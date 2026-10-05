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國慶黃金周長假期正式開始，香港市面洋溢著濃厚的節慶氣氛。維港上空上演了璀璨奪目的國慶煙花匯演，尖沙咀海濱、太平山頂及海洋公園等熱門景點人頭湧湧，節日歡聲不絕於耳。根據入境處數據，十月一日經各口岸進出香港的總人次高達90萬，其中入境內地旅客超過27萬，入境處預計整個假期期間將有超過740萬人次進出香港，並已聯同內地部門及本地交通營辦商加強服務以疏導人流。熱鬧的國慶情景與龐大的出入境基數帶動了市面熱度，核心旺區酒店入住率普遍達八成半至九成，給本地消費市場注入了久違的活力。
大中華評論

黃金周凸顯香港旅遊業發展進退維谷

港是港非
李慕飛
港是港非

　　國慶黃金周長假期正式開始，香港市面洋溢著濃厚的節慶氣氛。維港上空上演了璀璨奪目的國慶煙花匯演，尖沙咀海濱、太平山頂及海洋公園等熱門景點人頭湧湧，節日歡聲不絕於耳。根據入境處數據，10月1日經各口岸進出香港的總人次高達90萬，其中入境內地旅客超過27萬，入境處預計整個假期期間將有超過740萬人次進出香港，並已聯同內地部門及本地交通營辦商加強服務以疏導人流。熱鬧的國慶情景與龐大的出入境基數帶動了市面熱度，核心旺區酒店入住率普遍達八成半至九成，給本地消費市場注入了久違的活力。

 

　　然而，在熱鬧的人潮背後，香港旅遊業正面臨顯著的結構性轉變。最突出的現象是「旺丁不旺財」與「即走客」比例偏高。受惠於高鐵及便利的跨境交通，近半數旅客選擇即日往返；過夜旅客平均留港兩至三晚，內地過夜客的人均消費約5000港元。在港元強勢及周邊城市競爭下，過往依賴奢侈品「爆買」的單一模式已難以繼續。旅客轉為追求社區深度遊與文化體驗，深入堅尼地城或西九文化區打卡，消費態度更趨精明，令傳統零售業及中高檔食肆受惠程度大不如前。

 

黃金周下凸顯香港旅遊業發展進退維谷

10月1日維港上空上演國慶煙花匯演，尖沙咀海濱逼滿遊客。(AP)

 

　　有商界朋友與筆者閒聊時，對目前旅遊業的發展感到憂慮，坦言今次國慶黃金周的酒店訂房情況雖然尚算理想，但在平日盛事經濟帶動的活動中，內地旅客普遍「即日來回」，或到深圳入住酒店，令本地酒店及餐飲業陷入「好睇唔好食」的困境，預計新皇崗口岸開放後，即日來回的情況會更普遍。業界曾向政府反映相關痛點，而政府只表示會繼續研究。其實，商界普遍認為不要只滿足於整體人流數字，更應採取實質措施推動招攬高端客群，吸引高消費力的過夜旅客。

 

　　面對旅客消費習慣的轉變，香港旅遊業必須推動深層改革。在發展盛事經濟方面，大型演唱會與國際體育賽事能吸引大量人流，但要解決「即走客」對酒店及餐飲幫助有限的困局，必須建立精細化的留客機制。商界人士直言，香港可借鑑新加坡的做法，例如當地在舉辦泰勒絲(Taylor Swift)演唱會時，授權旅遊平台推出門票加一至兩晚指定酒店的獨家綑綁套票，成功鎖定大量跨國歌迷的過夜消費。香港亦應引入類似機制，考慮將熱門盛事門票與本地酒店進行強制綑綁銷售，設定住宿一晚的配額，並結合實名認證與飯店入住櫃枱激活門票等技術，杜絕炒賣並鎖定過夜需求。此外，隨票尾附送深夜酒吧及餐飲優惠，並設計翌日早晨的專屬體驗，如晨間維港遊艇導覽，給予旅客充分的留宿理由。當然，上述建議僅是在商言商，社會或政府未必認同。

 

黃金周下凸顯香港旅遊業發展進退維谷

政府可透過熱門盛事門票附送深夜酒吧及餐飲優惠，吸引旅客留宿。(AP)

 

　　同時，香港應積極拓展穆斯林與長途國際客源。穆斯林市場消費潛力巨大，政府可推動本地特色餐飲，如茶餐廳與點心取得清真認證，並在景點與酒店完善祈禱室等友善設施。事實上，政府近年全力發展一帶一路的貿易，而中東中亞的文化，是先做朋友後談生意，所以政府不妨大力發展與穆斯林世界的民間來往，旅遊業就是最好的橋樑，爭取更多穆斯林朋友來港旅遊，未來談生意就可以事半功倍。

 

　　此外，國家近年推出外國人240小時過境免簽政策，引起外國人到中國旅遊的熱潮，政府應好好利用香港國際化的優勢，打造為國際旅客探索中國的門戶，聯同澳門及廣深推廣「一程多站」區域聯遊，提供跨城交通聯票與行李直送服務，吸引高增值的國際過夜客。

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