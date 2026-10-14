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職場女王｜家長「7大清醒修煉」：讓孩子知道自己獨一無二，不要逼一條魚去學爬樹！
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職場女王｜家長「7大清醒修煉」：讓孩子知道自己獨一無二，不要逼一條魚去學爬樹！

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　童年的歷史我們改寫不了，原生家庭的遺憾未必能一筆勾銷，但今日身為父母（或者即將成為父母）的我們，絕對有能力打破這個惡性循環，為下一代創造不一樣的將來。

 

　　家長「7大清醒修煉」，送給天下間所有真心想愛孩子、卻常常愛得用錯力的父母：

 

一、讓孩子知道自己獨一無二

 

　　很多家長口口聲聲說要栽培孩子，實際上卻是把孩子當成自己的「2.0補償版」或是量產型精英：琴棋書畫報到足、人學你又學。孩子生來不是流水線上的公仔，更不是你的翻版。

 

　　父母第一件要做的事不是「塑形」，而是「發現」——尊重他的天賦特質與節奏，幫他找到屬於自己的跑道，而不是逼一條魚去學爬樹。

 

二、徹底戒掉「盲目比較」

 

　　「你睇下隔離陳太個仔幾乖」、「表哥考第一你呢？」這些話，你童年聽得還不夠厭嗎？  只有真正打從心底接受孩子是獨立個體，你才能坦然接納他的長短處。

 

　　花有花期，樹有樹節，有人起步快，有人後勁凌厲。孩子不是超市貨架上的特價品，沒有一套標準規格可以用來逐寸量度。無休止的比較和批評，摧毀的不只是自信，更會親手埋沒孩子獨一無二的天賦靈性。

 

三、做孩子永不倒塌的後盾

 

　　社會很現實，世界很殘酷，家是最後防線。如果連回到家，孩子面對的依然是審判、算計和冷嘲熱諷，你叫他退到哪裡去？

 

　　父母對子女的愛，基本是「無條件的信任」，底色是「永遠的希望」。無論前路多顛簸、外人多冷眼，只要他回頭看到父母那雙堅定支持的眼睛，他就擁有無窮的勇氣去披荊斬棘。做避風港，不要做推他落海的劊子手。

 

 四、閉嘴與聆聽

 

　　戒掉「我食鹽多過你食米」的說教癮。很多父母所謂的溝通，其實只是單向訓話——急不及待搬出自己幾十年的「人生真理」，想方設法逼孩子全盤接收。  

 

　　但孩子最渴望的，是那一刻的「被看見」與「被理解」。收起說教的嘴，張開接納的耳。聽得懂孩子的委屈與心事，才談得上引導；子女是好是壞，關鍵永遠在於有溫度的溝通，而不是居高臨下的指令手。

 

五、子女是獨立生命，不是你的私有財產

 

　　父母有養育之恩，但絕對沒有操控支配另一個靈魂的特權。孩子的生命屬於上天，屬於他自己。

 

　　我們只是他人生旅途前期的嚮導與管家，終究要目送他展翅高飛。無憾一生，叫「活出自己」；抱憾一生，叫「身不由己」。放手讓孩子為自己的選擇負責任，才是真正有擔當的父母。

 

六、把孩子當成你的鏡子

 

　　言教不如身教，你終日低頭滑手機，卻罵孩子沉迷打機；你遇事怨天尤人，卻怪孩子沒有抗壓能力。與其天天把道理掛在嘴邊，不如檢視自己的處世為人。

 

　　孩子也是我們的導師，他們那種毫無雜質、全然信賴的愛，正是大人在世俗打滾中遺失已久的純粹。想孩子成為怎樣的人，先讓自己活成那個人的榜樣。

 

七、口下留德，誓死捍衛孩子的尊嚴

 

　　別用激將法包裝語言暴力，「生嚿叉燒好過生你」、「你點解咁蠢咁冇用」這些刀子般的說話，說出口只需一秒，留在孩子心裡的疤痕卻是一生。

 

　　很多人以為「激將法」可以激發鬥志，但在幼小的心靈裡，聽到的只有全盤否定與羞辱。EQ永遠比IQ重要，輸贏亦不能定義整個人生。言語可以殺人於無形，亦能賦予人重生的力量。明明是愛，何苦用最刻薄的字眼去踐踏至親的尊嚴？

 

後記：

 

　　做父母是一場漫長的修行，無人一出世就識做。承認過去的盲點不可恥，願意從今天起改變溝通方式、學會放手與守護，永遠都未算遲。

 

Tags:#辦公室求生術#職場女王#職場人語#打工仔#職場秘笈#港漂生活情報#清醒修煉#親子關係#原生家庭
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