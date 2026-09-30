內塔尼亞胡在聯大的「懦夫論」，敲響以色列被國際孤立的喪鐘

今年聯合國大會（聯大）最精彩的一場戲，發生在9月24日，當以色列總理內塔尼亞胡再度站在聯大的講台上，台下卻有多達77個國家的代表團集體離場。面對這場史無前例的外交抵制，他沒有選擇反思或軟化，反而展現了他一貫的政治傲慢，公開斥責離場者為「道德懦夫」。

這番「道德懦夫」的指控，成為當代外交史上最經典的「弄巧反拙」範例。內塔尼亞胡以一種近乎挑釁的姿態，將以色列與全球建制推向徹底的對立面，好些國家包括西方代表挺身反駁，旋即令以色列陷入建國以來最無可挽回的「眾叛親離」處境。

要理解內塔尼亞胡何以有這樣表現，必須了解他在國內的政治焦慮。10月大選迫在眉睫，而他的執政聯盟正因加沙危機、人質問題，乃至兵役問題而四分五裂。面對下跌的支持率，令他必須在國際上尋找一個巨大的「外部敵人」來凝聚國內極右翼基本盤。

內塔尼亞胡上周在聯合國大會的講台上，斥責離場者為「道德懦夫」。(AP)

因此，聯大成為了他的政治表演場地。當他斥責離場代表團為「道德懦夫」時，他根本是說給以色列選民聽的。他試圖向國內傳遞一個虛假的信息：以色列的孤立並非因為其政策失敗，而是因為世界充滿了對恐怖主義妥協的懦夫。這種將外交舞台當作內銷工具的短視策略，就僅僅只希望換取其個人政治生命的短暫延續。

內塔尼亞胡的傲慢，反映了他對國際政治現實的逃避。在離席的77個國家中，不僅有傳統的伊斯蘭與左翼發展中國家，更包括了埃及與約旦這兩個與以色列簽有長期和平條約、在安全與情報領域有著數十年深度合作的阿拉伯核心鄰國。當這些國家代表也被扣上「道德懦夫」的帽子時，美以兩國數十年來在中東建立的安全戰略網，正在逐步崩塌。

更具災難性的是，內塔尼亞胡為了尋找替罪羊，在演說中大肆攻擊長期協助以美兩國的關鍵中介國——卡塔爾。他指摘卡塔爾在西方世界進行「認知作戰」、資助美國大學洗腦年輕人。這種過橋抽板的粗暴做法，隨即引來卡塔爾的致命反擊。該國外交官在社交平台X上公開了內塔尼亞胡去年9月在白宮橢圓形辦公室內，因秘密襲擊多哈而被迫向卡塔爾首相低頭宣讀道歉信的照片，這徹底撕碎了內塔尼亞胡在聯大上的強人偽裝，也讓國際社會看清真正的「道德懦夫」究竟是誰。

去年9月，內塔尼亞胡就秘襲多哈，在白宮橢圓形辦公室致電卡塔爾首相道歉。（網上圖片）

內塔尼亞胡或許以為，只要有美國的無條件支持，他便能無視全世界的目光。但他忽視了，他的傲慢已經開始反噬這條以色列的核心支柱。在互聯網時代，加沙和黎巴嫩在以色列攻擊下的真實慘況，還有西岸那些猶太殖民區居民對巴人村莊的瘋狂殺戳，透過網絡直接傳播，加上在地人道工作者的見證，這徹底改變了全球特別是美國大眾，尤其是新一代年輕人的認知。

事實勝於雄辯。美國國會內部的跨黨派陣營，正掀起一場關於調整對以國軍事援助的歷史性辯論。逾百位民主黨議員支持直接削減以色列軍援的修正案，眾議院外交委員會首席民主黨議員米克斯(Gregory Meeks)更直接動用職權，對特朗普政府擬向以色列出售的28億美元重型武器案實施「暫緩令」。美國國會過去數十年來跨黨派對以色列「無條件軍援」的黃金時代，看來正走向終結。

當內塔尼亞胡在聯大上高舉傳呼機，炫耀其情報手段時，他竟未意識到，以色列正因此在國際法理上經歷前所未有的「破產」，加上在加沙慘絕人寰的屠殺，聯合國獨立國際調查委員會已正式認定其觸犯《種族滅絕罪》公約，而國際刑事法院(ICC)更向內塔尼亞胡扣上「戰爭罪犯」罪名並發出逮捕令，使得他成為過街老鼠。

國際刑事法院指控內塔尼亞胡犯下危害人類罪與戰爭罪，並向他發出逮捕令。(Shutterstock)

他將批評者一律斥為「腦海中充滿謊言的懦夫」，這種將全球大眾智商踩在腳下的言論，非但不能改變國際司法建制的定性，反而進一步坐實了其政府不與國際社會對話的極端形象。全球年輕世代並非受到任何國家的洗腦，而是因為目睹了人道災難的血淋淋事實，才形成了反以色列屠殺的共識。內塔尼亞胡愈是駁斥，就愈是將以色列推向現代文明價值的對立面。

再回看聯合國大會的會場，當內塔尼亞胡演講時，以色列代表團的成員正穿梭於空蕩的座位間，用筆記簿記下有哪些國家離場。這個小家子氣的畫面，顯示出一個高度焦慮、失去同盟、靠著清算敵人來維持安全感的孤立政權。

內塔尼亞胡在聯大上自以為上演強人本色，對批評者極盡羞辱之能事，正如冰島外交部長在台上所說，這卻反之暴露了以色列的懦弱。這場演說正式宣告了一個時代的結束：那個不論以色列採取何種軍事行動，西方都會給予無條件背書、任何批評都能被自動抹黑為反猶主義的時代，已經一去不復返。傲慢的代價是沉重的，而內塔尼亞胡正在用以色列的未來，來為他口中的「懦夫之說」買單。

以色列在加沙進行屠殺的血腥事實，一路透過互聯網廣傳，不容否認。(AP)

巴人透過上萬人的犧牲和家破人亡，再經歷以色列的殘酷清洗，才換取得世人的同情，以及西方好些國家承認巴勒斯坦國，並令以色列處於國際孤立，但國際社會的聲援至今仍停留在口頭上，沒有任何實際行動阻止以色列在加沙長達3年的屠殺，這才是關鍵。我們對只聞樓梯響的正義已快失去耐性了。