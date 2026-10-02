10月串流劇集速遞｜金英光、池昌旭、秋泳愚、朴珍榮輪流放閃！4套甜到漏愛情韓劇

十月秋風起，開始有點涼意，連電視汁都似乎要加點糖份才夠應節。踏入十月，Disney+與Netflix兩大串流平台一口氣推出多部甜到令大家甩牙的浪漫愛情韓劇。

由校園研究室、日本小島，到帶電體質及日治時期的總督府，場景完全不同，男女主角卻有一個幾相似的共通點——他們在人生有點失速之後，碰上那個令生活重新有了方向的人。

於十月率先上架的，就是由秋泳愚、金所泫主演，在Disney+播放的《戀愛博士》（Between Steps）；兩日後再由池昌旭、今田美櫻主演的日韓合拍劇《愛上草莓的季節》（Merry Berry Love）接力。Netflix則有金英光、蔡秀彬主演的奇幻愛情喜劇《戀愛充電中》（Take Charge of My Heart），以及金裕貞、朴珍榮主演的諜戰浪漫劇《百日謊言》（100 Days of Deception）。四套劇的甜度各有不同，有的是慢慢靠近，有的是農場相遇，有的是靠「充電」維持心跳，甚至有一套要在敵人的眼底下談戀愛。

《戀愛博士》秋泳愚、金所泫 ，兩個迷失的人在校園相遇

Disney+｜10月5日上線

有些愛情不是一見鍾情，而是兩個人朝夕相對後，突然發現自己開始在意對方。由秋泳愚及金所泫首次合作的《戀愛博士》，故事放在大學機械人研究所。秋泳愚飾演博士生朴敏宰，曾經是游泳選手，卻因病失去右腳，被迫放下夢想，轉投機械人研究；金所泫則飾演林宥珍，本來修讀服裝相關科目，人生方向出現變化後，意外走進機械人研究領域。兩個人一個寡言，一個直率得不近人情，放在同一個研究室，想平靜相處似乎都不容易。偏偏這種「一個不講、一個偏要問」的組合，往往最容易產生火花。

劇集由已故導演安畔錫執導，他曾拍攝《密會》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》及《畢業》等作品，擅長把男女關係放進日常生活之中慢慢發酵。《戀愛博士》亦成為他的最後執導作品。安畔錫於2026年8月12日因腦出血離世，終年64歲。

錫執導沒有把愛情寫成一場轟轟烈烈的冒險，而是從巴士站、研究所及校園等日常場景開始。秋泳愚在劇本圍讀後笑言，單是坐在金所泫對面讀對白已經令他「心跳加速」；金所泫則形容兩人首次見面已經相當有默契，圍讀時笑個不停。

《愛上草莓的季節》池昌旭、今田美櫻，從田野種出心動

Disney+ ｜10月7日上線

如果說《戀愛博士》是安靜地靠近，《愛上草莓的季節》就像把愛情搬到一個有海風及士多啤梨香的小島。由池昌旭夥拍今田美櫻主演，是韓國CJ ENM與日本電視台NTV首次共同製作的日韓合拍劇。池昌旭飾演韓國室內設計師李有彬，在事業一度風光時，卻因突如其來的改變失去一切，於是遠赴日本小島重新生活；今田美櫻則飾演的農夫白濱夏凛，繼承祖父留下的士多啤梨園，即使面對健康問題，仍努力培育出最甜的士多啤梨。

兩人的第一次見面並不浪漫，甚至可以說有點尷尬。出身於大都市的設計師，碰上每天在田野工作的農夫，生活節奏、處事方式以至看事情的角度完全不同。再加上誤會及溝通上的障礙，這段感情沒有走「見面即心動」的套路，而是由互不理解開始，再慢慢看見對方的脆弱。

池昌旭近年先後演出《惡中之惡》及《操控遊戲》等較沉重作品，早前亦在《挑情醜聞》中挑戰大膽角色，今次重新投入浪漫喜劇，算是回到觀眾熟悉的戀愛路線。《愛上草莓的季節》也是他繼《歡迎回到三達里》後再次演出浪漫喜劇。今田美櫻則把一個外表堅強、內心脆弱的農夫演得充滿生活感。加上南潤壽及久間田琳加另一條戀愛線，令整個小島變成粉紅色愛情泡泡。

《戀愛充電中》金英光、蔡秀彬，人工心臟遇上人體電池

Netflix｜10月9日上線

有些韓劇是靠「あいあい傘」製造心動感覺，《戀愛充電中》就直接把「觸電」感變成劇情。改編自同名網絡小說的《戀愛充電中》，是金英光及蔡秀彬的處女合作作。金英光飾演財閥第三代白浩朗，是TS Resort專務，靠人工心臟維持生命；蔡秀彬則飾演電視編劇羅寶培，自小因雷擊而擁有特殊電力，普通身體接觸都可能令對方觸電。

兩個看似完全不適合談戀愛的人，偏偏成為彼此最需要的人。白浩朗的人工心臟電池即將耗盡，而羅寶培的身體電力卻剛好可以為他「充電」。於是兩人以三個月為期限達成協議，表面上是互相幫忙，實際上當拖手、靠近甚至接吻逐漸變成日常，最初的交易開始一場場的「觸電感」。

金英光曾演過同類型的浪漫愛情喜劇，不只過在《初次見面我愛你》不是心臟有事，而是有臉盲症。近年則在《命定之人》、《惡人傳記》等作品挑戰較黑暗的角色，今次重新演回帶有浪漫喜劇氣質的男主角；蔡秀彬則以《逆流》、《我身後的陶斯》、《半之半》等作品而為人所認識。兩人首次合作，加上高達相差28厘米的身高萌，從劇照已經相當有漫畫式情侶感。更有趣的是，兩人在拍攝甜蜜場面時，導演一喊「卡」，金英光據悉會尷尬得做出過肩摔動作，反差感十足。

《百日謊言》金裕貞、朴珍榮，談一場不能說的間諜戀愛

Netflix｜10月10日上線

如果前三套是慢慢升溫，《百日謊言》則直接把戀愛放進高壓環境，連講一句真心話都可能惹禍上身。由金裕貞及朴珍榮主演的《百日謊言》，故事設定於1932年的京城。金裕貞飾演頂尖女扒手李佳景，原本只想儲錢前往美國，卻因一次交易被捲入抗日組織「救國團」的行動，並偽裝成朝鮮總督府翻譯生，展開100日臥底任務。

她在總督府遇上朴珍榮飾演的金泰雄，亦即佐藤秀英，是總督府新任的翻譯，同時是總督府高層的養子。最麻煩的是，兩個人都不可以相信對方。李佳景不能暴露真正身分，金泰雄亦對她一直抱有懷疑。兩人在互相試探之間逐漸產生感情，於是愛情與任務變成兩條不斷拉扯的線。

金裕貞由童星一路演到現在，今次挑戰天才扒手及臥底角色，人物由只想離開京城的女子，慢慢變成真正的密探。她曾表示，最吸引自己的是角色仍然年輕，並期待親身經歷這個人物的成長。朴珍榮則首次大量使用外語演出，拍攝前一直練習，以免在現場出錯。兩人的愛情戲同樣有點特別。朴珍榮形容與金裕貞拍攝浪漫場面時，導演劉仁植笑得最開心；金裕貞亦稱讚拍攝現場氣氛輕鬆，並認為朴珍榮對完成這個成長中的愛情故事有很大幫助。