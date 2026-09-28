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世界視聽遺產日︱周星馳《西遊記》系列4K數碼修復版$30起＋電影資料館10.25上映＋兩張正價戲飛八折
電影推介

世界視聽遺產日︱周星馳《西遊記》系列4K數碼修復版$30起＋電影資料館10.25上映＋兩張正價戲飛八折

娛樂
娛樂

　　各位周星馳迷不可錯失！為響應聯合國教育、科學及文化組織的「世界視聽遺產日」，香港電影資料館將於10月25日在資料館電影院放映經4K數碼修復的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》（1995）和《西遊記大結局之仙履奇緣》（1995）。學生及長者優惠門票只需 $30，好抵睇，正價門票每張60元，凡購買此放映節目任何兩張或以上正價門票享八折優惠，齊齊重溫這部笑中有淚的經典愛情電影！

 

世界視聽遺產日︱周星馳《西遊記》系列4K數碼修復版$30起＋電影資料館10.25上映＋兩張正價戲飛八折

 

　　兩部經4K數碼修復的瑰寶──《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》（1995）與《西遊記大結局之仙履奇緣》（1995）由著名導演劉鎮偉以天馬行空的想像力，配合周星馳的傳神演繹，在「無厘頭」的瘋狂笑料中注入真摯動人的情愛糾葛，令這兩部電影成為了香港喜劇電影的不朽傳奇。

 

世界視聽遺產日︱周星馳《西遊記》系列4K數碼修復版$30起＋電影資料館10.25上映＋兩張正價戲飛八折

圖示《西遊記大結局之仙履奇緣》（1995）（4K數碼修復版）的劇照。（鳴謝寰亞影視發行（香港）有限公司）

 

　　2025年，承蒙影片的版權公司寰亞影視發行（香港）有限公司（寰亞）提供電影原底片、粵語聲片及字幕片，讓資料館可以展開4K數碼修復工作。修復團隊除了清除畫面的花痕、閃爍與污漬，並對背景聲音降噪外，亦重新配上原有的中英文字幕。調色方面，團隊參考了館藏拷貝和寰亞提供的數碼素材，並聽取電影主創團隊的專業意見，令這兩部經典電影能以貼近當年的面貌重現銀幕。

 

　　兩部經典喜劇電影均由周星馳主演、劉鎮偉執導，亦入選資料館「百部不可不看的香港電影」。電影以天馬行空的想像力和惹笑演繹，將古典名著《西遊記》重新演繹成一個笑中有淚的動人愛情故事。
 

 

世界視聽遺產日︱周星馳《西遊記》系列4K數碼修復版$30起＋電影資料館10.25上映＋兩張正價戲飛八折

《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》（1995）（4K數碼修復版）的劇照。（鳴謝寰亞影視發行（香港）有限公司）

 

2張或以上正價票8折

 

　　影片為粵語，設中、英文字幕，正價票價60元，學生、長者、殘疾人士及看護人、綜援人士優惠 $30，輪椅使用者、看顧人優惠$30，凡購買此放映節目任何兩張或以上正價門票，可獲八折優惠，每張$48。即日起於城市售票網（www.urbtix.hk）發售，電話購票請致電3166 1288。節目設映後談，由兩部電影的特技導演馬賢良和影評人登徒擔任講者。

 

西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒（4K數碼修復版）

日期︰10 月25日（日）

時間︰11:00am

地點︰香港電影資料館電影院    

 

西遊記大結局之仙履奇緣（4K數碼修復版）

日期︰10 月25日（日）

時間︰3pm

地點︰香港電影資料館電影院

城市售票網www.urbtix.hk

 

電影資料館

www.filmarchive.gov.hk/tc/web/hkfa/2026/av-day/pe-event-2026-av-day.html

查詢︰2739 2139

 

Tags:#周星馳#世界視聽遺產日#香港電影資料館#西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒#西遊記大結局之仙履奇緣#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#港漂生活情報#港漂樂活#Jetso#著數優惠#Hot Deals#電影#影視娛樂
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