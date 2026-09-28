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政府剛發表的《2026年施政報告》中，觸及了一個全社會關注，也是香港避無可避的棘手難題，就是如何挽救低迷的生育率。面對人口老化與勞動力短缺的雙重夾擊，政府今次明顯改變了策略，不再發放兩萬元新生嬰兒獎勵金，改為推出以扣稅及房屋支援為主的「組合拳」。政府的說法是，這類長遠支援比起一次性派錢更具持續性，也表明香港無意與其他地區在「鬥派錢」上惡性競爭。
大中華評論

鼓勵生育政策敵不過AI時代的變遷？

港是港非
李慕飛
港是港非

　　政府剛發表的《2026年施政報告》中，觸及了一個全社會關注，也是香港避無可避的棘手難題，就是如何挽救低迷的生育率。面對人口老化與勞動力短缺的雙重夾擊，政府今次明顯改變了策略，不再發放兩萬元新生嬰兒獎勵金，改為推出以扣稅及房屋支援為主的「組合拳」。政府的說法是，這類長遠支援比起一次性派錢更具持續性，也表明香港無意與其他地區在「鬥派錢」上惡性競爭。

 

　　細看這些措施，政府的確有認真思考過解決方案。新政策主要透過增加免稅額，以及在公屋編配和居屋抽籤上給予家庭優先權，希望減輕年輕夫婦的置業重擔。筆者認為，政府是有心做事的，相比起新加坡動輒發放數以萬元計的現金花紅及政府配對供款，香港政府選擇了一條重新分配資源的道路。不過，縱使換了新包裝，這些措施骨子裏仍離不開「福利資助」與「房屋」這兩大傳統手段。在時代巨輪轉動得如此急速的今天，這些傳統手法實在未見突破。要知道，想拆解現代人不想生育的心結，傳統的經濟誘因已經效用有限，特別是當我們正步入一個充滿未知的人工智能(AI)時代。筆者有強烈的預感，如果政府再無大膽的破格思維，未來的年輕人只會愈來愈不想生小孩。

 

　　雖然政府的稅務優惠與房屋政策具一定針對性，但始終有點隔靴搔癢，未能擊中香港人低生育率的核心痛點——極高的生活成本與長得令人透不過氣的工時。在香港這個普遍依賴雙薪家庭的社會，長期缺乏普及的托兒服務，試問有多少年輕夫婦敢貿然生育？夫妻兩人每天朝九晚六甚至無償加班，回到家已經筋疲力盡，哪來心力照顧嬰幼兒？此外，不少意見指出，單靠增加免稅額，未必能大幅減輕基層家庭的實際壓力。許多中低收入家庭原本的入息，可能連繳稅門檻都未達到，免稅額對他們來說只是「看得到吃不到」。

 

鼓勵生育政策敵不過AI時代的變遷？

在充滿焦慮的社會氛圍下，生育成了一件風險極高的事情。(AP)

 

　　目前香港以至全球面對的最大變局，必然是AI世代的全面來臨。這不僅是一場科技革命，更是一場深刻的「飯碗」生存危機。已經有眾多研究指出，在AI的衝擊下，未來各行各業的前線職位、初階文職甚至部分專業服務，都將大幅減少。這種就業結構的劇變，讓不少年輕人對前途感到極度徬徨。當連自己未來10年的飯碗都無法保證，甚至大學生在選擇科系時都對未來出路感到迷茫，社會自然瀰漫著無形的壓力。在這種朝不保夕、充滿焦慮的氛圍下，組織家庭、生養下一代絕對成了一件風險極高的事情。

 

　　除了AI帶來的就業恐慌，香港一直以來高壓的教育制度，也是嚇退潛在父母的元兇。香港學生升學壓力之大，早已是社會共識，筆者亦多次在本欄提及。從幼稚園面試開始，家長便被迫捲入這場無休止的「教育競賽」，瘋狂報讀各類補習班與興趣班，為的只是在殘酷的升學階梯中爭一席位。這種壓力不僅壓縮了孩子的童年，更令家長心力交瘁。許多原本有意生育的夫婦，正是因為不忍心讓下一代經歷這種慘痛的童年，又擔心自己無法提供充足的資源去栽培孩子，深怕「生得出卻給不了最好」，最後索性打消生育念頭。

 

　　講到底，生與不生，從來都不是計算能拿多少資助那麼簡單，而是對未來有沒有信心的問題。面對新時代的衝擊以及長期積累的社會壓力，年輕人不生小孩，其實是對一個「弊多於利」的環境所作出的理性防禦。政府若要真正扭轉少子化的趨勢，單靠小修小補的傳統福利政策，注定敵不過時代的洪流。未來的施政必須具備大破大立的勇氣，從根本上重塑一個工時合理、托育完善、教育減壓且對未來充滿希望的社會環境。如果政策沒有大膽的突破，無法從根本上減輕市民的生存重擔，那如何能說服年輕人生育？

Tags:#港是港非#施政迴響#鼓勵生育政策#扣稅優惠#房屋支援#人口老化#勞動力短缺#托兒服務#生活成本#工作與生活平衡#教育壓力#AI對就業的影響#經濟誘因#家庭計劃#社會焦慮#2026年施政報告#公屋編配#低生育率#未來不確定性
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