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在一般人印象中，上市公司大集團的行政總裁(CEO)，定必一身意大利西裝領帶皮鞋，在公眾面前氣定神閒、笑意盈盈、有禮有節、中英文流利，出入有豪華房車配司機，公司提供過千呎豪宅，年薪千萬另加花紅，名牌會所會籍有齊，周末粉嶺或深水灣打Golf⋯⋯一切一切，極度風光，羡煞旁人。
理財智慧

CEO能臨危不亂？

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　在一般人印象中，上市公司大集團的行政總裁(CEO)，定必一身意大利西裝領帶皮鞋，在公眾面前氣定神閒、笑意盈盈、有禮有節、中英文流利，出入有豪華房車配司機，公司提供過千呎豪宅，年薪千萬另加花紅，名牌會所會籍有齊，周末粉嶺或深水灣打Golf⋯⋯一切一切，極度風光，羡煞旁人。

 

　　老友，瞓醒未？世界會否如此單一，做CEO似童話中的王子般夢幻兼美好？當然無！不單無，可能剛剛相反！

 

CEO能臨危不亂？

馬會CEO應家柏擁有典型CEO形象，乃香港最高薪打工族之一。你有想象過他真實工作時所面對的嚴峻考驗嗎？

　　

　　小弟縱橫江湖數十載，有幸認識大集團CEO無數，對真實的CEO生涯，略略掌握一二，不少際遇，知就嚇死。

 

　　無論男或女CEO，行出來見人，多英明神武，其實呢？十之六七，因工作極度高壓，壓出各類重病，癌症尤其多，不是一種或一次，而可能是multi及多次。

 

　　還有其他情緒病、抑鬱症、免疫系統失調⋯⋯當然，血壓高、糖尿病、腸胃病更是少不了。

 

CEO能臨危不亂？

不單CEO，高官一樣，也可能壓出重病而辭職。

 

　　我就見過一位在大型活動舉行前夕，因太緊張令免疫力狂降，結果細菌入咗去神經線，導致半邊面爆腫，似個象人，要立即入院施手術放血。

 

　　我講的，是否很得人驚？完全不是。

 

　　老友陳南祿年輕時乃太古集團重點培訓精英，歷任國泰航空及港龍航空CEO、恒隆集團CEO、海洋公園主席、馬會主席⋯⋯所見所聞所經歷的一切，絕少人有機會想象。

 

CEO能臨危不亂？

陳南祿也是香港著名CEO ，經常笑笑口，語出幽默，似從無煩惱。但你可知佢多番患重病，乃索取醫療保險的「頭號人物」？一切，可能皆來自超級高壓工作。

 

　　如今他七十開外，決定金盆洗手，將一切過往的寶貴經驗，在香港大學MBA課程及一本又一本的著作中傳承。

 

　　各位，若你也渴望做大集團高級行政人員甚或CEO，除了胸懷大志外，請先看看陳南祿最新嘔心瀝血之作《臨危不亂》。幻想一下，若有朝一日，自己真的坐上CEO位置，面對一浪又一浪湧到的危機，可會有能力及心理質素去面對？

 

　　上周小弟專程過珠海兩日，在酒店中動也不動，細讀這部270頁的心血之作，感受真的有如坐過山車，尤其一開卷，已嚇親。

 

CEO能臨危不亂？

陳南祿30多年CEO生涯，經歷無數「危」，點解可以唔「亂」，這書詳盡揭露，乃大集團高管的最佳教材。

 

CEO能臨危不亂？

書內開章，正中紅心的一句——不亂於心。

 

　　陳教授列出三個正常CEO絕對有機會遇到的突發性危機，全部內容，我肯定曾真真實實發生過。教授將個案逐一列出，要求MBA課程學生（大部分已是行政人員）思考如何面對及拆解，然後齊齊作角色扮演。

 

　　案情包括：（一）你公司某高層下屬，因太大壓力自殺，遺孀殺上辦公室大哭大鬧，指CEO迫死丈夫，並預早call齊全港傳媒現場報道，誓要「討回公道」；（二）你在新春期間喜氣洋洋主持集團春茗慶祝業務美滿時，冷不提防住滿客人的旗下酒店爆出沖天大火災，死傷人數無法確定，只知有一位頂尖女歌手昏迷了；同一時間，你的親愛女兒因交通意外受重傷，妻子要求你立即趕赴醫院；（三）你任職一間由傳統家族擁有的大集團，公司之內不少高層與主席有親屬關係。某日，集團爆出高級主管性騷擾案件，公司內瘋傳涉及強姦、性派對、威脅勒索及其他犯罪行為，而主角竟是公司大股東的家族成員。當你想秉公辦理時，收到非常重要人物的要求，切勿揭露醜事，而這位重要人物，有權決定你的去留。

 

CEO能臨危不亂？

人貴自知，若無力永遠向上爬，就做回一個普通打工仔好了！

 

　　面對以上三大個案，是否搞到你人都癲？但身為CEO，你必須處理，必須臨危不亂。日復一日處理這等不尋常高壓問題，怎可能健健康康正正常常過日子呢？

Tags:#快樂退休#CEO#企業領導#企業危機管理#高壓工作#心理健康#壓力相關疾病#高管健康#陳南祿#香港大學MBA#逆境領導#企業高管#職場心理壓力#公司治理
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