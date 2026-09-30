香港萬聖月︱中環巨型眼球街頭派對＋免費搭開篷巴士電車＋啟德/蘭桂坊/旺角/尖沙咀Cosplay嘉年華＋兩大樂園慶祝

Happy Halloween！香港旅遊發展局今年首度擴大萬聖節推廣，打造全城最大規模的「香港萬聖月」，以Cosplay為主題號召市民及旅客投入跨區街頭派對及多元節慶活動。10月17日至31日中環皇后像廣場花園（南）特設主題裝置，包括巨型眼球、神秘門廊及鬼魅監獄等，並於每晚亮燈，期間亦舉行音樂開幕祭、大小怪獸親子嘉年華及Cosplay街頭派對。另外，啟德、蘭桂坊、旺角、尖沙咀各有萬聖節主題街頭派對活動，全城萬聖節氣氛高漲。市民或旅客穿上萬聖節裝扮，更可搭免費搭開篷巴士/電車。即睇玩樂指南！

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由10 月17 日起一連三個星期六，中環、啟德、蘭桂坊、旺角及尖沙咀等熱門旅遊地區將舉辦萬聖節街頭派對，同步上演大型電音派對、Cosplay 嘉年華、嘩鬼互動、沉浸式體驗等精彩節目，涵蓋萬聖節經典元素、熱爆動漫、電影角色、潮流藝術、本地文化如港人熟悉的紅Van（紅色小巴）、廣東歌等多元主題，10月31 日萬聖夜全城節慶氣氛將推向高潮。

中環日夜萬聖節主題狂歡

《萬聖狂歡祭．中環》將打造全港首個以中環歷史街景為靈感的大型萬聖節盛事。活動橫跨皇后像廣場花園及遮打道兩大地標地點，遮打道會舉辦特色主題活動，包括身心靈體驗日、戶外音樂派對、親子嘉年華，以及萬聖節正日晚上的大型Cosplay 派對。皇后像廣場花園將設置多個大型萬聖節主題藝術裝置及打卡熱點，包括巨型眼球、神秘門廊及鬼魅監獄等，並於每晚亮燈，營造濃厚節慶氛圍。

蘭桂坊變裝派對

萬聖節期間，蘭桂坊區（德己立街、蘭桂坊及和安里）舉行《蘭桂坊怪物巡禮夜變裝派對》怪物快閃巡禮及互動、DJ 音樂表演、變裝派對嘉年華、Coser 即時相片串流活動。

旺角大型紅Van 裝置街頭派對

《旺角有落！朗豪坊萬聖節街頭派對》是旺角歷來最大規模的萬聖節街頭派對，活動焦點包括由國際潮玩藝術家DANSIN 創作的一系列港式妖怪角色及大型紅Van 造型裝置「旺角妖巴」。現場更有世界「Cosplay 世一」ArLu 和Ronnie、香港霹靂舞代表、本地樂隊及DJ 演出，結合街舞、Busking、變裝打卡及互動遊戲，打造充滿活力的街頭派對。除了精彩表演，旅客及市民亦可品嚐多款融入萬聖節元素的港式特色美食，包括創新口味雞蛋仔、主題小食及限定甜品，並參與潮玩紋身體驗及Trick-or-Treat 互動環節。活動同時聯乘朗豪坊、香港康得思酒店及多家商戶推出限定優惠及禮遇。

麼地道花園的TST East Halloween Beats，舉行Cosplay DJ 派對、尖東特色霓虹打卡位、萬聖節特色市集等。

啟德體育園 萬聖節派對

《啟德體育園 萬聖節派對》設有萬聖節主題Cosplay、DJ 廣東金曲派對、街舞及熱舞表演，以及大型「萬聖節嘩鬼出巡」。場內將設置繽紛霓虹燈光裝置及萬聖節主題市集，特設親子體驗及寵物打卡專區，歡迎一家大小與愛寵一同參與。萬聖節正日期間更將舉行「Trick or Treat」活動、趣味尋寶遊戲及專業身體彩繪體驗等互動體驗。

萬聖節兩大主題樂園

兩大主題樂園亦同步展開招牌活動。香港迪士尼樂園度假區由9月18日至11月1日舉行「Disney Halloween Time」，迪士尼惡人及朋友現身互動，並帶來音樂慶典及街頭派對。海洋公園「哈囉喂全園祭」則至11月1日舉行，設有四大驚嚇體驗，並聯乘王嘉爾原創IP「Under the Castle」，打造沉浸式驚慄感官體驗。

萬聖節裝扮免費搭開篷巴士/電車

旅發局亦聯同城巴及香港電車推出特別交通體驗。10月17日、24日及31日三個星期六晚上，旅客只需穿上萬聖節裝扮即可免費乘搭限定開篷觀光巴士，穿梭中環、旺角、啟德及尖沙咀等地。香港電車亦將兩架特色電車變身為派對電車，免費開放予盛裝旅客登車，沿途欣賞夜景。此外，西九文化區及大館亦將設置大型萬聖節主題裝置，推出應節活動。

旅發局將於社交平台舉辦活動。參加者只需於社交平台分享充滿萬聖節氣氛的相片或短片，並標註@discoverhongkong及加入#HKHalloweenMonth、#OnlyInHongKong，即有機會贏取精美禮品，作品更可能於旅發局平台展示。

香港萬聖月專頁

https://www.discoverhongkong.com/tc/events/halloween/citywide-halloween-cosplay-celebration.html