節前A股，「買房、　喝酒、吃藥」

9月30日，國慶節前最後一個交易日，A股三大指數漲跌不一，創新藥、白酒和房地產板塊均上漲。有網友感慨，買房、喝酒、吃藥三件套。

9月30日，內地全市場超2800隻個股下跌。生物製品、重組蛋白、CRO（醫藥研發外包）概念、醫療服務、白酒等板塊漲幅居前，元件、通訊服務、半導體、存儲芯片、電子化學品等板塊跌幅居前。

CRO概念逆市走強

CRO概念逆勢走強，多股漲停。消息面上，創新藥領域再現大額BD（商業開發）交易。9月29日恒瑞醫藥(01276)將已具備I期條件、有望每周一次口服的GLP-1/GIP雙抗HRS-1596大中華區外全球權益獨家授權諾和諾德，首付3億美元、里程碑最高23億美元、潛在總額26億美元並附銷售提成，預計2026第四季交割。

CRO的走強，還受到政策層面的支撐。日前印發的「醫藥工業發展「十五五」規劃」首次將CRO/CDMO列為重點產業鏈環節，明確提出2030年創新藥年均增速不低於20%、FIC全球佔比25%以上等量化目標。

財通證券認為，國內藥企新藥出海授權交易帶動投融資漸修復，Biotech研發需求回升。AI製藥傳導鏈條進入正向循環，從加速設計到濕實驗（指在科研中需使用真實液體試劑、化學藥品、生物樣本或活體材料的傳統實驗）驗證再回灌AI模型迭代的模式初步確立，率先利好上游蛋白合成、臨床前CRO等環節。

華福證券表示，AI製藥正處於行業外新增資本與產業內研發預算雙輪驅動的上行通道，科技公司跨界投入與MNC持續加碼研發AI形成內外共振。AI製藥有望成為大模型下游重要應用方向，乾濕閉環的模型訓練方式，確定性放大濕實驗需求，上游產業鏈有望持續受益。

白酒板塊表現活躍

9月30日，白酒板塊表現活躍。金徽酒(滬:603919)升10%左右漲停，古井貢酒(深:000596)、山西汾酒(滬:600809)、今世緣(滬:603369)、迎駕貢酒(滬:603198)、舍得酒業(滬:600702)等跟漲。消息面上，9月中旬以來全國白酒批發價格指數止跌微漲，截至9月28日，全國白酒價格總指數為106.23，上漲0.08%。

此外，9月28日上午，段永平在平台發帖稱，「買了點」貴州茅台(滬:600519)，單價在1230元人民幣左右，買入3萬股，耗資逾3690萬元人民幣。

國慶假期臨近，疊加消費行業近期較好的數據表現，業內人士看好節日期間消費市場。中信建投研報稱，9月西北華北多地散奶價格上漲明顯，奶價拐點漸近，看好乳業板塊後期表現。

中信證券研報認為，白酒行業正在重歸較為健康的發展狀態，經銷商更注重動銷和銷售均價，企業、經銷商和投資者關注度回歸動銷，龍頭企業正在積極布局新渠道、新場景和新消費者。

交易所數據顯示，9月30日全市場共有10個題材主力資金淨流入超過10億元人民幣，合計淨流入175.9億元人民幣。其中淨流入超20億元的題材有2個（圖一及表一）。

創新藥受主力資金追捧

淨流入排行前五的題材分別是：創新藥（41.5億元人民幣）、CRO（27.3億元人民幣）、電商概念（18.4億元人民幣）、減肥藥（15.4億元人民幣）、CAR-T細胞療法（13.6億元人民幣）。

其中，淨流入規模最大的題材是創新藥，主力資金淨流入41.5億元人民幣，題材內淨流入最大的個股為恒瑞醫藥，淨流入6.9億元人民幣。

跟主題買股，應是大路之選。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

