中秋節國慶好去處2026︱紅磡海濱12米巨型卡通航天員＋嫦娥仙子花燈＋周五六晚無人機匯演＋機械人跳舞＋航天服展

12米巨型卡通航天員及嫦娥仙子花燈維港登場！9月25日至10月3日紅磡海濱舉行「華服嘉年華・天宮奇遇記」，同超巨型可愛花燈打卡外，活動期間逢周五六晚舉行無人機匯演，以璀璨光影點亮維港夜空，令人期待 ！現場更展出航天主題展品，還有英歌舞隊與人形機械人同台獻藝、雜技表演、不倒翁小姐姐翩翩起舞及市集，無人機匯演及主題活動橫跨國慶假期，大家可以約定朋友前往！

大家諗好中秋節假期去邊玩未？9月25日至10月3日「華服嘉年華・天宮奇遇記」已經開始啦，12米巨型卡通航天員及嫦娥仙子花燈好可愛，而且非常矚目對岸都見到。大家飯後到紅磡海濱賞月之餘，亦可感受中秋與航天交織的浪漫，甚至穿上華服，以維港天際線做背景打卡，更添詩意。今晚（9月25日）將有兩場以中秋節為主題無人機表演，明日（9月26日）則是迎國慶主題，10月2日是國慶主題，以璀璨光影點亮維港夜空，令人期待 ！

留意，無人機表演受天氣及空域條件影響，如因惡劣天氣或其他不可控因素取消，主辦方將於當日下午5時左右發布最新通告，敬請留意。活動期間預計人流較多，建議市民及旅客提早前往，並遵從現場工作人員指示。紅磡新海濱請注意個人及同行小童安全，切勿跨越圍欄或進入封閉區域。

現場更展出神舟返回艙、艙外航天服等展品，近距離認識航天科技 ，還有結合傳統與科技表演，英歌舞隊與人形機械人同台獻藝、唯美雜技奔月表演、不倒翁小姐姐翩翩起舞及市集，中秋節假期太繁忙未能抽空前往打卡？不打緊，主題活動即日起至10月3日橫跨國慶假期，大家可以約定朋友前往！

華服嘉年華・天宮奇遇記

日期︰9月25日至10月3日

地點︰紅磡新海濱（開放時間為每日上午7時至晚上11時）

無人機表演

時間：9月25日7:30pm-7:45pm、8:30pm-8:45pm（中秋主題 ）

9月26日8pm-8:15pm（迎國慶主題）

10月2日8pm-8:15pm、9:30pm-9:45pm（慶國慶主題）

每節表演約15分鐘

最佳觀賞點：紅磡新海濱/尖沙咀海濱花園一帶

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