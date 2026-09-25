歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

小事兩三樁
財富管理 政政經經

小事兩三樁
中秋節月餅︱中醫談月餅消化差異︰傳統蓮蓉聚痰濕，皮膚病患宜戒...
中醫養生 醫齋絮語

中秋節月餅︱中醫談月餅消化差異︰傳統蓮蓉聚痰濕，皮膚病患宜戒...
《HOPE:逆襲希望港》:用悲憫之心，消解了二元對立，帶出悲...
Art & Culture 電影寓言

《HOPE:逆襲希望港》:用悲憫之心，消解了二元對立，帶出悲...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
加息預期提高，債市受壓
股市動向
加密貨幣
虛擬貨幣市場
比特幣

2個半壞消息

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　A股昨天（24日）之所以低迷，只因為有2個半壞消息。

 

　　其一，美國採購經理人指數(PMI)超預期推升加息預期，觸發全球債市拋售與股市承壓。

 

加息預期提高，債市受壓

 

　　前晚（23日）公布的美國9月PMI初值為58.4，遠超市場預期的55.3，創2021年7月以來最高水平。市場擔憂經濟從「韌性」轉向「過熱」，美聯儲局10月加息預期陡增，並觸發國債市場大規模拋售。美國30年期國債孳息率一度升至5.415厘，再創2007年6月以來最高；日本5年期國債孳息率升至2.365厘的歷史新高，10年期衝上3.075厘，為1996年以來新高；法國10年期國債孳息率升至4.908厘，為2008年7月以來最高。國債孳息率走高後，又重創全球股市，納指周三收盤跌1.1%，A股三大指數集體低開，也受到明顯衝擊。

 

　　其二，伊朗強硬表態疊加地緣風險，油價上漲加劇通脹與利率壓力。

 

油價上漲加劇壓力

 

　　日前，伊朗總統在聯合國大會講話稱，不會向美國投降，願談判但不接受強權威脅，不能允許一些國家自由使用霍爾木茲海峽，同時卻利用海峽攻擊伊朗。受此影響，布蘭特原油升至每桶104美元水平。油價上行疊加美債孳息率急升，進一步強化通脹擔憂。美國30年期固定房貸利率升至7.12%，為2024年5月以來最高，對美國房地產市場形成不小衝擊。兩條主線共同指向：經濟過熱預期與地緣風險共振，正在推高全球利率、壓制股市，並加大房地產下行壓力。

 

　　除此之外，內地今天（25日）就是中秋小長假，幾天後馬上又要迎來國慶小長假。按照慣例，每逢小長假來臨之前，A股市場普遍呈現縮量整理態勢，核心原因在於資金的避險性離場--畢竟假期間海外市場波動、匯率變動等不確定性因素，會使得部分槓桿資金、短期投機資金選擇持幣觀望，導致市場交投趨於清淡，量能逐步回落。不過到了節後，這種資金離場的壓力徹底釋放，離場資金逐步回流市場，繼而形成「節前縮量、節後放量」的常態。因此節前交易熱情不高，也算是情理之中。

 

　　展望後市，隨著小長假臨近，市場交易情緒寡淡，接下來需要密切關注成交量的變化，如果成交量能夠穩住並進一步放大，那麼市場還有上行的動力。而當下最重磅的消息，當屬中美元首會晤，我們不妨靜候是否會出利好刺激。不過國慶節前可能難以出現大行情，節後不妨多些期待。

 

比特幣期權到期風險

 

　　另外半個壞消息是等待發酵的比特幣的期權。

 

　　交易員在尋找線索以確定比特幣上漲行情是否能持續，眼下他們的關注點轉向衍生品市場中一個不容錯過的事件：價值約150億美元的期權合約季度到期日。在Deribit平台上，超過三分之一將於周五到期的比特幣期權未平倉合約都與9月25日到期日相關。看跌期權與看漲期權的比率為0.70，表明市場更看好價格上漲。看漲期權最集中的行權價分別為8.5萬美元、9萬美元和10萬美元。

 

　　中金公司重視沃什的政策後向，沃什政策與政治周期相關性較高，民主黨總統任期一般偏向鷹派，但共和黨總統任期一般偏向鴿派。沃什作為共和黨總統特朗普提名的美聯儲局主席，未來政策傾向再次調整的概率不低，不宜把當下偏鷹的政策反應函數線性外推，未來美聯儲局政策仍可能轉向鴿派。事實上，此前沃什提議設置的5大專項工作組，已經為未來調整政策反應函數保留了空間。例如，經濟數據與通脹框架重估，可能改變美聯儲局對通脹風險和一次性價格衝擊的解讀；對人工智能(AI)與生產率的研究，則可能重新影響聯儲對潛在增長和通脹中樞的判斷。

 

　　東吳證券對港股的看法是：港股現階段處在略反彈的趨勢裏。這一反彈更接近海外階段性利空落地後的空頭回補，不是基於基本面改善。海外風險難以一次性出清，後續仍會反覆擾動，對港股保持偏中性、動態配置。反彈可關注，但謹慎追高；明確拐點仍要等基本面改善。配置方面建議，底倉配置低波紅利。結構關注創新藥、全球出海企業，並隨宏觀、地緣變化動態調整。另，從中長期視角關注AI中下游。

 

　　今天之後，A股會為中秋與國慶假期作投資配置。A股交易停了，但資金不會停，是否會如以前一樣，資金會向能活的地方流？

 

2個半壞消息

2個半壞消息

2個半壞消息

2個半壞消息

2個半壞消息

2個半壞消息

2個半壞消息

2個半壞消息

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#債市#A股#美聯儲局#加息預期#採購經理人指數#全球債市#油價#通脹#地緣風險#伊朗#霍爾木茲海峽#布蘭特原油#美國30年期固定房貸利率#房地產市場#小長假#中秋節#國慶節#成交量#市場情緒#中美元首會晤#比特幣期權#Deribit#加密貨幣#人工智能#AI與生產率#政策轉向#鴿派#鷹派#特朗普#中金公司#東吳證券#港股#反彈#避險性離場#低波紅利#創新藥#全球出海企業#宏觀#金融市場#比特幣
Add a comment ...Add a comment ...
軟銀賣垃圾債
更多政政經經文章
軟銀賣垃圾債

投票區

習特會料於華盛頓舉行
71
|
0

你認為這次「習特會」將會就人工智能共同治理方面達成某些共識嗎？

21%
不會
79%
無意見
0%
投票期：2026-09-21 ~ 2026-10-21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處