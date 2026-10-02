施丹高普領軍，改朝換代；國家隊爭霸戰，揭開序幕

每逢世界盃新周期開始，球員換代固然是焦點，但真正決定一支國家隊能走多遠的，往往不是球星，而是領隊。

近年不少頂級教頭選擇離開球會戰場，轉投國家隊發展，表面上是另一份工作，實際上卻是另一種完全不同的考驗。球會領隊可以每日訓練、每周比賽，不斷修正問題；國家隊主帥一年能夠與球員相處的時間寥寥可數，很多時候比拼的已不只是戰術，而是用人、管理和建立文化的能力。

若以過去一個國際賽期作為觀察，高普無疑是暫時最令人信服的一位。德國隊近年最大的問題，不是沒有人才，而是不知道自己想踢什麼足球。

過去數任教練不斷嘗試改變，結果反而失去了德國足球最重要的特色。高普上任後做法十分直接，就是把自己最熟悉的高位壓迫、高強度跑動和快速轉換重新帶回國家隊。

這或許未必是最創新的方法，但卻是最適合現時德國隊的方向。足球風格有時候不怕簡單，最怕迷失。

德國今個國際賽期兩戰1和1負，高普的高位壓迫體系仍然未見威力，能否重現德國戰車的速度與侵略性，拭目以待。

當然成績決定一切，高普能量雖然未反映在成績上，但德國人比較專注、有紀律，相信會給予高普時間去克服困難，證明一切。

施丹的法國面對的問題則完全不同。法國從來不缺天才球員，也不缺世界級陣容，真正考驗是如何管理這群巨星。施丹的聰明之處，在於沒有急於推翻迪甘斯多年來建立的基礎，而是先處理權力核心問題。正式扶正麥巴比成為領袖，就是希望建立清晰架構。

事實上，歷屆成功的國家隊都有一個共同點，就是更衣室內必須有明確聲音。施丹當年在皇家馬德里成功，靠的從來不只是戰術板，而是管理眾多球星的能力。如今法國隊最大的優勢，或許正是擁有一位真正明白巨星心理的主帥。

法國錄得一勝一和保持不敗，施丹正式確立麥巴比領袖地位，開啟後迪甘斯時代。

至於文仙尼、比歷和科蘭，則屬於穩步前進的一群。文仙尼回歸意大利並不令人意外，因為現階段的意大利需要的不是革命家，而是重建者。

意大利足球歷史上最成功的時候，往往不是人才最多之時，而是最需要秩序之時。文仙尼正是這類型領隊。

克羅地亞的比歷則面對更艱巨任務。摩迪代表的不只是一名球員，而是一個世代。當黃金一代逐漸退下來，如何找到接班人永遠是最困難的課題。從目前情況來看，比歷仍然依重摩迪，維持球隊的技術傳統。

雖說摩迪世代逐步落幕，但他在對捷克時，仍然射入1球，打開紀錄。現時克羅地亞一勝一負，領隊比歷應盡快着手部署新中場接班工程。

至於科蘭，作為球員是烏拉圭傳奇，但執教能力仍需時間證明。現時最值得肯定的，是他沒有刻意否定烏拉圭足球的傳統。畢竟每支國家隊都有自己的性格，盲目追求潮流戰術，很多時候只會弄巧反拙。

烏拉圭一勝一負，科蘭領軍成績雖然未見霸氣，不過輸的對手是近年國際賽事快速武器的日本隊，而比賽期間亦有一些爭議性的情況出現。烏拉圭比賽風格，保持傳統硬朗本色。

還有兩、三位最值得觀察的，則是沙維、雲邦美和韋拉。

三人共同特點都是概念大於成果。沙維希望將傳控哲學帶到荷蘭，但問題是荷蘭足球本身已有鮮明風格，傳控是否真的適合橙軍，仍需時間驗證。

雲邦美肩負比利時後黃金一代重建工作，困難程度絕不亞於任何球隊。

至於韋拉，則試圖先從紀律和文化入手改造喀麥隆，但精神層面的進步能否轉化為成績，始終要看比賽內容。

荷蘭錄得一勝一和，成績不俗，看來沙維在尋找荷蘭傳控足球與比賽效率之間的最佳發揮。

比利時一勝一負，輸給法國是正常，始終法國人不管在技術層面和後備力量上都是超班的，雲邦美要持續推動換血計劃，以填補後迪布尼時代。

說到底，國家隊足球和球會足球最大的分別，在於前者考驗的是耐性。

施丹暫時領先，不代表一定成功；高普現時備受質疑，也不代表未來不能開花結果。真正的評價標準，從來不是一個國際賽期，而是兩年後的歐國盃和四年後世界盃，到時才評價這些名帥究竟能否將自己的理念變成成績了。

國家隊足球最殘酷的地方在於，是歷史從來不記得過程，只會記得誰把獎盃帶回了家。