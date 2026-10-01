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香港AI藥研新藍海，從基礎科學突破到中西藥研發的臨界點
數碼創科

香港AI藥研新藍海，從基礎科學突破到中西藥研發的臨界點

科技思
楊文銳 Gary
科技思

　　上一期我們探討了人工智慧如何破解癌細胞的「社交網絡」，揭示了現代西醫在微觀與精準醫療上的重大突破。事實上，這種多標靶、網絡化的生物學新理解，恰恰與幾千年來中醫藥強調的「整體觀」與「系統調控」異曲同工。

 

　　現代西醫研發以「標靶精準、機制明確」見長，在精準打擊特定病徵上成就卓越；而中成藥則擅長多成分的協同調理。過去，中西醫之間偶有門戶之見或排他思維；但要讓醫學真正造福人類，兩者絕非非此即彼。中西醫需要放下偏見、相互理解與接受——西醫學習中醫的整體大局觀，中醫擁抱西醫的精準與數據化。如今，AI的爆發式發展正成為橋樑，將西醫的精準標靶優勢與中醫的系統網絡理念深度結合，引領全球藥研邁向中西並重、優勢互補的全新臨界點。

 

雙軌驅動的數據寶庫

 

　　香港在生物醫學與中醫藥領域均擁有獨特的雙重優勢。一方面，香港大學與香港中文大學兩所醫學院在基因組學、幹細胞模型以及臨床研究上處於全球前沿；另一方面，香港在傳統中醫藥的標準化、品質控制及國際檢測上累積了深厚聲譽，隨着香港首間中醫院的建設與研發資源的投入，更構建起極具價值的臨床與中藥複方數據庫。這些高質量的多組學數據與中藥化學成分圖譜，正是訓練 AI 藥研大模型的頂級「數位燃料」。結合香港國際化的智慧財產權保護與監管體系，為中西新藥的研發與國際推廣提供了堅實的信任基石。

 

中西藥並重的產業閉環

 

　　香港AI藥研要實現真正落地，離不開與粵港澳大灣區內地城市的深度協同。香港擅長的是「0到1」的原始創新、演算法開發以及中西藥國際標準化；而大灣區內地城市如深圳、廣州、佛山以及橫琴等，則擁有龐大的中藥材道地資源、成熟的生技製造基地與廣闊的臨床市場。透過河套深港科技創新合作區等平台，推動跨境臨床數據、研發要素的合規流動，能將香港的AI演算法與標準制定，快速對接內地的產業化規模製造，打造出最具灣區特色與國際競爭力的「中西藥雙軌」創科生態閉環。

 

AI迎來中西合璧的絕佳契機

 

　　從解構微觀的細胞通訊網，到破譯千年中醫藥的複方密碼，AI正在重新定義新藥研發的邊界。香港在AI藥研上的探索，既是發揮現代西醫研發與尖端科技的優勢，更是利用科技振興中成藥產業、實現中西合璧的絕佳契機。當我們擺脫傳統的排他思維，讓精準的西醫科技與深厚的中醫智慧彼此尊重、相互採納，並透過 AI 演算法在大灣區轉化落地時，香港將能在國際生技地圖上建立不可替代的戰略地位，用科技與智慧為全球患者帶來更多生命的曙光。

Tags:#AI#藥研#中醫#西醫#中藥#醫療#AI藥研#數碼創科
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