近期閱讀一本著作《投資贏在不犯錯》，談到預測未來的概念，作者搜集了一些預測達人的往績作為論點，十分有趣，亦值得深思。

書中提到的其中一位是Michael Burry，相信大家不會陌生，他是電影《沽注一擲(The Big Short)》主角的原型。2008年金融海嘯時，他透過CDO(Collateralized Debt Obligation)與房屋市場對賭，在美國樓市下跌三成、S&P500暴跌六成時，他的基金進帳超過7億美元，他個人獲利達1億美元。經此一役，加上電影的助力，Michael成為神級基金經理。

2008年金融海嘯時，Michael Burry透過與美國房市對賭，賺得巨額回報。(Shutterstock)

Michael Burry後來的預測如何？該著作做了一些資料搜集：

2015年12月：預測股市不出幾個月就會崩盤。結果在接下來的12個月，S&P500指數上漲。

2017年5月：預測全球將出現金融災難。結果在接下來的12個月，S&P500指數上漲11%。

2019年9月：預測由於指數型ETF的泡沫，股市將崩跌。結果在接下來的12個月，S&P500指數上漲15%。

2020年3月：揭露大量押注熊市。結果在接下來的12個月，S&P500指數上漲72%。

2021年2月：預測由於投機泡沫，股市將崩盤，並賣空Tesla股票。結果接下來的12個月，S&P500指數上揚16%，Tesla上漲13%。

2022年9月：警示即將出現進一步的衰退，股市尚未到達底部。結果接下來的12個月，S&P500指數上揚14%。

2023年1月：預測將經濟衰退及會有新一輪通脹，建議「賣出」。結果該年S&P500指數上漲25%。

當談預測未來的準繩度，不要只看一次半次的預測結果。若預測未來的命中率能超過50%，已經十分了不起。再精確一點，以目標為本，最重要是贏多輸少，能好好控制注碼，贏面大的下重注，贏面小的下輕注，即使命中率少於50%，仍有機會取得正回報，這與賭場中的下注策略差不多。

從該著作所收錄的個案來看，Michael的八次預測只命中一次，而命中的正是金融海嘯令他成名那一次，結果相當差勁。Howard Marks曾提到（見連結），投資靠預測不太可取，因為容易預測的結果，賠率不會高；而賠率很高的預測，命中率太低。

Michael的八次預測，每一次都是看淡後市，這似乎成為他的慣性。不少財經評論員亦有類似習慣，一是慣性看好（長期大好友），一是慣性看淡（末日博士）。而Michael的慣性有機會來自他本身的性格，有如Benjamin Graham曾提過的保守型投資者與進取型投資者之別，或許Michael天生就是悲觀主義者。

Michael Burry常押注後市下跌，或和過往經驗及性格有關。(Shutterstock)

另一個原因，Michael不斷看淡後市的態度，有機會來自他第一次沽空獲利的經驗，該經驗替他帶來豐厚利潤與名聲，令他很想「返尋味」，影響了日後的判斷。亦有可能是Michael想賺快錢，因為市場恐慌推跌的力量多數比上升力量更大及更急。

為何Michael自金融海嘯之後的每次預測也向外宣布呢？沽空一個上升中的市場是相當危險的，股價很高，很不合理；但未來可以更高，更不合理。要市場立刻下跌，借助市場恐慌的推力是一個工具。而Michael經金融海嘯之後聲名大噪，因而想借助其知名度配合沽空操作。反而，除沽盤外，平日的買盤並不需要運用此技巧，因而大家未有聽過他預測股市上升。

分析一下，預測大市下跌失效，亦有原因。Michael一向以基本面為依據作出預測，近十多年的市況，投資者很容易得出「市場正處於泡沫」的結論。然而，經過2008年之後，影響著市場的因素改變了很多，包括全球狂印銀紙、大國負債水平不斷增加，以及很多科技誕生，如iPhone、網上生態、電動車、加密貨幣、人工智能(AI)，不斷有新命題出來吸資，亦確實在產生著價值。似乎世界在吹脹著一個不會爆的泡沫，單按傳統基本面去分析，實在摸不著頭腦。

你是否也在靠預測未來作投資？成績如何？對Michael Burry的預測成績看法如何？有何啟發？不妨分享一下。

相關連結：

《科技世代下的價值投資 Howard Marks備忘錄》