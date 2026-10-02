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太陽富國航空新航線：直航越南河內$1,430起，來回連稅包23公斤行李
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太陽富國航空新航線：直航越南河內$1,430起，來回連稅包23公斤行李

玩樂假期
玩樂假期

　　近年愈來愈多香港人喜歡去越南玩，如果有計劃去河內的朋友，又多一間航空公司可以選擇。越南太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways，SPA）繼早前開通香港至富國島的直飛航線後，剛剛於9月30日開通香港至河內的直飛航線，成為太陽富國航空第二條連接香港及越南的航線。

 

太陽富國航空新航線：直航越南河內$1,430起 來回連稅包23公斤行李

 

　　太陽富國航空每日有一對航班來回香港及河內，去程（航班編號 SPA 9G531）每日下午1:05由香港出發，並於當地時間下午2:00飛抵河內。回程（航班編號 SPA 9G530）每日上午9:20於越南河內起飛，香港時間下午12:05抵達香港，航班時刻貼合短期商務出差、周末短途旅行及多站式旅行需求。

 

太陽富國航空新航線：直航越南河內$1,430起 來回連稅包23公斤行李

 

　　票價方面，幫大家check過，去程最平766，回程最平664，來回連稅$1,430起，已包括23公斤的寄艙行李及飛機餐。合資格的國際旅客更可藉太陽富國航空的「Touch Vietnam, Stay Connected」計劃，免費獲贈5GB eSIM，讓大家在抵達越南後即可隨時上網，與世界接軌。

 

太陽富國航空新航線：直航越南河內$1,430起 來回連稅包23公斤行李

 

　　另外，透過太陽富國航空的「Sun Signature」飛行常客計劃，旅客可享受一系列的專屬禮遇。會員除可於每次航程累積點數，並兌換獎勵機票、額外行李限額及選座服務外，更可尊享多項優惠，包括使用行政貴賓室（Sun Executive Lounge）、優先辦理登機及行李託運服務，以及享受太陽集團（Sun Group）集團中的多項禮遇。

 

太陽富國航空新航線：直航越南河內$1,430起 來回連稅包23公斤行李

太陽富國航空新航線：直航越南河內$1,430起 來回連稅包23公斤行李

 

太陽富國航空

網址：https://www.sunphuquocairways.com/hk

 

Tags:#旅遊世界#港漂生活情報#越南#河內#太陽富國航空#新航線
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