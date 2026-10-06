銷售策略︱三十年的北上消費心態逆轉，由慳錢才北上到專程去打卡，給保險及理財策劃行業的啟示

如果你問三十年前的香港人︰「點解要上深圳消費？」答案多數只有一個字——平。當年北上購物，在不少人心目中是一種「妥協」︰價錢固然便宜，但品質沒有保證，服務參差，大家心裡有數，是降低了消費標準才會上去。

三十年後的今天，情況卻出現了一百八十度的逆轉。週末北上深圳，已成為許多港人的生活日常；而大家去的，不再只是平價市集，而是裝潢媲美國際水平的高檔商場、需要預先繳付年費的山姆會員店、人均消費絕不便宜的餐廳。更有趣的是，消費者的心態由昔日的「將貨就價」，變成今日的「物有所值」，甚至是「專程朝聖」。

同一個地方，同一群消費者，認知卻在一代人之間徹底翻轉。作為銷售從業員，這個現象背後的商業邏輯，很值得我們深思。

逆轉是怎樣煉成的︰產品力、體驗、信任

消費者心智的轉變，從來不是靠廣告宣傳達成的，而是靠三樣東西的長期累積。

第一是產品力的實質提升。昔日內地品牌予人「山寨」印象，今日不少國產品牌卻在設計、科技、品質上達到國際水準，部分範疇甚至反過來成為行業標桿。產品本身說服力夠強，消費者的偏見自然瓦解。

第二是體驗的精心設計。以山姆會員店為例，它賣的不只是貨品，而是一整套「被照顧的體驗」——嚴選貨品替你把關、試食攤位讓你先體驗後購買、寬鬆退換政策令你買得放心。高檔商場亦然︰動線設計、服務細節、餐飲組合，每個環節都在告訴顧客「我們重視你」。

第三，也是最關鍵的——信任的重建需要時間，但一旦建立便極具威力。消費者的信任如同儲蓄，每一次良好體驗都是存款；存款累積到某個臨界點，整體認知便會逆轉。昔日「平但無保證」的標籤，就是這樣被一次又一次的正面體驗慢慢撕掉的。

金漆招牌，要日日擦

這個三十年的故事，對香港保險及理財策劃行業有兩層重要啟示。

第一層︰品牌認知不是永恆的資產。既然消費者對一個地方的印象可以在一代人之間徹底逆轉，那麼客戶對一個行業、一間公司、甚至一位顧問的印象，同樣可以逆轉——方向可以向上，也可以向下。香港金融服務業多年來累積的專業形象，是前人一點一滴存下來的「信任儲蓄」；但儲蓄是會被提取的，如果我們的服務水準停滯不前，招牌再金漆，也會慢慢褪色。

第二層︰認知的逆轉，靠的是產品力與體驗，不是口號。套用在個人層面，一位顧問的「品牌升級」，不是靠社交媒體上華麗的包裝，而是靠實實在在的專業增值︰更深入的知識、更細緻的保單檢視、索償時更貼身的跟進。客戶的每一次正面體驗，都是你個人品牌的「存款」；存夠了，客戶對你的認知自會升級——由「賣保險的」變成「我的財務顧問」，再變成「值得轉介給家人朋友的夥伴」。

下一個三十年

三十年前，沒有人想像到港人會專程北上追求消費體驗；三十年後的市場會變成怎樣，同樣沒有人說得準。唯一可以肯定的是︰消費者的心，永遠流向持續進步的一方。

與其擔心市場怎樣變，不如問自己一個問題︰我今日的專業水準，比三年前的自己，升級了多少？招牌是別人給的，但擦亮招牌的布，始終在我們自己手上。