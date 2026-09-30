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職場女王｜Son姐教你5招建立自信：自信不是天生有，而是練回來的！
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職場女王｜Son姐教你5招建立自信：自信不是天生有，而是練回來的！

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　究竟自信係唔係天生？後天有冇得培養？我話有，就有！信Son得救，記住呢5點，日日跟住做：

 

1. 同自己比，唔好同人比

 

　　每日寫低3件做得好嘅小事。唔使係大事，例如「準時起身」「敢開口講嘢」都算。累積小贏，你就會信自己得。

 

2. 將大恐懼，拆做小行動

 

　　你唔係驚失敗，你係驚「唔知會點」。想轉工？唔使即刻辭職。今日用30分鐘改CV，下一步搵人問下行內情況。行動帶來清晰，清晰帶來自信。

 

3. 改你嘅姿態同說話

 

　　開會前企直少少，深呼吸。將口頭禪由「我唔識，怕講得唔好」改做「呢part我試下分享睇法」。你點同自己講嘢，就會變成點樣嘅人。

 

4. 主動攞回饋

 

　　無自信嘅人怕被評價所以成日避開。有自信嘅人會主動問：「有咩可以做得更好？」回饋唔係審判，係令你進步嘅數據。

 

5. 揀啱圈子

 

　　如果你身邊都係打擊你嘅人，好難有自信。多啲同欣賞你，同你想成為嘅人相處。

 

最後記住：

 

　　自信唔係覺得自己永遠都啱，而係錯咗，都信自己有能力企返起身。好多人都以為「叻咗先有自信」，其實係啱啱相反，你敢試，先會愈嚟愈叻。唔使等準備好先開始，你行前一步，自信就會長出一啲。

 

Tags:#辦公室求生術#職場女王#職場人語#打工仔#職場秘笈#港漂生活情報#自信#建立自信
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