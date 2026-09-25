嘔心食物博物館︱啟德五大主題區全球最臭鹽醃鯡魚＋發酵鯊魚肉＋入場獲贈嘔吐袋＋早鳥門票$28起

自問係食物焚化爐，甚至天不怕、地不怕的你，一定要挑戰全球首個《嘔心食物博物館》！ 9月29日至11月26日《嘔心食物博物館》首度登陸香港，於啟德 AIRSIDE GATE33 Gallery 展出。展覽展出來自35個國家、超過80款爭議食物，包括瑞典鹽醃鯡魚、冰島發酵鯊魚肉、薩丁尼亞蛆芝士及秘魯青蛙汁等。場內除設五大展區，香港站更邀請本地調香師研發獨特氣味，觀眾可於「最後一口」試食吧親嚐「美食」。首200張早鳥門票限量供應，門票低至$28，三歲或以下小童可免費入場。

焦點內容

香港首度於啟德 AIRSIDE舉辦來自瑞典的嘔心食物博物館

近距離探索 80+款世界奇葩美食，由活蛆芝士、發酵鯊魚到昆蟲等

5大主題區域探索世界飲食文化差異

互動展品及多感官體驗嘔心食物世界

嘔心食物試食吧

首200張早鳥門票限量供應，門票低至$28

《嘔心食物博物館》源自瑞典馬爾默的顛覆性展覽，曾巡迴洛杉磯、柏林、波爾多及台北等國際大都市，吸引超過50萬人次參觀。今次香港站不單保留原汁原味的國際級展品，更特別加入本地元素，帶來一場前所未有的感官衝擊與文化反思。

展覽搜羅來自全球35個國家、超過80款爭議性食物，觀眾入場時更會獲贈特製「嘔吐袋」，因為這並非一般展覽，而是一場融合視覺、嗅覺、味覺的全方位挑戰。焦點展品包括：被譽為全球最臭的瑞典鹽醃鯡魚（Surströmming）、帶有強烈氨水氣味的冰島發酵鯊魚肉（Hakarl）、內含活蛆的薩丁尼亞芝士（Casu Marzu）、秘魯青蛙汁、蒙古羊眼球汁，以及格陵蘭醃海雀（Kiviak）等。這些食物不單挑戰味蕾，更顛覆大眾對「美味」的定義，只係睇相都覺得反胃！

被譽為全球最臭的瑞典鹽醃鯡魚（Surströmming）

帶有強烈氨水氣味的冰島發酵鯊魚肉（Hakarl）

內含活蛆的薩丁尼亞芝士（Casu Marzu）

格陵蘭醃海雀（Kiviak）

除了展品本身，展覽更設有五大主題展區：「原野盛會」、「滋補奇餐」、「嗅臭工房」、「擇膳之席」及「明日剩宴」，逐步引導觀眾思考文化差異與飲食偏見。瑞典團隊更與本地創意團隊跨國合作，重新規劃展覽動線及互動元素，並邀請香港調香師研發獨有食物氣味，令展覽更具沉浸感與在地特色。

秘魯青蛙汁

蒙古羊眼球汁

最受期待的「最後一口」試食吧，讓觀眾親身挑戰奇葩食材：從酥脆蟋蟀零食、澳洲 Vegemite、酸菜汁，到瑞典鹽醃鯡魚及冰島發酵鯊魚肉。有人一試難忘，有人一食即嘔，成功完成挑戰的觀眾更可獲「味蕾勇者」稱號，為這場感官冒險畫上完美句號。

展覽背後的使命，是希望觀眾從「反胃」走向「反思」。何謂「噁心」？在不同文化中定義各異。某些食材在本地是珍饈，在外地卻被視為禁忌。展覽透過挑戰心理防線，邀請觀眾重新審視食物的文化意義，並探討未來可持續飲食的可能性。昆蟲食材及實驗室培植肉，雖然現時仍被不少人抗拒，但它們或許正是解決糧食危機及環境問題的關鍵。

早鳥門票$28起

展覽門票已於 Klook、貓眼及 UUTIX 平台公開發售，首200張早鳥門票限量供應，成人票低至HK$48，學生、小童及長者票更低至HK$28。親子套票及團體票亦提供優惠，三歲或以下小童可免費入場。展覽開放時間為星期一至四中午12時至晚上8時，星期五至日及公眾假期則由上午11時至晚上9時。

《嘔心食物博物館》香港站 展覽詳情

日期： 2026年9月29日（星期二） 至 11月26日（星期四）

開放時間︰中午12時至晚上8時（星期一至四）、 上午11時至晚上9時（星期五至日及公眾假期）

地點： 啟德 AIRSIDE 3樓 GATE33 Gallery

票價︰星期一至四成人門票$68早鳥優惠價$38；小童/ 學生 /長者 門票$48早鳥優惠價$28

親子組合門票（一位成人＋一位學生或小童）$98、團體優惠票（3位成人）$168、團體優惠票（4位成人）$224

星期五至日及公眾假期成人門票$88早鳥優惠價$58 ；小童/ 學生 /長者 門票$68早鳥優惠價$48

親子組合門票（一位成人＋一位學生或小童）$138 、團體優惠票（3位成人）$228 、團體優惠票（4位成人）$304

購票平台：1/ Klook - https://www.klook.com/zh-HK/activity/236747

2/ 貓眼 - https://show.maoyan.com/qqw/?#/detail/507134

3/ UUTIX - https://www.uutix.com/detail?pId=3957