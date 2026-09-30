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持股還是持幣過節？
股市動向

持股還是持幣過節？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　今天（30日）是A股節前最後一個交易日，國內資金部分應在國內部署，但部分應會在港部署，會買乜股？

 

　　先看過往十五年國慶前後行情，節前下跌次數是9次，但是這9次下跌中有8次節後都是漲的，而且節前跌的愈多，節後漲的也愈多。基於這兩天跌的不少，所以持股過節的風險便相對減少，可以考慮持股了（見表一）。

 

　　要持股，持甚麼呢？可以考慮A股昨日的熱炒板塊。

 

　　1. 房地產板塊活躍

 

　　房地產、租售同權板塊集體大漲，濱江集團(深:002244)、信達地產(滬:600657)、華聯控股(深:000036)漲停，萬科A(深:000002)盤中觸及漲停。

 

穩樓市措施出台

 

　　消息面上，國務院常務會議9月28日召開，會議指出推出一批務實管用的增量政策，研究出台穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施。

 

　　2. PCB概念震盪反彈

 

　　PCB（印製電路板）、銅箔、電子元件概念走強，依頓電子(滬:603328)、奧士康(深:002913)等漲停。

 

　　近期，多家機構研報指出，隨著上游原材料價格持續上行，PCB廠商已陸續啟動重新報價。這一現象標誌著產業鏈價格傳導機制的打通，預計2026年第三季度將成為板塊盈利改善的起漲點。

 

　　3. 固態電池概念走強

 

　　固態電池、鈉離子電池板塊反彈，武漢藍電（京：920779）、尚水智能(深:301513)、上海洗霸(滬:603200)、國軒高科(深:002074)、金龍羽(深:002882)漲停。

 

　　消息面上，工信部等7部門聯合制定的「新型電池產業發展十五五規劃」9月28日正式發布。「規劃」提出，目標是到2030年，全固態電池初步實現規模化應用。

 

　　4. AI應用概念再度活躍

 

　　AI漫劇、AI影視、文化傳媒等AI應用概念再度活躍，新華傳媒(滬:600825)、掌閱科技(滬:603533)等漲停。

 

　　消息面上，9月27日，在第10屆平遙國際電影展期間，字節跳動旗下火山引擎正式發布Seedance影視合作計劃，將面向全球專業影視項目提供詞元(Token)補貼、宣發資源及技術與工具支持，單個項目激勵最高可達百萬人民幣。

 

節前成交縮，節後成交增

 

　　東吳證券在最新的一份研究報告中就指出，A股國慶節前後，經常呈現「節前縮量、節後放量」的特徵。A股的日曆效應並非簡單的數據統計，其背後隱含著較為底層的交易行為邏輯和經濟運行規律。

 

　　長假意味著海外市場波動、外部不確定性在休市期間無法對沖，出於避險考量，部分資金會選擇減倉觀望，市場活躍度也出現下滑。疊加三季度末，機構有兌現前期收益、鎖定業績的止盈訴求，同時伴隨季度層面的組合調倉，共同壓制節前指數表現。

 

　　該機構分析，結合「國慶效應」的季節性規律，當前市場已經進入了情緒面的修復期，反彈將持續。若後續AI或宏觀層面出現重磅利好，則可以上修反彈的預期。從配置方向上來看，AI硬件即期景氣度堅實、遠期增長並未證偽，疊加股價調整相對充分，依然是獲取超額收益的重要抓手。

 

　　此外，伴隨著AI產業發展以及大模型滲透率不斷提升，需要重視AI中下游的機會，可以關注AI應用滲透帶來的配套工具、AI中間層賽道，以及具備扎實原生SaaS底座的Workflow/Agent（智能體）編排平台。

 

港股估值修復受制流動性

 

　　華泰證券指出，中期視角，港股估值修復空間或仍受全球流動性總量壓制，因此，繼續建議將紅利作為底倉，但應控制股息率優勢相對A股收斂、派息率提升難度較大的行業敞口，如銀行、煤炭，增配油氣等更具性價比的方向。短期視角，創新藥及CXO龍頭在美加息靴子落地的交易中有所修復，可繼續持有但彈性有限，需選股並設好止盈。

 

　　國投證券指出，房策方面，北京為首個落地細則的城市，示範效應強。預售門檻抬升與資金閉環監管拉長回款周期，利於資金充裕、交付能力強的房企，行業加速分化；購房者交付風險下降，有望修復入市信心。根據中指研究院監測數據顯示，截至9月24日，全國共出台房地產相關政策超870條。

 

　　光大證券表示，整車企業對固態電池推進意願較強，中試線需求正逐步釋放。固態電池製造與現有液態電池產線體系存在根本性差異，意味著核心生產設備迎來新增需求。從中期看，固態電池產業化進程明顯加快，更高產能的中試線及量產線需求陸續增加，具備整線交付能力的設備企業將率先受益。

 

　　十五年的國慶節前後表現會否又是節後大漲？有些要考慮。

 

持股還是持幣過節？

持股還是持幣過節？

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持股還是持幣過節？

持股還是持幣過節？

持股還是持幣過節？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#A股#持節策略#房地產市場#PCB產業#固態電池#AI應用#港股#貨幣政策#國慶節#投資風險#成交額#政府刺激措施#國務院#工業和信息化部#華泰證券#東吳證券#國投證券#萬科#國軒高科#字節跳動#火山引擎#平遙國際電影展#印製電路板#新能源汽車#SaaS平台#人工智慧#金融市場#市場流動性#股票交易
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