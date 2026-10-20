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香港失業率︱AI普及導致青年「躺平」成風？引導「尼特族」投入職場的關鍵
數碼創科

香港失業率︱AI普及導致青年「躺平」成風？引導「尼特族」投入職場的關鍵

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　人工智能（AI）在全球日漸普及，令各行各業的初級職位被大幅削減，導致青年失業率急升，部分青年在職場重複受挫下，全面放棄升學、就業和進修，自動成為「尼特族」(NEET)。

 

　　以英國為例，當地介乎16至24歲的尼特族已突破百萬，差不多每八名青年便有一人，且有持續增長的趨勢。為協助青年走出失業困局，英國政府今年就重磅撥款25億英鎊（約267億港元）在全國推行《青年就業保障計劃》(Youth Guarantee)，爲18至21歲失業青年提供超過30萬個工作實習和培訓機會，讓他們在取得實務經驗後，有望找到穩定工作。

 

　　歐盟也是尼特族的重災區，根據歐盟統計局（Eurostat）公布的最新數據，2025年歐盟地區15至29歲的青年當中，有11.0%是尼特族，即約770 萬人，當中以南歐及東南歐最為嚴重。為減低尼特族人口，歐盟在「歐洲社會權利支柱行動計劃」（European Pillar of Social Rights Action Plan）重點提出促進終身學習、提供職業培訓、改善青年就業機會等舉措，特別是透過「青年就業支持」（Youth Employment Support）框架與強化版「青年保障計劃」（Reinforced Youth Guarantee）共同推動落實，又設定了官方目標，銳意在2030 年前將尼特族比例降低至 9.0% 以下，重點解決青年失業問題。

 

　　香港方面，根據立法會秘書處報告指出，香港約有3.62萬名「尼特族」，佔青年人口6.3%。惟今年第二季本港20至24歲青年失業率錄得11.8%，是整體失業率的三倍，反映這並非單純的就業錯配，而是經濟結構與科技變革疊加的結果。事實上，香港初級職位佔整體就業市場約四成，但 AI正快速取代行政、數據輸入及程式編寫等入門工作。數據顯示，近年適合大學畢業生的全職職位空缺跌幅超過六成，部分工種跌幅更達九成，傳統「由低做起」的晉升階梯消失，年輕人向上流動的機會渺茫，形成「學歷愈高，就業愈難」的困局，難怪「躺平」心態成為風尚。

 

　　為協助本港青年積極投身職場，政府早於20多年前已開始推出各項青年就業計劃，讓年青人了解職場運作。不過，據審計署報告顯示，相關的「展翅青年就業計劃 」、「青年就業起點 」和「大灣區青年就業計劃」在2024-25財政年度總開支及行政開支總額為2.242億港元，參與人數卻一直下降，成效不彰，有極大的改善空間。

 

　　誠然，香港的尼特族比例遠低於經濟合作與發展組織(OECD)平均水平，但從一直攀升的青年失業率所見，卻是危機的先兆，也同時反映「產學脫軌」的深層次矛盾，即畢業生擁有的技能與產業需求出現嚴重斷層。為克服AI時代的各項挑戰，學界急需一套貫穿教育與就業體系的全面改革方案，化危為機。例如大學必須進行課程改革，除教授使用AI工具，更要將「人機協作」及批判性思維融入各學科。針對初級職位減少，課程應加強模擬實戰訓練及專案實習，確保畢業生走出校門即具備實用技能，可輕易融入各產業發揮所長。

 

　　香港近年銳意發展成國際教育樞紐，積極推廣「留學香港」品牌，其聲譽和口碑取決於畢業生的出路和認受性。如我們能從教育和政策上源頭改革，盡早讓青年掌握前沿科技和實戰技巧，相信除有助緩解青年失業問題，還能大幅提升香港的競爭力。

Tags:#數碼創科#香港#失業率#AI#躺平#尼特族#職場
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