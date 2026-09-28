十一國慶好去處2026︱ICAC廉署展覽廳及「一九七四」咖啡廳全新打卡位＋限量周邊商品＋黃金周開放安排

為慶祝中華人民共和國成立77周年，廉署展覽廳及「一九七四」咖啡廳已全面換上國慶限定主題裝置！ 國慶主題打卡熱點包括自拍路邊廣角鏡、巨型國慶海報及打卡牆等 ；國慶節期間參觀更可獲贈限量版疊色集印卡，而且黃金周增加開放時段。10 月1日限量發售全新廉署磁石冰箱貼及金屬咖啡匙！

廉署展覽廳及「一九七四」咖啡廳國慶將於黃金周增加開放時段，10月1至3日及5至7 日全日開放開放時間為上午10時至下午5時（展覽廳於下午1時至2時休息），10月4日休息。

廉政公署303巴士站

9月24日至10月30日，「一九七四」咖啡廳將化身成廉政公署「303巴士站」，設置各個國慶限定打卡裝置及主題活動，香港特色的路牌加入了廉潔信息，與廉署經典咖啡杯融為一體，與大家一同「以誠啟程 守正前行」。

自拍路邊廣角鏡

咖啡渣3D打印示範

同場亦有以回收咖啡渣升級改造的再生打印物料的現場示範，用3D 打印技術轉化為廉署特色文創擺設。只要參與問答遊戲，有機會換領咖啡渣 3D 打印吊飾及限定版路牌鎖匙扣，數量有限，送完即止。問答遊戲：https://www.facebook.com/share/v/19du8nqt8R/

全新廉署磁石冰箱貼及金屬咖啡匙亦於10月1日起限量發售，而今年初推出即火速售罄的超大型咖啡杯亦在國慶期間再次出現，有少量補貨，切勿錯過。

廉署展覽廳及「一九七四」咖啡廳國慶黃金周特別開放安排

日期︰10月1至3日及5至7 日全日開放（10月4日休息）

開放時間為上午10時至下午5時（展覽廳於下午1時至2時休息）。

廉政公署展覽廳

地址：北角渣華道303號 廉政公署大樓2樓

其他詳情：https://www.icac.org.hk/icac/exhibitionhall/tc/index.html

「一九七四」咖啡廳

地址：北角渣華道303號廉政公署大樓地下

其他詳情：https://www.icac.org.hk/the1974/tc/index.html