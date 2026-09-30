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美食優惠︱GODIVA黑朱古力凍飲/精選朱古力豆買一送一，指定散裝片裝朱古力買十送十
美食情報

美食優惠︱GODIVA黑朱古力凍飲/精選朱古力豆買一送一，指定散裝片裝朱古力買十送十

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:GODIVA

　　十一國慶優惠源源不絕，GODIVA將於2026年10月1日至6日，一連六天在香港GODIVA專門店推出限時三重禮遇，最吸引一定係70%黑朱古力凍飲買一送一，每店每日限售200套，售完即止。除此之外，GODIVA指定朱古力豆買一送一及指定散裝片裝朱古力買十送十，各位朱古力控不可錯過！

 

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美食優惠︱GODIVA黑朱古力凍飲/精選朱古力豆買一送一，指定散裝片裝朱古力買十送十

 
　　•    第一重禮遇：GODIVA經典70%黑朱古力凍飲買一送一

 

　　GODIVA經典70%黑朱古力凍飲以濃醇可可為主調，頂層加上手工朱古力卷點綴，層次豐富、口感細膩，為秋日添上一抹馥郁滋味。每店每日下午一時起限售200套70%黑朱古力凍飲。產品數量有限，售完即止。

 

　　留意，贈送的凍飲可即時享用或選擇以換領券形式領取，禮券更可供額外加購，讓你再次品嘗GODIVA招牌70%黑朱古力凍飲的濃厚魅力。GODIVA 70%黑朱古力凍飲買一送一優惠，不適用於新都會廣場店及期間限定店，所贈送的70%黑朱古力凍飲換領券需於一週内到同一分店使用，詳情請向店員查詢。優惠只適用於香港GODIVA專門店（期間限定店、機場及免稅店除外）。

 

美食優惠︱GODIVA黑朱古力凍飲/精選朱古力豆買一送一，指定散裝片裝朱古力買十送十

 

　　•    第二重禮遇：GODIVA指定朱古力豆買一送一

 

　　GODIVA朱古力豆四款口味包括薄荷黑朱古力、咖啡牛奶朱古力、黑朱古力及牛奶朱古力，以精緻小巧鐵盒盛載，方便隨時享用，讓濃郁絲滑的可可香氣於舌尖綻放。

 

美食優惠︱GODIVA黑朱古力凍飲/精選朱古力豆買一送一，指定散裝片裝朱古力買十送十

 

　　•    第三重禮遇：GODIVA指定散裝片裝朱古力買十送十

 

　　獨立包裝的GODIVA片裝朱古力，輕鬆便攜，讓你隨時隨地享受濃醇的朱古力滋味，其中片裝紅寶石朱古力帶天然粉色及莓果香，香甜與微酸交織。

 

　　優惠受條款以及細則約束，並不得與其他優惠一同使用（包括VIP生日折扣），並不適用於賺取會員積分；此消費記錄亦不會存入會員帳戶。

 

GODIVA香港專門店地址和電話

https://www.godiva.com.hk/boutiques.html

 

Tags:#Jetso#著數優惠#Hot Deals#美食情報#美食優惠#港漂生活情報#港漂樂活#,Godiva#朱古力
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