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上周談到特區政府五年規劃中北都「大學城」的財政模式，規劃描述雖含糊不清，但大致可理解為政府無償撥300公頃土地作教學設施，另700公頃可作教育、科研、學生住宿、保育等，但產權及收益是控制在政府手上。
大中華評論

北都打造大學城，財政難題怎解決？

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　上周談到特區政府五年規劃中北都「大學城」的財政模式，規劃描述雖含糊不清，但大致可理解為政府無償撥300公頃土地作教學設施，另700公頃可作教育、科研、學生住宿、保育等，但產權及收益是控制在政府手上。

 

　　平情而論，以香港可用土地之稀缺，撥出300公頃（約等於香港科大校園面積的五倍）已算慷慨，但若與國際上一些頂尖巨無霸大學相比，則相形見絀，例如史丹福大學的校園足足有3300公頃，一所大學已是上述300公頃的11倍！但政府提供了校園用地後，大學城財政問題便能解決嗎？

 

搞科教需氣魄，應敢超越頂尖學府

 

　　高等教育及科研是成本非常昂貴的項目，愈是頂尖的愈貴，投資這些項目主要是因為對社會有高回報。有多貴？香港搞科教要有氣魄，應敢於超越全球頂尖的大學，那麼，常排在世界第一的麻省理工大學要多少經費？我現時查公開資料已習慣了用AI，喜其夠詳盡，準確性亦不錯，據AI顯示，麻省理工現時一年的預算大約是400億元，它的學生人數約11820人，其中本科生約只佔4580人，大部分都是研究生。若麻省理工唯一的任務只是教育，沒有研究（這假設不對，但暫可用此作準則），那麼每年的人均成本便是340萬元了。它的學費雖也昂貴，大約每年60萬元，與成本相比相差甚遠。

 

北都打造大學城，財政難題怎解決？

麻省理工現時一年預算約400億元，學生人數約11820人，本科生約只佔4580人，大部分都是研究生。(AP)

 

　　我們再看看中國的頂尖大學清華，此校每年的預算約400億元人民幣，比麻省理工還稍高，但學生總人數63132人，人均成本約63萬元人民幣，一樣高不可攀。至於香港，我們可用一中型預算即理工型的大學——科技大學作比較，科技大學的預算是69.4億元，學生總人數20475人，人均成本33.9萬元，只是麻省理工的10%，亦只是清華的一半左右。香港教資會去年對所有大學的總撥款是247億元，與國際頂尖水平相比，算不了甚麼。

 

一年制碩士課程，成重要收入來源

 

　　我們當然明白，高等院校，尤其是研究型大學的支出，相當大的部分是用在研究之上，把成本都算在學生身上，有點過分，但教學與研究兩者不易分割，若大學做不好研究，聲譽下跌，學生的市場價值也會水降船低。科大的MBA等課程，排名一直不錯，曾有人認為，校方不應參與這些無聊排名，以免被負責排名的商業機構牽著鼻子走，但一問學生意見，幾乎人人反對退出排名，原因似乎是沒有了這些排名，他們的薪酬會應聲下降。大學的成本應包含甚麼，可以有爭議，但這無損一流的大學花費都會十分巨大這一事實。我們可設想，假如美國沒有了麻省理工或中國沒有了清華，社會或整個國力的損失，一定恐怖。

 

　　大學這麼貴，怎辦？大學的收入一般有多種來源：學費、政府資助、私人捐贈、企業合作及大學自己研發出有價值的產品。上周談過，大學產業化是其中一條出路，若學校聲譽高，可以收取昂貴的學費，並取錄大量學生，可以創造不少收入。近年世界各地競相開設一年制的碩士課程，收費不便宜，早已成為大學的重要收入來源。我近日問過一些舊同事，當年我有份參與創立的一個碩士課程，現時收入如何？學費已漲至33萬元，每年取錄280人，每年收入便近億元了，而這課程與香港一些人數更多的相比，只算是中型。

 

北都打造大學城，財政難題怎解決？

 

　　此種模式是把大學教育（起碼是其中一部分）視為可出口的產業。它的優點是可賺到更多的錢去支持其他科教項目（大學是不牟利的），但缺點是學費貴，貧寒子弟負擔不起，及大規模的收生總會影響到高質量的教育。麻省理工每年只有約1150位新生入讀本科，顯然它要堅持精英教育。清華每年本科新生也只是4000人，加州理工則更只得不足240名本科新生，入學門檻極高。產業化雖有助大學財政，但不能過度擴張，追求學生人數的規模會變成捨本逐末，違背大學追求卓越的本心，最終亦會減低大學教育的吸引力。

 

　　若教育產業化有其限度，不應過度依靠，政府有何政策可助大學堵塞可能出現的財政缺口？美國南北戰爭期間，參議員莫瑞爾(Justin Morrill)在1862年推動了一個《莫瑞爾法案(Morrill Act)》，把大量聯邦政府擁有的土地撥給不同的州，讓它們發展大學，這些大學後來被稱為「贈地大學(Land-grant Universities)」，這個法案幫助創辦了超過100所大學，其中一些，如康乃爾大學(Cornell University)還十分成功，亦大大推動了美國農業與工程的發展。其中的成敗得失，很值得留意。

 

倡額外撥地寬用途，收益全歸大學

 

　　香港特區政府不是也撥出了300公頃去建校園嗎？這與「贈地大學」的計劃有相似之處，但未做夠。美國當年撥出的地多得很，與香港不可同日而語，大學部分收入正是倚靠土地的收益去支持。至於香港，最簡單的辦法是把撥給大學城的額外700公頃土地之將來收益，全部分配給辦學團體，政府自己分文不取，土地用途也應放寬，以增加收益。我粗略算過一下，若辦學團體能吸引到有活力的高新科技產業界與大學在此地發展，每年的土地收益或可在50億元以上，遠比現時土地荒廢要好。將來每年多了幾十億元支持大學城，雖未完全解決財政問題，但顯然比現時除了那300公頃校園外便只是兩手空空，形勢好得多。

 

北都打造大學城，財政難題怎解決？

特區政府可把撥給北都大學城的額外700公頃土地之將來收益，全部分配給辦學團體，土地用途也應放寬，以增加收益。(Shutterstock)

 

（本文原載於10月2日《香港經濟日報》）

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