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習特會後續
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習特會後續

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　央視新聞日前對習特會，出了官方通告，值得看。

 

　　據央視新聞報道，9月23日至25日，中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。

 

中美達成8點成果共識

 

　　其間，兩國元首就中美建設性戰略穩定關係及重大國際地區問題深入交換意見，達成8點成果共識，包括：

 

　　一、雙方同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

 

　　二、雙方同意相互支持對方辦好亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議和二十國集團(G20)領導人峰會。兩國元首有意出席對方主辦的會議。

 

　　三、兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費。

 

　　四、兩國元首憶及中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利。

 

　　五、兩國元首認可中美經貿磋商機制積極作用和雙方經貿團隊磋商成果，包括建立並推進貿易理事會等機制，達成「300億美元」對等降稅安排，延期吉隆坡經貿磋商成果等，並指示予以落實。

 

　　六、中美禁毒執法部門合作取得可視化成果。近期，雙方密切合作，聯合破獲多宗涉新精神活性物質及前體化學品案件，在兩國抓獲數十名相關犯罪嫌疑人。

 

　　七、雙方同意建立中美人工智能對話，交流人工智能相關風險和惠益。下次對話將於今年11月舉行。雙方同意建立人工智能事件的溝通渠道。

 

　　八、美方歡迎中方租借給美國亞特蘭大動物園的一對大熊貓抵美。

 

　　此外，中美兩軍還同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，繼續合作搜尋在華美軍失蹤人員遺骸。

 

　　這個官方通告有些項目語焉不詳，在互減關稅項中，不少輸華農產品是被中國減了入口關稅，唯獨美國大豆是不在其列，為何有這遺漏？請看筆者昨日文有關大豆暗戰一項。

 

　　昨日（28日），A股跌，亞洲股市也跌，唯獨港股表現尚好，原因？

 

　　智通財經獲悉，惠譽評級認為，香港與中國內地資本市場更深度的融合將提升惠譽授評香港證券公司的財務狀況，並強化其對中資母公司具有戰略重要性的看法。這些公司在擴大市場份額和地位方面具備比當地同業更有利的條件，這得益於其與離岸融資需求上升的中資企業之間已建立且更加緊密的聯動，以及投資者對跨境財富管理服務不斷增長的需求。

 

惠譽料中資券商IPO份額增

 

　　惠譽預期，受評香港券商，尤其是中資券商的在港子公司，將在首次公開募股(IPO)活動中佔據更多份額。這得益於雙重上市和科技相關交易的增長，而這些公司已建立客戶關係並具備執行優勢。鑑於受評香港券商對權益市場相關交易的依賴度更高，持續改善的資本市場環境應能進一步支撐其盈利能力的提升。

 

　　惠譽認為，中期內跨境股票市場的互聯互通有望延伸至債券市場。旨在發展香港債券市場的政策將有助於實現這一目標，並幫助受評企業實現收入來源多元化。不過，多數受評香港券商的規模仍較小；若市場情緒發生明顯轉向，內地投資者的資金流向可能逆轉，繼而可能影響多數惠譽授評香港券商的財務狀況。

 

　　國慶長假在即，國內休市，資金只好跑到香港來走一轉，因此昨日港股不單指數升，連成交量也升了。

 

---------------------------------

 

更正啟事：

 

　　本欄9月24日文「小事兩三樁」，文中提及Ipek Ozkardeskaya，她不是瑞士寶盛銀行的分析師，而是Swissquote的分析師，故有關美國總統特朗普限制柴油出口，反不利美國的言論與瑞士寶盛銀行無關。

 

　　然而在周一晚，特朗普已認識到限柴油出口確不利美國，故已取消了部分柴油出口的限制，故Swissquote分析師Ipek Ozkardeskaya指特朗普限制美柴油出口，不利美之說仍成立。

 

習特會後續

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習特會後續

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#中美關係#習特會#習近平#美國#中國#亞太經合組織#二十國集團#人工智能對話#對等降稅#大熊貓外交#禁毒執法合作#中美危機溝通#港股#惠譽評級#IPO市場#跨境投資#中美經貿磋商#資本市場融合#中美外交事件#國際關係#金融市場
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