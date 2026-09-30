展期再延長！維園國際中秋綵燈匯延長至10月7日，涵蓋國慶黃金周假期

展期再延長！為讓更多市民及旅客欣賞到國際中秋綵燈匯璀璨的綵燈，旅發局宣布所有綵燈展覽將延長至 2026 年 10 月 7日，涵蓋國慶黃金周假期。為確保活動安全及現場秩序，旅發局將視乎人流情況按需要實施人流管理措施。最新活動安排將適時於旅發局網站公布，敬請留意。

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中秋節好去處2026︱最新安排！維園國際中秋綵燈匯展期增至10月4日，9月24至27日延長開放至午夜

香港旅遊發展局（旅發局）衷心感謝市民及旅客踴躍參與「國際中秋綵燈匯」。活動自 9 月17 日開展至 9 月 29 日的 13 天內，共錄得約 58 萬人次到訪，平均每日約 4 萬 5 千人次，最高峰單日到訪人次超過 20 萬。

為讓更多市民及旅客欣賞到璀璨的綵燈，旅發局宣布所有綵燈展覽將延長至 2026 年 10 月 7日，涵蓋國慶黃金周假期。

為確保活動安全及現場秩序，旅發局將視乎人流情況按需要實施人流管理措施。旅發局感謝公眾的支持與配合，並呼籲參觀人士遵從現場工作人員的指示。最新活動安排將適時於旅發局網站公布，敬請留意。

國際中秋綵燈匯

日期： 9 月 17 日至 10 月 7 日

亮燈時間： 下午 6 時 30 分至晚上 11 時

地點： 銅鑼灣維多利亞公園

網站： https://www.discoverhongkong.com/tc/events/international-lantern-spectacular.htm