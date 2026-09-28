習特會：Frenemies

「習特會」完結了，得出甚麼？

1. 全球看了齣喜劇《Frenemies》，

2. 有一個沒有成果的成果，

3. 有一個改寫全球AI界的超級成果。

《Frenemies》是2012年1月在美國上演的喜劇，中文譯做《友情大作戰》，講三對青少年為在時裝比賽上，由友變成敵，又再由敵轉回友。是齣喜劇，故是happy ending。

那個沒有成果的成果是，將國家主習近平與美國總統特朗普2025年10月在南韓釜山會面時的「釜山協議」Busan Agreement，到期日由2026年11月10日延至2027年1月10日。在商業運作上，叫延後處理，defer to next meeting。在皇帝家裹叫無事退朝。延後處理了乜？見文末。

圖二將資料更簡化。

釜山協議延期至2027月1月10日，未來兩次峰會期在2026年12月31日完成，這代表乜？

代表著未來60日辦兩場峰會，中美的外交工作人唔使瞓。除了外交工作人員唔使瞓外，尚有不少人唔使瞓。

回想，2026年1月3日發生乜事？

美國捉咗委內瑞拉合法總統馬杜羅，另「委任」了傀儡總統，搶了委內瑞拉石油的生產和出口權。

2月28日，打伊朗，斷了霍爾木茲海峽的石油出口至今。

委內瑞拉80%石油產出是出口至中國（約40萬桶/日），伊朗90%石油是出口至中國（佔中國入口油的13%）。

美國欲斷中國油，卻被反制稀土

美國在2026年一季之內，斷了中國的主要平價油源，中國只能轉向沙特、伊拉克採購，但平價不再，僅剩的平價油源是俄羅斯，在2025年成最大的供油者，佔中國入口的17.5%。

中國怎辦？少了委/伊平油，買多貴油，仍買不少走私油。

中國的反擊是限制稀土出口。

美國點反制？成立5個新的/協作的部門：

Economic Defence Unit

Office of Strategic Capital

Export - Import Bank

Department of War

財政部

這5個部門工作重點一致，盡速屯儲美國所需的戰略礦物儲備，所以有美國政府入股稀土開採商MP Materials(US.MP)、出錢與礦物貿易商嘉能可去屯儲礦物，當然尚有近日的入主格陵蘭，目的不是國家軍事安全，而是其地下的礦物資源。一言括之，美國正急起直追他過往數十年所忽視了的屯儲資源。

為甚麼會忽視？屯儲即是積壓資金，不為華爾街和美國商界追求短利所喜，而美國國家又因財困無乜錢去屯儲，但今時打到埋身，不能不掏出一切家底去儲料，當然亦會包括用上侵略委內瑞拉，強上格陵蘭等手段，總之有那個國家有美國所需的資源，都會被「入駐」，即是學日本的「東亞大榮圈」，今次叫「美帝國獨榮圈」。

可以看到時間是對中國不利的，每拖一周，光中國的石油入口就仍貴了。

美國可以拖一年以至幾年，但慢慢重屯儲戰略物資。但，如果美國的軍工企業，AI企業沒有了急需的稀土，是可以死在明天，不要畫大餅講美國如何再偉大。

美國急售大豆惠農民，鞏固中選票源

不過美國的大豆農，特朗普/共和黨的重要票源，其大豆收割期是在9月至11月，主要期是9月至10月，去年美國大豆賣不動到中國，倉庫已爆，今年再不能及時賣出，再無倉位時，就要任之爛在田裏，特朗普忍得了，大豆農可忍不了。

基此，中美才有在60天內速戰速決之舉，在未來60天，美國會全力儲足籌碼，去在明年1月10日或之前攤牌。在此期內，美國政府花錢的速度應會較之前任何時期都快，即財政赤字、美債會高、高、高。經濟學家可以吹鬚碌眼叫不妙，貨幣供應多了，會有通脹。特朗普會講：漲乜，貝特森財長會印足夠美元來找數。咁都得？得，以後談。

中美在未來60天的博奕，無謂估，因為枱底下的踢腳，你點估得準，等出招後才談。

至於那個改寫全球AI界的超級成果是：中美同意將Artificial Intelligence改為Super Intelligence！！！（圖三）

當習特兩個男人在枱面上攬頭攬頭，枱底下互踢腳時，兩位女主角又怎不會鬥一番。白宮女主人已是身材高挑的模特，還要穿上對8、9吋高的高踭鞋，圖乜？就是要高你中國女客人的一個頭唄，絕對配合MAGA。中國女客人則全身中國紅，跟老公的中山裝，配成國家隊（圖四）。

外交無小事，外交場合上的服裝配搭又怎會不成大件事！！！

習特會政事講完，到講經事的股市。

今日（28日）起是國慶長假前A股最後3個交易日，「節前避險」的思路可能又漸漸讓位於「節後埋伏」，市場反而會比現在更樂觀一些。這一規律，其實有歷史行情支撐。根據Wind數據回測，在2017年至2025年的9年裏，即便剔除2024年數據（避免過於拉高平均值），萬得全A在節前最後3日仍呈現「先抑後揚」的偏多結構。

具體而言：倒數第3日是「最危險」的一天：剔除2024年政策干擾後，8年中僅2年上漲(25%)，平均下跌0.68%，中位數-0.48%。這是節前避險情緒最集中釋放、縮量最極致的一天，資金在此時集中降倉位。最後2日明顯轉多：上漲概率回升到62%，平均漲跌幅由負轉正。這與「縮量」並不矛盾--縮量環境下，拋壓衰竭後，少量買盤（埋伏節後+節前維穩）就能推動指數小幅收紅。「最後1日收紅」是較穩定的日曆特徵：9年中最後1日上漲6次(67%)，剔除2024年後仍為5/8(62%)，平均+0.23%。市場傾向於在長假前最後一個交易日以紅盤收官。

據江恩理論和人狼傳說，月圓之夜，必有突變，中秋剛過，市會變調了嗎？

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「釜山協議」延長細節

美國與中國在2026年9月宣布，將雙方的「釜山協議」(Busan Agreement)貿易休兵期延長兩個月至1月10日。

一、背景與最新進展

延長期限：美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，美中雙方在華府進行會談後，同意將貿易休兵從原本的11月10日延後至1月10日。



協議由來：釜山協議是美國總統特朗普(Donald Trump)與中國領導人習近平於2025年10月在南韓釜山會面時，針對貿易戰達成的休戰共識。



尋求大交易：美方官員指出，延長期限能給雙方更多時間，以討論是否能達成更大規模的全面貿易協議。

二、協議核心內容

關稅調整：雙方先前同意減少部分互相加徵的關稅，美國也延長了特定的關稅豁免。



出口管制：雙方暫停對稀土與高科技產品的出口管制一年。



農產品採購：中國承諾恢復購買美國的大豆及其他農業產品。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）