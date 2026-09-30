幾多錢才夠退休的迷思

到底要幾多錢才夠退休？坊間經常有金融機構會做一些調查，訪問一些準備退休，或離退休很遠的人士，詢問他們「覺得」要幾多錢才夠退休。

有機構的調查發現，普遍港人認為，至少要640萬才夠退休，但每個人總有一些儲備，不會個個都尚欠640萬的。於是，有機構集中調查，到底普遍港人的退休缺口是多少。結果顯示，港人平均的退休缺口是256萬。

但無論如何，每當我看到這些調查結果時，總會覺得很無聊（絕大部分都是斷估），因為要多少錢才夠退休，真的是因人而異。

有些人認為，只要有100萬就夠退休（就算連100萬也沒有，亦總會有一日要退休的，那怎麼辦？大多會認為靠政府！），但有些人有1000萬，甚至幾千萬，也擔心不夠退休。

進行退休策劃時，應先算一算退休後每月開支會是多少。(Shutterstock)

我記得，我在本欄提過，我有一位中產朋友，年薪幾百萬，身家估計至少幾千萬（不計自住物業）。他和太太育有一個已出來社會做事的兒子，但他時常嚷著不夠錢退休。原因不外是擔心通脹，尤其是他和太太都喜歡旅行。

他們有一個要求，那就是，退休後的生活質素，不能比退休前差！如果是這樣，又考慮到退休後的通脹，尤甚是旅遊相關的通脹，只得幾千萬，或許真的不夠！

總括一句，這些機構所做的調查，目的只有一個，就是想喚起大家對退休策劃的興趣和需求而已，至於有關的數目，大家不用太認真。

那麼，現實上，我們又應該如何計算自己的退休需要呢？

傳統學院派會用預計退休後每個月要用幾多錢（這雖然都是估算，但用未退休前的支出作一個基礎去估，即使不會十分準確，但有參考價值），再估計自己有幾長命，然後加上通脹因素，再倒序計出現值，即是退休的一刻，只要你有這筆退休儲備，就夠用一世（計算上，一般要用財務計算機或Excel）！

但這個方法的最大缺點，是所有資產都以「食息又食本」的方式來用，萬一自己的壽命真的比預計長，最後幾年的日子真的不知怎算好！而且，現實上，當你銀行戶口的錢買少見少時，你可能已經驚到「鼻哥窿都冇肉」，退休生活又怎會好過？

因此，從實務角度，我替客人策劃退休時，都會建議一個三合一方案。當中有部分資產是「食息唔食本」，例如高息股，又或者收租物業等；有些則「食息又食本」，例如年金。

全部「食息唔食本」，退休儲備要很大，但全部「食息又食本」，又擔心自己太長命，最後幾年唔夠使。於是，我傾向在兩者之中取個平衡。所有計算都基於退休後每月開支多少，而該幾類資產只要能夠產生足夠的每月現金流，去支付估算的支出便可以。

作者電郵: lkslo@yahoo.com