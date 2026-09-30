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隨著國家主席習近平結束訪美之行，舉世注目的國際政治舞台，亦隨之從白宮搬到了與香港一河之隔的深圳，因為亞太經合組織(APEC)峰會，將於一個半月後在香蜜湖登場。
國際評論

讓我們期盼深圳APEC為世界打開和平之門

政經范局
范強
政經范局

　　隨著國家主席習近平結束訪美之行，舉世注目的國際政治舞台，亦隨之從白宮搬到了與香港一河之隔的深圳，因為亞太經合組織(APEC)峰會，將於一個半月後在香蜜湖登場。

 

讓我們期盼深圳APEC為世界打開和平之門

深圳APEC峰會將成為全球焦點（互聯網）

 

　　近幾個月，當香港坊間沸沸揚揚討論六合彩瓜分風波時，深圳各地都開始展開路面維修和市容裝潢工程，來迎接即將上演的盛會。筆者往來深港兩地，此情此景，對比強烈。

 

　　由於中美元首在白宮的歷史性盛大外交儀式上，明確表達了相向而行、兩國共同管理全球事務的意願，更給深圳APEC營造了意料之外的樂觀氣氛。面對現實而嚴峻的全球政治及經濟現狀，現在筆者也不由得開始期盼，與香港一河之隔的這場APEC，能夠為世界締造兩場和平，又或者說，至少打開通往和平的大門？

 

特朗普的和平承諾落空

 

　　當特朗普總統伉儷打破逾60年的常規，親自前往機場迎接習近平主席伉儷之時，美國已經深度捲入了兩場戰爭：一是已經持續逾4年的俄烏之爭，二是已經持續了逾半年的美伊之戰。而這兩場戰爭的形勢發展，都對美國構成了重大的不利因素。

 

讓我們期盼深圳APEC為世界打開和平之門

中美元首白宮之會奠定世界兩強地位（互聯網）

 

　　特朗普贏得第二個總統任期的關鍵原因，在於他承諾停止戰爭，給予美國休養生息的機會，進而化解美債危機，改善人民生活。為此，他曾宣稱一旦上台，可在24小時內結束俄烏衝突，迎來國內外一片掌聲。但是，特朗普高票當選總統後，卻始終未能達成俄烏停火。

 

　　究其根本原因，在於特朗普把俄烏之間，甚至是俄歐之間的歷史、文化和政治裂痕，理解成一場簡單的、可用金錢計算的利益交換。這就使得他喪失了全面且深入的認知能力，來理解俄烏、歐洲等各方，甚至美國自身「利益糾結」的內涵。

 

　　與此同時，基於特朗普政府班子的極右翼鷹派立場，及美國資本利益的擴張本質，他又冒險對委內瑞拉和伊朗兩個產油大國發動了侵略戰爭，欲奪取兩國豐富的石油資源。結果，特朗普的執政並未給支持他的選民帶來和平，美國反而捲入了更多戰爭。

 

　　隨著霍爾木茲海峽，甚至是紅海曼德海峽的能源和貨運中斷，通脹風險燒到美國本土，在11月中期選舉前夕，迫使美國聯儲局決定加息，美債則遭到拋售。因此，前來接機的美國總統，正處於一場外交內政的進退失據中，並毫無懸念地等待著一場全國選舉的慘敗。這意味著，美國國會將重返民主、共和兩黨勢均力敵的時代。

 

　　而特朗普之所不能，卻正是北京之所能——相較於美國已深度捲入俄烏及伊朗的兩場戰爭，中國是目前聯合國安理會五常中，唯一沒有直接或間接捲入戰爭的成員國，且積極倡議建設人類命運共同體，締造世界和平。換言之，中國現在不僅是世界上唯一可以與美國平起平坐的國家，同時也是唯一有條件拉動參戰各方重回和平道路的國家。

 

APEC的歷史契機

 

　　中國的這一特殊地位，使得深圳APEC峰會給全球兩場最重大的衝突，締造了止戰降溫的最佳契機。這意味著深圳可能上演中美俄「三巨頭會晤」的歷史性一幕，並在最完美情況下，就世界未來的道路發表共同宣言。基於中美元首已在白宮舉行過「兩強會晤」的事實，俄羅斯總統普京現在有切實的政治需要，來爭取「三巨頭會晤」的實現，以維護俄羅斯的大國地位。

 

讓我們期盼深圳APEC為世界打開和平之門

特朗普上台後欲促成俄烏停火；圖為他與普京會晤。（資料圖片）

 

　　這就意味著，為了促成這場盛事，美俄在俄烏戰爭的關鍵議題上，同樣有必要表達相向而行的誠意。中美元首之間透過白宮之會，已經對外展示了全球最強大兩個國家展示誠意的可能，美俄為何就不能呢？目前，特朗普和普京已明確表示，會出席深圳APEC。克里姆林宮發言人佩斯科夫近日透過俄羅斯電視台的專訪節目，進一步為潛在的三方會晤開綠燈，稱：「這場峰會將是各國首腦以某種形式見面的好機會。」、「讓我們拭目以待，現在可以說的是，肯定會給三方會晤提供機會。」

 

　　而另一方面，伊朗雖然並非APEC成員國，會否以某種形式進入會場仍有待觀察，但美伊衝突持續而造成的區域以至全球性政治及經濟問題，必然成為與會各國領袖的首要關注。尤為值得關注的是，當中美元首結束白宮之會後，中國外交部與新華社正式對外發布的《中美達成八點成果共識》文件中，第三條明列：「兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費。」

 

　　由於北京罕有地點了伊朗的名字，並清楚表達了在核武及國際水道通行問題上的立場，隨即引起了各方關注。甚至有意見認為，這一條文顯示中國和伊朗之間發生了「微妙的裂痕」。然而，無論美方如何闡釋第三條，對於北京來說，其主張顯然是要求各方重返伊朗核協議。

 

和平的現實考驗

 

　　換言之，《中美共識》中的第三條，隱含著北京在和平問題上，對美伊提出的雙向要求：在美國方面，這意味著特朗普政府要切實作出停戰承諾；在伊朗方面，這意味著德黑蘭須切實履行不製造核武的承諾，且不得將封鎖航道、窒息全球經濟。可見，隨著白宮之行奠定了中美兩強共同處理全球難題的基礎，中國將在未來以聯合國規章為基礎，來推進其國際秩序維護者的角色。

 

讓我們期盼深圳APEC為世界打開和平之門

北京主張重返伊朗核協議框架（資料圖片）

 

　　國際政治固然是現實且多變的，但必須要指出的是，無論是俄烏之爭，還是美伊之戰，除了生靈塗炭，看不出任何光明的未來。如果美國、俄羅斯、伊朗等國錯過深圳APEC這個重返和平的時機，最終遭受巨大損失的，仍舊會是她們自身。

Tags:#政經范局#大國博弈#APEC峰會#亞太經合組織#中美關係#和平進程#俄烏衝突#美伊戰爭#習近平#特朗普#普京#聯合國#國際政治#國際水道#伊朗核協議#地緣政治緊張#多極世界秩序
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