸發全球債市拋售與股市承壓。

加息預期提高，債市受壓

前晚（23日）公布的美國9月PMI初值為58.4，遠超市場預期的55.3，創2021年7月以來最高水平。市場擔憂經濟從「韌性」轉向「過熱」，美聯儲局10月加息預期陡增，並觸發國債市場大規模拋售。美國30年期國債孳息率一度升至5.415厘，再創2007年6月以來最高；日本5年期國債孳息率升至2.365厘的歷史新高，10年期衝上3.075厘，為1996年以來新高；法國10年期國債孳息率升至4.908厘，為2008年7月以來最高。國債孳息率走高後，又重創全球股市，納指周三收盤跌1.1%，A股三大指數集體低開，也受到明顯衝擊。

其二，伊朗強硬表態疊加地緣風險，油價上漲加劇通脹與利率壓力。

油價上漲加劇壓力

日前，伊朗總統在聯合國大會講話稱，不會向美國投降，願談判但不接受強權威脅，不能允許一些國家自由使用霍爾木茲海峽，同時卻利用海峽攻擊伊朗。受此影響，布蘭特原油升至每桶104美元水平。油價上行疊加美債孳息率急升，進一步強化通脹擔憂。美國30年期固定房貸利率升至7.12%，為2024年5月以來最高，對美國房地產市場形成不小衝擊。兩條主線共同指向：經濟過熱預期與地緣風險共振，正在推高全球利率、壓制股市，並加大房地產下行壓力。

除此之外，內地今天（25日）就是中秋小長假，幾天後馬上又要迎來國慶小長假。按照慣例，每逢小長假來臨之前，A股市場普遍呈現縮量整理態勢，核心原因在於資金的避險性離場--畢竟假期間海外市場波動、匯率變動等不確定性因素，會使得部分槓桿資金、短期投機資金選擇持幣觀望，導致市場交投趨於清淡，量能逐步回落。不過到了節後，這種資金離場的壓力徹底釋放，離場資金逐步回流市場，繼而形成「節前縮量、節後放量」的常態。因此節前交易熱情不高，也算是情理之中。

展望後市，隨著小長假臨近，市場交易情緒寡淡，接下來需要密切關注成交量的變化，如果成交量能夠穩住並進一步放大，那麼市場還有上行的動力。而當下最重磅的消息，當屬中美元首會晤，我們不妨靜候是否會出利好刺激。不過國慶節前可能難以出現大行情，節後不妨多些期待。

比特幣期權到期風險

另外半個壞消息是等待發酵的比特幣的期權。

交易員在尋找線索以確定比特幣上漲行情是否能持續，眼下他們的關注點轉向衍生品市場中一個不容錯過的事件：價值約150億美元的期權合約季度到期日。在Deribit平台上，超過三分之一將於周五到期的比特幣期權未平倉合約都與9月25日到期日相關。看跌期權與看漲期權的比率為0.70，表明市場更看好價格上漲。看漲期權最集中的行權價分別為8.5萬美元、9萬美元和10萬美元。

中金公司重視沃什的政策後向，沃什政策與政治周期相關性較高，民主黨總統任期一般偏向鷹派，但共和黨總統任期一般偏向鴿派。沃什作為共和黨總統特朗普提名的美聯儲局主席，未來政策傾向再次調整的概率不低，不宜把當下偏鷹的政策反應函數線性外推，未來美聯儲局政策仍可能轉向鴿派。事實上，此前沃什提議設置的5大專項工作組，已經為未來調整政策反應函數保留了空間。例如，經濟數據與通脹框架重估，可能改變美聯儲局對通脹風險和一次性價格衝擊的解讀；對人工智能(AI)與生產率的研究，則可能重新影響聯儲對潛在增長和通脹中樞的判斷。

東吳證券對港股的看法是：港股現階段處在略反彈的趨勢裏。這一反彈更接近海外階段性利空落地後的空頭回補，不是基於基本面改善。海外風險難以一次性出清，後續仍會反覆擾動，對港股保持偏中性、動態配置。反彈可關注，但謹慎追高；明確拐點仍要等基本面改善。配置方面建議，底倉配置低波紅利。結構關注創新藥、全球出海企業，並隨宏觀、地緣變化動態調整。另，從中長期視角關注AI中下游。

今天之後，A股會為中秋與國慶假期作投資配置。A股交易停了，但資金不會停，是否會如以前一樣，資金會向能活的地方流？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）