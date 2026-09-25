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踩單車返學
理財智慧

踩單車返學

財智談
陳家揚
財智談

　　新學期開始不久，我做了一個決定，買一架入門版爬山單車代步返學。由我家出發大約半小時車程，如果坐巴士單程約十元，小巴或港鐵則七、八元。屋苑和學校均有單車泊位，自己亦想順道做運動練肌肉。事前問過兩位我信任的人，他們都提醒我，單車長期泊在戶外很快殘舊，除非經常踩，否則未必划算。

 

踩單車返學原本返學已要花時間，如果把同一段時間變成踩車，交通和運動便可同時完成。(unsplash/NhiD)

 

 

　　這盤數可以算得更實在，我看中的27.5吋鋁合金單車售價約1500元，加上頭盔、車鎖和前後燈，總投入接近2700元。扣除暴雨天、外出開會等日子，一年踩100日不算進取。每天來回兩程大概省下13元交通費，一年約省1300元，未計日後維修成本，兩年左右已有機會回本。

 

　　這種算法不是股票或基金的投資收益率，而只是把省下的交通費與買車和裝備成本相比。輪胎、煞車、鏈條有維修成本，日曬雨淋會加快折舊，泊街亦有失竊風險。真正影響結果的，是一年究竟踩多少日；若只踩30日，回本期便立即拉長。換言之，回報不是買車一刻鎖定，而要靠之後每一次使用逐步實現。

 

　　我沒有打算買完才試，反而先租共享單車踩一次返學路線，看看半小時是否舒服、路線是否適合，再決定是否落單。與其相信自己的假設，不如先用較小成本驗證。香港不少新市鎮已有單車徑和泊車設施，踩上道路仍須遵守交通規則，夜間亦要亮起前白後紅車燈。

 

　　單車還有一項較難放進計算機的回報，原本返學已要花時間，如果把同一段時間變成踩車，交通和運動便可同時完成，不用另外找時間做運動。研究亦顯示，恆常單車通勤與較好的健康結果相關，但這部分我不打算硬換成金錢。

 

　　我們買東西時常先問價錢，卻較少問使用率。健身會籍、咖啡機、相機，以至一架單車，道理相近。買得便宜但長期不用，成本可以很高；買得不算便宜但每天使用，每次成本反而愈來愈低。

 

　　所以這次我不只是比較哪一架單車便宜，而是先替自己做一次小型投資測試。若平均每月能踩約15日，一年省下的交通費已接近買車和裝備的成本；若最後只踩幾次，再便宜的單車也只是另一件閒置資產。真正決定回報率的，可能不是價錢，而是習慣。

 

Tags:#財智談#踩單車返學#單車通勤#個人理財#成本效益分析#城市單車基建#共享單車#健康與健身#香港#單車保養#交通開支節省
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