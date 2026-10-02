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金價以外的黃金生意
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金價以外的黃金生意

財智談
陳家揚
財智談

　　金價近年愈升愈高，香港也準備在未來數年大力發展黃金市場，包括中央清算、倉儲、交易和更多黃金產品，很多人看到這些消息，第一個反應可能是政府也看好金價。

 

　　以前做商品及礦業研究時，研究黃金，會看美元、利率、央行買金和礦山供應，但做久了便會發現，黃金有一個很特別的地方。它既是投資產品，也是一件真正需要搬運、儲存、檢驗和交收的東西。一張股票轉手，電腦上的紀錄改變便可以，一批黃金由一個買家交到另一個買家，背後卻是一門實實在在的生意。

 

　　這正是我覺得香港黃金市場值得留意的地方，香港未來幾年要做的，包括建立黃金中央清算系統、增加金庫容量，以及發展更多以人民幣計價的黃金產品。單獨看每一項都很技術性，放在一起看，方向其實很清楚，希望更多黃金來到香港之後，可以在這裏存放、買賣、交收，甚至衍生出其他金融活動。

 

　　我看好的是這盤生意的邏輯，香港連接內地市場和國際資金，只要有更多黃金在這裏存放、交易和融資，金價升跌以外，已經可以形成一門生意。

 

金價以外的黃金生意

香港連接內地市場和國際資金，只要有更多黃金在這裏存放、交易和融資，便能衍生出更蓬勃經濟活動(設計圖片)

 

 

　　全球最大的黃金消費市場之一就在中國內地，而香港本身又有銀行、交易所、物流、保險和成熟的金融市場。如果亞洲的黃金需求繼續增加，每一批經過香港的黃金，都可能帶來交易、倉儲、保險和融資收入。

 

　　但再好的生意邏輯，市場最終也要有人用。多一個系統、多幾個金庫，甚至多幾隻投資產品，都很容易計算，較難回答的是銀行和金商會不會因此把更多生意搬來香港。

 

　　所以未來幾年，我會留意幾個很簡單的數字，包括香港實際存了多少黃金、成交量有沒有增加、多少銀行和金商參與，以及相關的交易和融資活動有沒有做起來。這些數字，才會告訴我們一盤看來合理的生意，最後能做多大。

 

　　建好金庫和清算系統，只是把球場搭好，真正的比賽要等市場參與者落場。淘金熱年代有一句老話，最多人掘金的時候，賣鏟的人也可以做生意。金價還可以升多少沒有人知道，但如果未來更多黃金在香港存放、交易和融資，香港未必要猜中金價，也可以在這場淘金熱中找到自己的生意。

 

Tags:#黃金市場#香港#金價#中央清算#倉儲#交易#黃金產品#金融市場#融資#人民幣計價產品#物流#保險#中國內地#亞洲#銀行#礦山供應#央行買金#利率#美元#黃金投資
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