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成敗看領隊，爭霸看治軍；阿迪達馬列斯卡穩健，迪沙比卡域克難孭飛
娛樂新聞

成敗看領隊，爭霸看治軍；阿迪達馬列斯卡穩健，迪沙比卡域克難孭飛

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　新球季展開至今，各大聯賽已完成首階段賽程。每逢球隊表現起伏，球迷總會將焦點放在球員身上，但實際上，球員決定比賽，領隊卻決定球隊的高度。

 

　　國際賽期來臨，正好讓外界暫時放下聯賽榜，重新檢視各大名帥的執教表現，看看誰真正掌握球隊命脈，誰又開始面臨考驗。

 

　　在表現最穩定的一批領隊之中，阿迪達、馬列斯卡、甘賓尼及安歷基依然值得掌聲。阿迪達經過多年經營，已將阿仙奴打造成歐洲最成熟的體系球隊之一，高位壓迫、控球推進及防守組織均甚具水準。如今他的挑戰不再是重建，而是如何將競爭力轉化成冠軍。

 

　　

成敗看領隊，爭霸看治軍；阿迪達馬列斯卡穩健，迪沙比卡域克難孭飛

開季10戰7勝2和1負，勝率達70%。平均60分鐘前後開始調兵，換人針對性強。阿仙奴場均控球接近60%，體系成熟，爭冠穩定性仍屬英超頂級。

 

　　曼城新帥馬列斯卡則面對另一種壓力。接掌哥迪奧拿留下的王朝並不容易，但從開季表現所見，他成功保留曼城的控球核心，同時加入更直接的進攻節奏，換人亦較以往果斷。最重要的是，他沒有急於推翻舊有架構，而是在穩定基礎上逐步優化，展現出接班人的成熟思維。

 

　　甘賓尼在拜仁慕尼黑延續其球員時代的領袖氣質，球隊壓迫強度及防守紀律均有改善；安歷基則繼續帶領巴黎聖日耳門保持歐洲頂級競爭力。當一套體系已經成熟，真正比拼的其實是領隊如何透過細節提升球隊上限，而這正是幾位名帥現時最重要的工作。

 

　　

成敗看領隊，爭霸看治軍；阿迪達馬列斯卡穩健，迪沙比卡域克難孭飛

馬列斯卡開季11戰8勝2和1負，勝率73%。平均55分鐘已開始調整陣容，比哥迪奧拿更快更果斷。保持高控球打法之餘，強化前場直線推進速度，接班表現理想；至於甘賓尼，開季9戰7勝1和1負，勝率近78%。拜仁場均入球超過2.5球，防守失球則較上季明顯減少。

 

　　另一批領隊則屬於新人事、新作風的代表。

 

　　沙比阿朗素執掌車路士後備受期待，但現實證明理想與成績之間仍有距離。車路士陣中年輕球員眾多，戰術執行穩定性不足，導致開季表現反覆。阿朗素的理念無疑先進，但如何把理念轉化成持續勝利，仍需時間驗證。

 

　　至於利物浦的新帥伊拉奧拿，開季歷程可謂先苦後甜。球隊逐步展現其高壓迫及快速轉守為攻特色，但攻守平衡仍未完全成熟。部分比賽能夠踢出精彩內容，部分比賽卻因防線漏洞失分。對伊拉奧拿而言，建立穩定的勝利模式比偶爾的大勝更重要。

 

　　

成敗看領隊，爭霸看治軍；阿迪達馬列斯卡穩健，迪沙比卡域克難孭飛

沙比阿朗素執教車路士開季10戰4勝3和3負，勝率40%。平均60分鐘後開始積極換人，嘗試改變節奏。主打三中堅與控球組織，但年輕球員穩定性不足，磨合仍需時間；至於入主利物浦的伊拉奧拿開季10戰5勝2和3負，勝率50%。換人時間偏早，常於半場或55分鐘前後作部署調整。高位壓迫特色明顯，但攻守平衡及把握力仍待改善。

 

　　摩連奴重返皇家馬德里則呈現典型的「摩帥現象」。上任初期連戰連捷，防守秩序和球員鬥志即時提升。然而隨著球季深入，球隊近期狀態開始回落，進攻創造力不足的問題逐漸浮現。摩連奴向來擅長打造強硬風格，但能否在現代足球環境下保持戰術創新，將決定其第二段皇馬生涯的成敗。

 

　　

成敗看領隊，爭霸看治軍；阿迪達馬列斯卡穩健，迪沙比卡域克難孭飛

摩連奴的皇馬開季前6場取得5勝1和，其後4戰僅1勝。勝率由逾80%跌至約60%。換人偏向保守，傾向先穩守後求反擊，近期進攻變化不足成隱憂。

 

　　當然，並非所有領隊都值得獲得耐性。

 

　　熱刺主帥迪沙比正面對巨大壓力。上季中途接手尚可視作救火身份，但今夏球會豪擲重金增兵後，球隊竟長期在榜尾附近掙扎。控球率不低，攻勢亦不少，但防守組織混亂，中場保護不足，最終令漂亮的足球變得毫無意義。足球哲學若不能轉化成分數，終究難以服眾。

 

　　曼聯卡域克的處境亦相當類似。球員時代的他是頂級中場，但成為領隊後卻未能展現相同級數的能力。無論臨場調動、換人時機或逆境應變，都與頂級教頭存在明顯距離。在現代足球高度競爭的環境下，單有名氣已不足夠。

 

　　

成敗看領隊，爭霸看治軍；阿迪達馬列斯卡穩健，迪沙比卡域克難孭飛

迪沙比執教中型班一向不錯，但今季熱刺開季10戰僅2勝2和6負，勝率20%。平均控球達58%，但防線頻頻失誤。換人次數不少，卻未能有效改變戰局，重攻輕守問題持續困擾球隊。而曼聯的卡域克開季10戰4勝2和4負，勝率40%。平均到70分鐘後才作主要調動，臨場應變速度偏慢。進攻組織欠缺層次，防守亦未見明顯改善。

 

　　國家隊方面，同樣有值得觀察的新動向。

 

　　施丹執掌法國隊後，最受注目的決定莫過於正式委任麥巴比出任隊長。從管理角度而言，這既是信任，也是考驗。施丹顯然希望讓麥巴比成為球場內外的絕對核心，但這名超級球星能否真正肩負領袖責任，仍需透過國際賽進一步觀察。

 

　　相比之下，高普上任德國隊後的手法更具改革意味。他一次過徵召四十多名球員，並分成A、B兩組測試。德國足球近年最大的問題並非沒有人才，而是競爭不足。高普透過增加選材範圍及內部競爭，為國家隊注入全新活力，亦為未來大賽儲備更多可能性。

 

　　說到底，一名頂級領隊的價值從來不只是戰術部署。戰術可以模仿，數據可以研究，但人心管理卻無法複製。安察洛提之所以長期獲得球員愛戴，不單因為懂得排兵布陣，更因為他是一位出色的溝通專家，懂得讓球星願意為團隊犧牲。至於哥迪奧拿，則透過近乎極致的要求，不斷提升球員的技術與思維能力，既成就自己，也成就麾下球員。

 

　　新球季仍有漫長路途，但開季這一個多月已經充分說明，球員決定勝負，領隊決定方向；而真正偉大的領隊，更能夠凝聚人心、塑造文化，最終把一隊好球員變成一支冠軍球隊。這份能力，才是足球世界最珍貴的資產。

Tags:#足球
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